SIR আতঙ্ক! বার্থ সার্টিফিকেট পেতে রোজ 150 আবেদন জমা পড়ছে শিলিগুড়ি পুরনিগমে

SIR আতঙ্ক! বার্থ সার্টিফিকেট পেতে রোজ 150 আবেদন জমা পড়ছে শিলিগুড়ি পুরনিগমে
পুরনো নথি জোগাড় করে দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন পুরকর্মীরা৷ ইঁদুরে তার কেটে দেওয়ায় সার্ভার বিভ্রাটে বাড়ছে ভোগান্তি৷
Published : January 21, 2026 at 4:26 PM IST
শিলিগুড়ি, 21 জানুয়ারি: এসআইআর আতঙ্ক! সেই জন্য জন্মের শংসাপত্র সংগ্রহের হিড়িক পড়ে গিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমে। পুরনিগম সূত্রে খবর, জন্মের শংসাপত্রের জন্য প্রতিদিন আবেদন জমা পড়ছে গড়ে প্রায় 150টি। যার মধ্যে কেউ 49, কেউ 58, আবার কেউ 71 বছর আগের সার্টিফিকেটের জন্য আবদেন করছেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে নাগরিকত্ব প্রমাণেই এমন নথি জোগাড়ে তৎপর হয়েছেন নাগরিকরা।
আর পুরনো সেই নথি পেতে গিয়ে কালঘাম ছুটেছে পুরকর্মীদের। তার মধ্যে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো অবস্থা। কারণ, এই অবস্থায় আবার ইঁদুর তার কেটে দেওয়ায় সার্ভার বিগড়ে গিয়েছে পুরনিগমে। এর ফলে জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট ডিজিটাইজেশন করার কাজও ব্যাহত হয়।
এসআইআর-এর শুনানিতে যে 13টি নথি জমা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে জন্মের শংসাপত্র একটি। তাই শুনানি পর্ব শুরু হতেই নাগরিকদের মধ্যে সেই শংসাপত্র সংগ্রহের হিড়িক পড়ে গিয়েছে। পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য সময় জন্মের নতুন শংসাপত্র সংগ্রহের আবেদন জমা পড়ে গড়ে প্রায় 40টি করে। কিন্তু এসআইআর-এর হিয়ারিং শুরুর পর আবেদনের সংখ্যা প্রায় চারগুণ বেড়ে গিয়েছে। অধিকাংশ 40 থেকে 71 বছরের নাগরিকরা পুরনো জন্মের সার্টিফিকেটের আবেদন করছেন। এই জন্য শিলিগুড়ি শহর নয়, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, মালদহের বাসিন্দারা এখানে আসছেন।
পুরনিগমের জন্ম-মৃত্যু বিভাগের মেয়র পারিষদ অভয়া বসু বলেন, "বিজেপির কাঠপুতুল নির্বাচন কমিশনের এসআইআর ঘিরে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। ম্যাপিংহীন ভোটাররা বহিরাগত হওয়ার আশঙ্কা করছেন। তাই নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে নথি জোগাড় করছেন। এসআইআর শুরুর পর রোজ পুরনো বার্থ সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন পড়ছে প্রায় 150টি করে।"
শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রের খবর, গত দশ মাসে এখানে জন্মের সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন জমা পড়েছে 5951টি। এর মধ্যে চলতি মাসের পাঁচদিনে আবেদনের সংখ্যা 650টির কাছাকছি। 1955, 1968, 1976 এবং 1977 সালের জন্মের সার্টিফিকেটের আবেদন করেছেন। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীদের কেউ সার্টিফিকেট হারিয়ে ফেলেছেন। আবার কেউ কেউ এই প্রথম সার্টিফিকেট তুলছেন। অনেকে আবার জন্মের সার্টিফিকেট ডিজিটাইজেশন করার আবেদন করছেন।
শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, পুরনো ফাইল ঘেঁটে তাঁদের সার্টিফিকেট তৈরি করতে গিয়ে ঘাম ছুটে যাচ্ছে। এদিকে, পুরসভার সংশ্লিষ্ট সেলে ইঁদুরের উপদ্রব অস্বাভাবিক। এদিন ইঁদুর তার কেটে দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট সেলের সার্ভার বসে যায়। ফলে দিনভর পুরকর্মীরা কোনও কাজ করতে পারেননি।