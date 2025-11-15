ETV Bharat / state

নেপথ্যে SIR আতঙ্ক! বেনস্ট্রোকে মৃত্যু দত্তপুকুরের প্রৌঢ়ের

মৃতের নাম জিয়ার আলি৷ বয়স 69৷ পরিবারের দাবি, এসআইআর আতঙ্কেই মৃত্যু হয়েছে৷ তৃণমূলও একই দাবি করেছে৷

বেনস্ট্রোকে মৃত্যু দত্তপুকুরের প্রৌঢ়ের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 15, 2025 at 8:27 PM IST

4 Min Read
দত্তপুকুর, 15 নভেম্বর: আবারও এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগ সামনে এল। আতঙ্কের জেরে ব্রেনস্ট্রোক হয়ে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা গেলেন এক প্রৌঢ়। এবার ঘটনাস্থল উত্তর 24 পরগনার দত্তপুকুর। মৃতের নাম জিয়ার আলি (69)।

পরিবারের দাবি, নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও তাতে কোনও এপিক নম্বর ছিল না জিয়ার আলির। এর জেরে চিন্তায় ছিলেন তিনি। কীভাবে SIR-এর এন‍্যুমারেশনের ফর্ম ফিলাপ করা যাবে, তা নিয়ে এলাকার বিভিন্ন লোককে জিজ্ঞাসাও করেছিলেন। কিন্তু,তার পরেও আতঙ্ক কাটছিল না-প্রৌঢ়ের। তারই মধ্যে দু'দিন আগে হঠাৎই ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হন জিয়ার আলি।

নেপথ্যে SIR আতঙ্ক! বেনস্ট্রোকে মৃত্যু দত্তপুকুরের প্রৌঢ়ের (ইটিভি ভারত)

প্রথমে তাঁকে চিকিৎসার জন্য বারাসত মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যায় পরিবারের লোকজন। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পরে সেখান থেকে ওই প্রৌঢ়কে কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকালে সেখানেই মৃত্যু হয় জিয়ার আলির। তাঁর মৃত্যুর খবর চাউর হতেই শোরগোল পড়ে যায় পশ্চিম খিলকাপুর পঞ্চায়েতের চাটুরিয়া গ্রামে।

শনিবার দুপুরে নিহতের বাড়িতে যান স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ‍্যের খাদ‍্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি। মন্ত্রী রথীন ঘোষও জিয়ার আলির মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআর আতঙ্ককেই দায়ী করেছেন। যদিও তা মানতে নারাজ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। পাল্টা তাঁদের দাবি, তৃণমূলই এসআইআর নিয়ে অপপ্রচার করে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করছে। তার জেরেই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে।

শোকাহত পরিবার (নিজস্ব ছবি)

দত্তপুকুরের চাটুরিয়া গ্রামের বহু পুরনো বাসিন্দা জিয়ার আলি। জন্মসূত্রে তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকজন এখানেই দীর্ঘদিন যাবৎ বসবাস করছেন। সম্প্রতি এই রাজ‍্যে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন। এন‍্যুমারেশন ফর্ম নিয়ে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন SIR-র কাজে নিযুক্ত বিএলও-রা। দিন কয়েক আগে সেই এন‍্যুমারেশন ফর্ম হাতে পেয়েছেন জিয়ার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। ফর্ম হাতে পাওয়ার পর 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকা মেলাতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় ওই প্রৌঢ়ের। তিনি দেখেন, নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত ভোটার লিস্টে তাঁর নাম থাকলেও এপিক নম্বরের জায়গায় ফাঁকা রয়েছে।

শোকাহত পরিবার (নিজস্ব ছবি)

অভিযোগ, তাতে এপিক নম্বর না-দেখে চিন্তিত হয়ে পড়েন জিয়ার। কীভাবে এন‍্যুমারেশন ফর্ম ফিলাপ হবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছিল তাঁকে। এমনটাই দাবি জিয়ার আলির পরিবারের। তাঁদের আরও দাবি, 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় এপিক নম্বর না-থাকায় প্রৌঢ় SIR-র ফর্ম ফিলাপ করতে পারছিলেন না। আদৌও তিনি এন‍্যুমারেশন ফর্ম ফিলাপ করতে পারবেন কি না, তা নিয়ে স্থানীয় লোকজনকেও জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু সদর্থক কিছু না-মেলায় দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। সেই দুশ্চিন্তা থেকেই ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় জিয়ার আলির।

মৃত জিয়ার আলি (নিজস্ব ছবি)

নিহতের মেয়ে আশুদা বিবি বলেন, "বাবা মাঝে মধ্যেই ফোন করে বলত SIR-র ফর্ম ফিলাপ যেন ভুল না-হয়। ভুল হলেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবে। এই নিয়ে বাবা সবসময় দুশ্চিন্তা করত। সেই চাপ নিতে না-পেরে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। আমার বাবার মৃত্যুর জন্য এসআইআর আতঙ্কই দায়ী। এটা না-হলে বাবার কোনও দুশ্চিন্তাও হত না। আজকে বেঁচে থাকতেন আমাদের মধ্যে।"

জিয়ার আলির এন্যুমারেশন ফর্ম (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, মৃত জিয়ার আলিকে দলীয় কর্মী বলে দাবি করে মন্ত্রী রথীন ঘোষ বলেন, "2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকায় জিয়ার আলির নাম থাকলেও এপিক নম্বর ছিল না। আবার 2025 সালের খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁর এপিক নম্বর রয়েছে। এক জায়গায় এপিক নম্বর রয়েছে। আরেক জায়গায় নেই। এই নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন তিনি। তার জেরে আতঙ্কও কাজ করছিল তাঁর মনে। সংশয় ছিল এই হয়তো তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বিজেপি নেতারাও যেভাবে হুমকি-হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল তাতেও ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। আমরা মৃত এই দলীয় কর্মীর পরিবারের পাশে রয়েছি।"

2002 সালের ভোটার তালিকায় জিয়ার আলির নাম (নিজস্ব ছবি)

যদিও, মৃত্যুর নেপথ্যে শাসক দলের অপপ্রচার ও আতঙ্ক তৈরির কারণ হিসেবে দাবি করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতা দেবজ্যোতি বিশ্বাস।

