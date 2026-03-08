ETV Bharat / state

SIR: কোচবিহারের সীমান্তঘেঁষা 3 কেন্দ্রে বিচারাধীন-বাতিল ভোটারের সংখ্যা 2 লক্ষেরও বেশি

জেলায় মোট বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা 2 লক্ষ 38 হাজার 107 । তার মধ্যে সীমান্তবর্তী এই তিন বিধানসভায় রয়েছে 1 লক্ষ 3 হাজার 548 জন ভোটার।

Cooch Behar
জেলাশাসকের দফতরে উদ্বিগ্ন ভোটাররা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 8, 2026 at 6:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কোচবিহার, 8 মার্চ: ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে কোচবিহার জেলায় বাড়ছে চাপা উত্তেজনা। জেলার 9টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া দিনহাটা, সিতাই ও শীতলকুচি বিধানসভাতেই বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে । শুধু তাই নয়, মৃত, নিখোঁজ বা ডুপ্লিকেট হিসেবে বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যাতেও এই তিন কেন্দ্র এগিয়ে ।

জেলা জুড়ে মোট বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা 2 লক্ষ 38 হাজার 107 । তার মধ্যে সীমান্তবর্তী এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রেই রয়েছে 1 লক্ষ 3 হাজার 548 জন ভোটার। প্রশাসনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দিনহাটা বিধানসভা কেন্দ্রে বিচারাধীন ভোটারের সংখ্যা 35 হাজার 932 জন। সিতাইয়ে সেই সংখ্যা 36 হাজার 405 । আর শীতলকুচিতে 31 হাজার 20 জন ভোটারের নাম আপাতত বিচারাধীন তালিকায় রাখা হয়েছে ।

SIR: কোচবিহারের সীমান্তঘেঁষা তিন কেন্দ্রে বিচারাধীন-বাতিল ভোটারের সংখ্যা দু'লক্ষেরও বেশি (ইটিভি ভারত)

এদিকে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মৃত, নিখোঁজ অথবা ডুপ্লিকেট ভোটার হিসেবে 1 লক্ষ 13 হাজারের বেশি নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে দিনহাটা, সিতাই ও শীতলকুচি—এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রেই বাদ পড়েছে 45 হাজার 934 জনের নাম । দিনহাটায় বাদ পড়েছে 16 হাজার 447 জন, সিতাইয়ে 15 হাজার 999 জন এবং শীতলকুচিতে 13 হাজার 448 জন ।

এছাড়াও জেলার প্রায় 67 হাজার ভোটারকে ‘আনম্যাপড’ তালিকায় রাখা হয়েছিল । প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির কারণে এই তিন বিধানসভা কেন্দ্র থেকে গড়ে প্রায় 54 হাজার করে নোটিস পাঠানো হয়েছে ভোটারদের কাছে ।

ফলে নাম বাদ যাওয়া কিংবা বিচারাধীন তালিকায় পড়া নিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। বহু মানুষ এখন জেলাশাসকের দফতরে ভিড় জমাচ্ছেন নাম পুনর্বহালের আবেদন জানাতে । দিনভর আবেদনপত্র জমা দেওয়ার জন্য লাইন পড়ছে কোচবিহার জেলা প্রশাসনিক ভবনে।

Cooch Behar
ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে কোচবিহার জেলায় বাড়ছে চাপা উত্তেজনা। (নিজস্ব চিত্র)

সিতাইয়ের ভোটার শ্যামলী বর্মন বলেন, "আমার স্বামীর নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে । তাই আবেদন জানাতে এসেছি । কী কারণে নাম কাটা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় ।" এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে । উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর অভিযোগ, "দিনহাটা, সিতাই ও শীতলকুচি তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি । পরিকল্পনা করেই এই কেন্দ্রগুলোতে বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং অনেককে বিচারাধীন তালিকায় রাখা হয়েছে ।"

অন্যদিকে বিজেপির কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি বিরাজ বোস পালটা দাবি করেন, " সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা এসে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিল । এখন যাচাই করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে অনেকের কাগজপত্রে অসঙ্গতি রয়েছে । তাই স্বাভাবিকভাবেই নাম বাদ পড়ছে বা বিচারাধীন রাখা হচ্ছে ।"

সব মিলিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে প্রশাসনিক প্রক্রিয়া চললেও সীমান্তবর্তী এই তিন বিধানসভা কেন্দ্রকে ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক ক্রমশই তীব্র হচ্ছে ।

আরও পড়ুন:

TAGGED:

SIR
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION COMMISSION
ভোটার তালিকা
COOCH BEHAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.