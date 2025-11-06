ETV Bharat / state

কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না, SIR নিয়ে জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার

ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গজুড়ে SIR-এর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বুথ লেভেল অফিসাররা ফর্ম বিতরণের জন্য বাড়ি বাড়িও যাচ্ছেন।

SIR In West Bengal
শ্চিমবঙ্গের তত্ত্বাবধানকারী সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার গণেশ ভারতী এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মনোজ কুমার আগরওয়াল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 6, 2025 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আলিপুরদুয়ার, 6 নভেম্বর: কোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবেনা। এসআইআর নিয়ে আশ্বাস রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার মনোজ কুমার আগারওয়ালের। এসআইআর নিয়ে রাজ্যজুড়ে কোনও ভয়ের পরিবেশ নেই বলে জানালেন তিনি৷

ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গজুড়ে SIR-এর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বুথ লেভেল অফিসাররা ফর্ম বিতরণের জন্য বাড়ি বাড়িও যাচ্ছেন। সেই সব বিষয় দেখতে দিল্লি থেকে ভারতের নির্বাচন কমিশনের একটি বিশেষ দল গতকাল উত্তরবঙ্গে আসেন।

পশ্চিমবঙ্গের তত্ত্বাবধানকারী সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার গণেশ ভারতী এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মনোজ কুমার আগরওয়ালের নেতৃত্বে গতকাল সন্ধ্যায় বাগডোগরা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছান। এরপর সেখান থেকে সড়কপথে আলিপুরদুয়ারে আসেন।

বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যায় সকাল আনুমানিক এগারোটা থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টা নির্বাচন কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গের তত্ত্বাবধানকারী সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার গণেশ ভারতী এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মনোজ কুমার আগরওয়াল। এরপর বৈঠক শেষে তাঁরা পার্শ্ববর্তী জেলা কোচবিহারের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।

আলিপুরদুয়ারে বৈঠক শেষ করে সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী সংবাদ মাধ্যমকে কিছু না বললেও, রাজ্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, চা বাগান থেকে বাইরের রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিক— কারও নামই বাদ যাবে না SIR-এ। কারণ, তাঁদের পরিবারের যে কেউ ফর্ম ফিলাপ করতে পারবে বা তারা কিউআর কোড দিয়ে নিজেরাই ফর্ম ফিলাপ করতে পারবে। কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না। রাজ্যজুড়ে SIR নিয়ে কোনও ভয়ের পরিবেশ নেই বলেও জানান মনোজ আগারওয়াল।

মঙ্গলবার থেকেই রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) অভিযান। এই উদ্যোগে বুথ স্তরের অফিসাররা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হাতে তুলে দিচ্ছেন সংশোধনের ফর্ম। নতুন ভোটারদের নাম তোলা, পুরনোদের নাম ঠিক করা বা প্রয়োজনে বাদ দেওয়ার কাজই এর মূল লক্ষ্য। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় দিনেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে যান নির্বাচন কমিশনের বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও)। যদিও, যতক্ষণ না বাংলার প্রতিটি মানুষ এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করছেন, ততক্ষণ তিনি নিজে কোনও ফর্ম পূরণ করবেন না বলেই জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।

  1. যতক্ষণ না বাংলার প্রতিটি মানুষ ফর্ম পূরণ করছেন, আমি এটা করব না: মমতা
  2. মুখ্যমন্ত্রীর কালীঘাটের বাড়িতে BLO, ভোটার তালিকা সংশোধনের ফর্ম নিলেন মমতা

TAGGED:

CEO
MANOJ KUMAR AGARWAL
SIR
SIR IN WEST BENGAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.