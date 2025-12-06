SIR: আড়াই লাখের বেশি নাম বাদ পড়তে চলেছে পশ্চিম বর্ধমানে

SIR: আড়াই লাখের বেশি নাম বাদ পড়তে চলেছে পশ্চিম বর্ধমানে
জেলা প্রশাসনের তরফে এই পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে৷ যা দেখে তৃণমূলের দিকে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল৷
Published : December 6, 2025 at 3:45 PM IST
আসানসোল, 6 ডিসেম্বর: শুধুমাত্র পশ্চিম বর্ধমানে এখনও পর্যন্ত আড়াই লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ পড়তে চলেছে ভোটার তালিকা থেকে। এসআইআর-এ এখনও পর্যন্ত যা কাজ হয়েছে, তাতে সামগ্রিক চিত্র এটাই উঠে এসেছে। পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলম বলেছেন, "এখনও পর্যন্ত প্রায় 2 লক্ষ 69 হাজার মানুষের নাম বিভিন্নভাবে বাদ পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মৃত ভোটার, পাকাপাকি ভাবে স্থানান্তরিত হওয়া ভোটার ও যাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তেমনই ভোটার।"
বিষয়টিকে কটাক্ষ করে আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক তথা বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেছেন, "এই ভুয়ো ভোটারদের নিয়েই কার্যত ভোট বৈতরণী পার হতো তৃণমূল। শুধু এই জেলাতেই এই হাল, গোটা রাজ্যে তাহলে কী হচ্ছে?"
রাজ্যে এসআইআর-এর কাজ প্রায় শেষদিকে। জেলা প্রশাসন বা জেলার নির্বাচনী সেলের সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এখনও পর্যন্ত 85.61 শতাংশ এন্যুমারেশন ফর্ম ডিজিটালাইজেশনের কাজ শেষ হয়েছে। বাদ পড়েছে 2 লক্ষ 69 হাজারের বেশী নাম।
পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এস পোন্নামবলম বলেন, "এসআইআর-এর জেলায় এখনও পর্যন্ত মোট মৃত ভোটারের সংখ্যা 93 হাজার 138 জন। 57 হাজার 256 জন ভোটারকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পাশাপাশি পাকাপাকি ভাবে স্থানান্তরিত হয়েছেন এমন 1 লক্ষ 19 হাজার বাসিন্দার নাম আছে।"
অর্থাৎ প্রায় 2 লক্ষ 69 হাজারের কিছু বেশি নাম এখনও পর্যন্ত বাদ পড়তে চলেছে। কাজ পুরোপুরি শেষ হলেই সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে। ভোটার তালিকা জুড়ে এই এত মানুষের নাম এতদিন থাকায়, তা নিয়ে শাসক দলকে রাজনৈতিক ভাবে কটাক্ষ করছে বিরোধীরা।
বিজেপি নেত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "শুধু আমাদের জেলার ভোটার তালিকায় দেখছি প্রায় 3 লক্ষ মৃত ও ভুয়ো ভোটার আছে। এই নামগুলি এতদিন পর্যন্ত ভোটার তালিকা ছিল। তার মানেই বোঝা যাচ্ছে এই নামে প্রচুর পরিমাণে ভুয়ো ভোট দিয়েছে তৃণমূল। সেই ভুয়ো ভোটেই তৃণমূল এতদিন পর্যন্ত জিতে আসছিল। এসআইআর-এর পরে এই ভুয়ো ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ হয়ে যাওয়ার পরে আর তৃণমূল কারচুপি করে জিততে পারবে না।"
অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেন, "এটা শুধু এই জেলাতেই। তার মানে রাজ্যের কী অবস্থা বোঝা যাবে। এই কারণেই কি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর চাইছিলেন না? উনি যাই করে নিন না কেন, সংশোধনী ভোটার তালিকা নিয়েই এবার রাজ্যে বিধানসভার ভোট হবে।"
যদিও অগ্নিমিত্রার এই কটাক্ষ নিয়ে তৃণমূলের কোনও নেতৃত্বই মন্তব্য করতে রাজি হননি। তৃণমূল রাজ্য নেতা ভি শিবদাশন বলেছেন, ''এসআইআর-এর কাজ চলছে এখনই এই বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক নয়। সম্পূর্ণ কাজ শেষ হোক তারপরেই এই বিষয়ে যা বলার বলব।"