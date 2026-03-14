15 লক্ষ বিচারাধীন ভোটারের শুনানি সম্পন্ন, আগামী সপ্তাহে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা
Published : March 14, 2026 at 7:17 AM IST
কলকাতা, 14 মার্চ : চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বিচারাধীন 60 লক্ষ ভোটারের মধ্যে 15 লক্ষের ব্যাপারে নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে ৷ শুক্রবার বেশি রাতে নির্বাচন কমিশন সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে ৷
আরও খবর এই 15 লক্ষের মতো কত জন ভোট দিতে পারবেন সেই সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরতে আগামী সপ্তাহে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হতে পারে ৷ একইসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল, তামিলনাড় এবং অসমের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল পুদুচেরির ভোটের নির্ঘণ্ট আগামী এক-দু'দিনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে ৷
রাজ্যে SIR প্রক্রিয়া শেষে গত 28 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। সেই তালিকায় ছিল মোট 7 কোটি 4 লক্ষ ভোটারের নাম। এর মধ্যে 60 লক্ষ 6 হাজারের কাছাকাছি নাম ছিল বিচারাধীন অবস্থায়। কমিশন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত প্রায় 15 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। তবে এই 15 লক্ষ্যের মধ্যে কতজনের নাম বাদ গেল আর কতজনের নাম তালিকায় রইল সেটা এখনও স্পষ্ট করা হয়নি। প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হলে বিষয়টি বোঝা যাবে ৷ কমিশনের একটি সূত্র জানিয়েছে, এরপর আরও কয়েকটি সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশিত হবে ৷ সমস্ত তালিকা বেরোনোর পর বোঝা যাবে শেষমেশ কতজন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিতে পারছেন।
বিচারাধীন তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ যাবে তাঁরা সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশে গঠিত অ্যাপিলেট ট্রাইবুনালে যেতে পারবেন। শীর্ষ আদালত আগেই জানিয়েছে ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্ত মানতে নির্বাচন কমিশন বাধ্য় ৷ অন্যদিকে, এদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার বা আগামী সোমবারের মধ্যেই প্রকাশ হতে পারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট। বিধানসভা নির্বাচন যে এক দফায় হতে পারে তেমন ইঙ্গিতও মিলেছে। যদিও শেষমেশ দফার সংখ্যা খানিকটা বাড়তেও পারে ৷ কিন্তু 2021 সালে যেভাবে 8 দফায় ভোট ছিল এবার তেমন কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নেই ৷
পাশাপাশি নির্বাচন আয়োজন নিয়ে দিল্লির নির্বাচন সদন থেকে এক গুচ্ছ নির্দেশিকা এসে গিয়েছে সিইও দফতরে। ভোট কীভাবে হবে, কমিশন কোন কোন বিষয়ে কতটা নজরদারি করবে-সেই সব বিষয় নির্দেশ এসেছে ৷ কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে থেকে ঘুরে যাওয়ার পরেই সমস্ত দিক খতিয়ে দেখেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
তাতে বলা হয়েছে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে ঠিক থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রতি বুথের ভেতরে ও বাইরে সিসিটিভি রাখা হবে। ওয়েব কাস্টিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে একশো শতাংশ বুথে । কোথাও যদি ক্যামেরা অকেজো করে বুথে ছাপ্পা হয় বা ভোট লুট হয় তাহলে কড়া ব্যবস্থা নেবে কমিশন। সিসিটিভি বিকল হলেই পুননির্বাচন হবে। বুথের বাইরে গোলমাল হলেও কমিশন সেই বুথে নতুন করে ভোট করানোর কথা ভাবতে পারে ৷