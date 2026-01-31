ETV Bharat / state

বাবার নামে অসঙ্গতি, SIR শুনানিতে ডাক ঝুলন গোস্বামীকে

কমিশন সূত্রে খবর, ঝুলনের জমা করা নথিতে বাবার নামের ক্ষেত্রে খানিকটা অসঙ্গতি রয়েছে ৷ সে কারণেই এসআইআর প্রক্রিয়ায় শুনানির জন্য তলব করা হয়েছে।

JHULAN Goswami
ঝুলন গোস্বামী (ফাইল ছবি)
কলকাতা, 30 জানুয়ারি: ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামীকেও এবার SIR শুনানিতে ডাকা হল ৷ একই সঙ্গে, তাঁর দুই ভাই-বোনকেও ডাকা হয়েছে ৷ শুক্রবার কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত তাঁদের বাবার নামের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে ৷ আর সে কারণেই এসআইআর প্রক্রিয়ার অধীনে তাঁদের শুনানির জন্য তলব করা হয়েছে।

এর আগে ক্রিকেটার মহম্মদ শামি, ফুটবলার মেহতাব হোসেনও SIR শুনানির নোটিশ পেয়েছিলেন ৷ শামি শুনানিতে হাজিরা দিয়েছেন ৷ এমনকী তিনি এও জানিয়েছেন, যতবার ডাকা হবে তিনি ততবার আসবেন ৷ অন্যদিকে, কলকাতা ময়দানে মিডফিল্ড জেনারেল নামে জনপ্রিয় মেহতাবকে 1 ফেব্রুয়ারি শুনানিতে হাজির হতে বলা হয়েছে ৷ এবার সেই তালিকায় নাম জড়াল 'চাকদা এক্সপ্রেস' ঝুলন গোস্বামীর ৷

কমিশনের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ঝুলন গোস্বামী এবং তাঁর ভাই-বোন যে সব নথি জমা দিয়েছেন তার কয়েকটিতে দেখা গিয়েছে তাঁদের বাবার নাম 'নিশীথ রঞ্জন গোস্বামী' এবং অন্যগুলিতে লেখা 'নিশীথ গোস্বামী' । সেই বিভ্রান্তি দূর করতেই তাঁদের শুনানিতে ডাকা হয়েছিল ৷ যদিও ঝুলনকে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে না বলেও জানানো হয় কমিশনের তরফে ৷

কমিশনের ওই আধিকারিক বলেন, "গত 27 জানুয়ারি শুনানি ছিল। ঝুলন গোস্বামীকে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকার কোনও প্রয়োজন নেই বলেও জানানো হয়েছিল ৷ সেই মর্মে তিনি তাঁর বাড়ি থেকেই বিষয়টি সমাধান করে দিয়েছেন ৷ অন্যদিকে, তাঁর দুই ভাই-বোন স্থানীয় একটি স্কুলে শুনানিতে হাজির ছিলেন।" যদিও এই ঘটনায় তীব্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে ৷

2017 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঝুলন গোস্বামীকে 'ভারতের গর্ব' বলে অভিহিত করেছিলেন ৷ সে কথা মনে করিয়ে তৃণমূলের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করে বলা হয়েছে, "সেই একই আইকনকে এখন তাঁর বাবার নাম সংক্রান্ত একটি সামান্য কারণে তিনি ভারতীয় কি না, তা প্রমাণ করতে হচ্ছে !"

রাজ্যের শাসক শিবিরের আরও অভিযোগ, বিজেপি এমন একটা দল যাঁরা ছবি তুলে প্রচারে ভেসে থাকার জন্য দেশের প্রকৃত নায়কদের ব্যবহার করে ৷ আর তারপর তাঁদেরই অপমান করে ৷ তাঁদের কর্মকাণ্ড নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে ৷ রাষ্ট্রযন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে অসম্মান করে। ওই পোস্টে আরও বলা হয়, "যে রাজনৈতিক দল ঝুলন গোস্বামীর নাগরিকত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে, তারা সমস্ত নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়েছে।"

প্রসঙ্গত, ভারতীয় ক্রিকেটে চাকদা এক্সপ্রেস নামে পরিচিত জোরে বোলার ঝুলন গোস্বামী দেশের হয়ে 12টি টেস্ট, 204টি ওয়ানডে এবং 68টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্বও করেছেন ৷ সম্প্রতি মেয়েদের বিশ্বকাপ জিতেছে ভারত ৷ ঝুলন-সহ দেশের জার্সিতে খেলা প্রাক্তন ক্রিকেটারদের সেই জয় উৎসর্গ করেছিলেন দলের বর্তমান ক্রিকেটাররা ৷ এবার এ হেন ঝুলনকেই শুনানিতে ডাকা নিয়ে তুঙ্গে উঠল তরজা ৷

