SIR ফর্ম ফিলাপে মালদার এই গ্রামে 'মসিহা' হাকিম চাচা
প্রায় নিরক্ষর গ্রামে মানুষের 'মসিহা' হাকিম চাচা ৷ সকাল থেকে সন্ধে, এমনকী রাতেও গ্রামবাসীদের এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে চলেছেন তিনি ৷
Published : November 14, 2025 at 6:50 PM IST
মালদা, 14 নভেম্বর: পুরো গ্রামে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা ৷ আশেপাশের গ্রামগুলিতেও একই ছবি ৷ বেশিরভাগ গ্রামবাসী পরিযায়ী শ্রমিক ৷ বর্তমানে এসআইআর নিয়ে খানিকটা আতঙ্কিত গ্রামের সবাই ৷ বিএলও পাশে রয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর পক্ষেও এত মানুষকে সামাল দেওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে মুশকিল আসান হয়ে উঠেছেন 'হাকিম চাচা' ৷ গ্রামের একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ৷ ঘটনাটি চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের চন্দ্রপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর গ্রামের ৷
গ্রামবাসী আর বিএলওকে সাহায্য করতে ময়দানে নেমে পড়েছেন সত্তরোর্ধ এই বৃদ্ধ ৷ গ্রামের মোড়ে টেবিল পেতে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এলাকাবাসীর এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করে চলেছেন তিনি ৷ রাতেও সেই কাজের বিরাম নেই ৷ হাতে ফর্ম নিয়ে তাঁর বাড়িতে ছুটে যাচ্ছেন গ্রামের লোকজন ৷ শুধু নিজের গ্রামের মানুষ নয়, আশেপাশে থাকা আরও দু'টি গ্রামের বাসিন্দারাও দ্বারস্থ হচ্ছেন তাঁর ৷ এই গ্রামেরই বাসিন্দা বৃদ্ধ মহম্মদ হাকিমুদ্দিন ৷ বয়স 71 বছর ৷ তিনি এখন গ্রামের মানুষজনের সবচেয়ে বড় ভরসা ৷
বলরামপুর গ্রামে প্রায় 1200 মানুষের বসবাস ৷ পুরো গ্রামে পাঁচ থেকে ছ'জন পড়াশোনা জানেন ৷ সিংহভাগ গ্রামবাসী পেটের দায়ে ভিনরাজ্যে কর্মরত ৷ গ্রামের ঘরে ঘরে বিএলও এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন ৷ সেই ফর্ম পেয়ে মাথায় হাত সবার ৷ কীভাবে ফর্ম পূরণ করবেন, বুঝে পাচ্ছেন না কেউ ৷ সব দেখে হাকিম সাহেব প্রথমে বিএলও'র সঙ্গে যোগাযোগ করেন ৷ ফর্মের খুঁটিনাটি তাঁর কাছ থেকে জেনে নেন ৷ কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হবে, বারবার ইউটিউবে দেখেন ৷ তারপর তিনি গ্রামের মোড়ে চেয়ার-টেবিল পেতে বসেছেন ৷ সেখানে সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তাঁর কাছে ভিড় করছেন গ্রামবাসীরা ৷
তিনি বলেন, "আগামী 10 নভেম্বর থেকে এই কাজ করে যাচ্ছি ৷ লেখালেখি করা আমার শখ ৷ গ্রামের কেউ কোনও কারণে আমার কাছে আসলে আমি সবার কাজ করে দিই ৷ এখন এখানে বসে কাজ করছি ৷ জনগণের কিছুটা উপকার হচ্ছে ৷ বিশেষ করে নিরক্ষর মানুষজনের উপকার হচ্ছে ৷ প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এখানে বসি ৷ অনেকে রাতে আমার বাড়িতে এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে চলে যাচ্ছেন ৷ তাঁদেরও ফর্ম ফিল আপ করে দিচ্ছি ৷ নিরক্ষর মানুষজন মূলত ফর্মে সম্পর্কের জায়গায় গিয়েই আটকে যাচ্ছেন ৷"
হাকিম সাহেবও হাসিমুখে প্রত্যেকের ফর্ম পূরণ করে দিচ্ছেন ৷ এমনকী রাতে কেউ তাঁর বাড়ি গেলে তাঁকেও ফেরাচ্ছেন না তিনি ৷ শুধু নিজের গ্রামের লোকজন নয়, পাশের চণ্ডীপুর ও কানাইপুর গ্রামের মানুষও এখন তাঁর কাছে এনুমারেশন ফর্ম ফিল-আপ করতে আসছেন ৷ স্থানীয় গোয়ালপাড়া হাইস্কুল থেকে 1972 সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেছিলেন হাকিম সাহেব ৷ তারপর তিনি গৃহশিক্ষকতা শুরু করেন ৷ পরবর্তীতে গ্রামের একটি কিন্ডার গার্ডেনে শিক্ষকতা করেছেন ৷ পাশাপাশি কখনও কৃষিকাজ, কখনও ছোট নৌকা চালানো, কখনও মুদিখানার দোকানদারিও করেছেন ৷ এখন অবশ্য কৃষিকাজেই ব্যস্ত থাকেন ৷
তিনি বলেন, "যাঁরা বাইরে কাজ করছেন, তাঁদের ভোটার আর আধার কার্ড দেখে অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করে দিচ্ছি ৷ বিএলও'র কাছে ফর্মের বিষয়ে বারবার জেনে নিয়েই কাজ শুরু করেছি৷ ইউটিউবে নিজেকে আপডেট করেছি ৷ এখনও পর্যন্ত ভুল তো কোথাও হয়নি ৷"
গ্রামের বাসিন্দা ইমাম শেখ বলন, "বিএলও'র ফর্ম আমরা পেয়েছি ৷ কিন্তু পূরণ করতে পারিনি ৷ গ্রামের মোড়ে হাকিমুদ্দিন সাহেব বসে এই ফর্ম ফিল আপ করে দিচ্ছেন ৷ আমরা সবাই তাঁর কাছে নিজেদের ফর্ম জমা করেছি ৷ তিনি ওই ফর্ম ফিল আপ করে আমাদের দিচ্ছেন ৷ এর জন্য তিনি কোনও পয়সা নিচ্ছেন না ৷ গ্রামের সবার উপকারের জন্য এই কাজ করছেন ৷ তাঁকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷"
আরেক গ্রামবাসী মহম্মদ আসাহ আলির বক্তব্য, "যাঁরা ভিনরাজ্যে কাজ করছেন, তাঁদের বাড়ি বাড়ি বিএলও ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন ৷ ওই পরিবারগুলির মানুষজন এসআইআর নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন ৷ তাঁরা ফর্ম ফিল আপ করতে জানেন না ৷ এখানে মহম্মদ হাকিমুদ্দিন সাহেব প্রত্যেকের ফর্ম ফিল আপ করে দিচ্ছেন ৷ তাই তাঁরা হাকিমুদ্দিন সাহেবের কাছে এসে ফর্ম ফিল আপ করে নিয়ে যাচ্ছেন ৷ হাকিম সাহেব জনসাধারণের জন্য কাজ করছেন ৷ তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ ৷"