ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ, অবসাদে মৃত দিনমজুর, ক্ষোভে ফুঁসছে পরিবার
দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাটের ঘটনা৷ মৃত দিনমজুরের নাম মাহাবুব গাজি৷ বয়স 46৷
Published : April 10, 2026 at 7:35 PM IST
মগরাহাট (দক্ষিণ 24 পরগনা), 10 এপ্রিল: গত নভেম্বরে শুরু হয় ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর৷ তার পর নির্বাচন কমিশনের তরফে করা এই কাজের জেরে বহু মানুষের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে৷ চলতি মাসে এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরি করে ফেলেছে নির্বাচন কমিশন৷ তার পর আবারও এসআইআর-এর জেরে মৃত্যুর অভিযোগ উঠল৷
ঘটনাস্থল দক্ষিণ 24 পরগনার মগরাহাট৷ মৃতের নাম মাহাবুব গাজি (46)৷ পরিবারের দাবি, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার জেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন মাহাবুব৷ এর ফলে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়৷ শুক্রবার সকালে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হয়৷
মাহবুব গাজি পেশায় দিনমজুর৷ তবে দর্জির কাজও তিনি করেন৷ তাঁর বাড়ি মগরাহাটের উত্তর কুসুম এলাকায়৷ ওই এলাকা মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত৷ মাহাবুব আদতে স্থানীয় সংগ্রামপুরের বাসিন্দা৷ পরে তিনি বিয়ে করে উত্তর কুসুম এলাকায় বসবাস শুরু করেন৷ 2002 সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নামও ছিল৷ তিনি ভোটও দিয়েছেন বলে পরিবারের দাবি৷
পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে, 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকায় তিনি নিশ্চিন্তে ছিলেন৷ এন্যুমারেশন ফর্মও ফিলাপ করেন৷ কিন্তু তথ্যগত কিছু অসঙ্গতির কারণে তাঁর ডাক পড়ে শুনানিতে৷ গত 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যায় মাহাবুবের নাম বিচারাধীনদের তালিকায় চলে গিয়েছে৷
মাহাবুব গাজির ছেলে ফারুক উদ্দিন গাজি বলেন, ‘‘আমার বাবা 2002 সালেও ভোট দিয়েছেন। আমরা সমস্ত কাগজ জমা দিয়েছি। তারপরেও আমাদের নাম ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’-এ দেখানো হয়। বাবা খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন দফতরে ঘুরেও কোনও লাভ হয়নি। এই কারণেই তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন ও অসুস্থ হয়ে পড়েন।’’
পরিবারের দাবি, নাম বাদ পড়বে কি না, এই নিয়ে সবসময় চিন্তায় থাকতেন মাহাবুব৷ শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে তাঁর নাম বাদ পড়ে গিয়েছে৷ এর পর তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন৷ তার জেরেই অসুস্থ হয়ে পড়েন৷ দিনকয়েক আগে তাঁকে ভর্তি করা হয় বাণেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে৷ সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়েন৷ তখন তাঁকে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়৷ সেখানেও তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি৷ শুক্রবার সকালে ওই হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়৷
এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ মাহবুব গাজির পরিবার৷ মাহাবুব গাজির ছেলে ফারুক উদ্দিন গাজি তাঁর বাবার মৃত্যু নিয়ে তোপ দেগেছেন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে৷ তিনি বলেন, ‘‘নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। আমরা কেউ বাংলাদেশি নই, আমরা এই দেশেরই নাগরিক।’’ একই সুর শোনা গিয়েছে মৃতের দাদা মীর আলি গাজির কণ্ঠেও। তিনি বলেন, ‘‘আমার ভাই 2002 সালে ভোট দিয়েছে। আমরা ভারতবর্ষের বাসিন্দা। এসআইআর-এর হয়রানির জেরেই আমার ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছে।’’