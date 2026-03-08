SIR: কোচবিহারের সীমান্তঘেঁষা 3 কেন্দ্রে বিচারাধীন-বাতিল ভোটারের সংখ্যা 2 লক্ষেরও বেশি
জেলায় মোট বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা 2 লক্ষ 38 হাজার 107 । তার মধ্যে সীমান্তবর্তী এই তিন বিধানসভায় রয়েছে 1 লক্ষ 3 হাজার 548 জন ভোটার।
Published : March 8, 2026 at 6:21 PM IST
কোচবিহার, 8 মার্চ: ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে কোচবিহার জেলায় বাড়ছে চাপা উত্তেজনা। জেলার 9টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দিনহাটা, সিতাই ও শীতলকুচি বিধানসভাতেই বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে । শুধু তাই নয়, মৃত, নিখোঁজ বা ডুপ্লিকেট হিসেবে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যাতেও এই তিন কেন্দ্র এগিয়ে ।
জেলা জুড়ে মোট বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা 2 লক্ষ 38 হাজার 107 । তার মধ্যে সীমান্তবর্তী এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রেই রয়েছে 1 লক্ষ 3 হাজার 548 জন ভোটার। প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা 35 হাজার 932 জন। সিতাইয়ে সেই সংখ্যা 36 হাজার 405 । আর শীতলকুচিতে 31 হাজার 20 জন ভোটারের নাম আপাতত বিচারাধীন তালিকায় রাখা হয়েছে ।
এদিকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মৃত, নিখোঁজ অথবা ডুপ্লিকেট ভোটার হিসেবে 1 লক্ষ 13 হাজারের বেশি নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দিনহাটা, সিতাই ও শীতলকুচি—এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রেই বাদ পড়েছে 45 হাজার 934 জনের নাম । দিনহাটায় বাদ পড়েছে 16 হাজার 447 জন, সিতাইয়ে 15 হাজার 999 জন এবং শীতলকুচিতে 13 হাজার 448 জন ।
এছাড়াও জেলার প্রায় 67 হাজার ভোটারকে ‘আনম্যাপড’ তালিকায় রাখা হয়েছিল । প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির কারণে এই তিন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে গড়ে প্রায় 54 হাজার করে নোটিস পাঠানো হয়েছে ভোটারদের কাছে ।
ফলে নাম বাদ যাওয়া কিংবা বিচারাধীন তালিকায় পড়া নিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। বহু মানুষ এখন জেলাশাসকের দফতরে ভিড় জমাচ্ছেন নাম পুনর্বহালের আবেদন জানাতে । দিনভর আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য লাইন পড়ছে কোচবিহার জেলা প্রশাসনিক ভবনে।
সিতাইয়ের ভোটার শ্যামলী বর্মন বলেন, "আমার স্বামীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে । তাই আবেদন জানাতে এসেছি । কী কারণে নাম কাটা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।" এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর অভিযোগ, "দিনহাটা, সিতাই ও শীতলকুচি তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি । পরিকল্পনা করেই এই কেন্দ্রগুলোতে বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং অনেককে বিচারাধীন তালিকায় রাখা হয়েছে ।"
অন্যদিকে বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি বিরাজ বোস পালটা দাবি করেন, " সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা এসে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিল । এখন যাচাই করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে অনেকের কাগজপত্রে অসঙ্গতি রয়েছে । তাই স্বাভাবিকভাবেই নাম বাদ পড়ছে বা বিচারাধীন রাখা হচ্ছে ।"
সব মিলিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া চললেও সীমান্তবর্তী এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক ক্রমশই তীব্র হচ্ছে ।
