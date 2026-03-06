60 লক্ষ ‘অ্যাজুডিকেশন’ নিয়ে নজিরবিহীন পরিস্থিতি, মন্তব্য রাজ্যের সিইও

60 লক্ষ ‘অ্যাজুডিকেশন’ নিয়ে নজিরবিহীন পরিস্থিতি, মন্তব্য রাজ্যের সিইও
শুক্রবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত বিচারাধীন তালিকায় থাকা 6 লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে৷
কলকাতা, 6 মার্চ: এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রবল ডামাডোল। প্রায় 60 লক্ষ ভোটারের নাম আচমকাই ‘অ্যাজুডিকেশন’ বা বিচারাধীন পর্যায়ে চলে যাওয়ার জেরে যে নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার দায় কার্যত জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কোর্টেই ঠেলল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। শুক্রবার রাজ্যের সিইও জানিয়ে দেন, এই বিপুল সংখ্যক ভোটারের নামের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ভারতের নির্বাচন কমিশন। রাজ্যে এর আগে কখনও এত বিপুল সংখ্যক নাম বিচারাধীন থাকার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি বলেও স্বীকার করে নিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।
রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়ায় 60 লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে যে সংশয় তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এই প্রসঙ্গে রাজ্যের সিইও দফতর জানায়, 60 লক্ষ মানুষের বিষয়টি বর্তমানে অ্যাজুডিকেশনে বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে। তবে এই বিশাল পরিমাণ নামের ঝুলে থাকাটা আদতে এসআইআর-এর সাধারণ গাইডলাইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সিইও-র কথায়, "যেহেতু বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে এবং এটি একটি এক্সট্রা অর্ডিনারি সারকামস্ট্যান্স (সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি), তাই এই ক্ষেত্রে এক্সট্রা অর্ডিনারি (বিশেষ সিদ্ধান্ত) নিতে হয়েছে।"
ইতিমধ্যেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি অভিযোগ তুলেছে যে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৈধ ভোটারদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে। রাজনৈতিক দলগুলির এই অভিযোগ প্রসঙ্গে সিইও-র জবাব, রাজনৈতিক দলগুলো এই 60 লক্ষ নিয়ে কে কী বলছে বা অভিযোগ করছে, সেটা সম্পূর্ণ তাদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার কেবল জাতীয় নির্বাচন কমিশনের হাতেই রয়েছে। তথ্য দিয়ে জানানো হয়, এই 60 লক্ষ বিচারাধীন নামের মধ্যে ইতিমধ্যেই মাত্র ছ’লক্ষ নামের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। তবে বাকি 54 লক্ষ নামের ক্ষেত্রে আগামিদিনে কী পদক্ষেপ করা হবে, তা নিয়ে রাজ্য নির্বাচন দফতরও নিশ্চিত নয়। জাতীয় নির্বাচন কমিশন এ রাজ্যে এসে যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই চূড়ান্ত হবে।
নির্বাচন দফতরের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় এই ঘটনা যে সম্পূর্ণ অভাবনীয়, তা মেনে নিয়েছেন রাজ্যের সিইও। তিনি বলেন, "এইরকম পরিস্থিতি আগে কখনও হয়নি। তবে নির্বাচনের আগে 6 নম্বর ফর্ম জমার ক্ষেত্রে অনেক সময় শেষের দিকে বেশ কিছু আবেদন আসে, যা জমে থাকে। নিয়ম অনুযায়ী, মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত এই ফর্ম জমা দেওয়া যায়। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সব আবেদনের নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয় না। তা সত্ত্বেও, এক ধাক্কায় এত বিপুল পরিমাণে অ্যাজুডিকেশন আমি আমার কর্মজীবনে কখনও দেখিনি।"
এই গোটা প্রক্রিয়ায় কোনও বড়সড় ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। বিশেষ করে শুনানির সময় সমস্ত বৈধ নথি জমা নেওয়ার পরেও কেন নামগুলি অ্যাজুডিকেশনে পাঠানো হল, তা নিয়ে কমিশনের ভূমিকা প্রশ্নের মুখে পড়েছে। এই গাফিলতির অভিযোগ প্রসঙ্গে সিইও বলেন, "এইভাবে হাওয়ায় ভাসিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট ডিইও বা জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে গোটা বিষয়ের রিপোর্ট তলব করা হয়েছে। তথ্য এবং প্রমাণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করার পরেই আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেব।"
তবে ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তির বিষয়ে তিনি কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করে জানান, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে গোটা দফতর নির্বাচনী কাজে এতটাই ব্যস্ত যে, আলাদা করে ধরে ধরে শাস্তি দেওয়ার মতো সময় তাঁদের হাতে নেই।
এই অভূতপূর্ব ডামাডোলের জেরে রাজ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়েও তুমুল জল্পনা তৈরি হয়েছে। এই বিষয়ে রাজ্যের সিইও নিজের সীমাবদ্ধতার কথা স্পষ্ট করে দেন। তিনি জানান যে, নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও তারিখ ঘোষণার ক্ষমতা তাঁর নেই এবং জাতীয় নির্বাচন কমিশন এই বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কোনও আলোচনাও করে না।
তাঁর কথায়, "ঠিক সময়ে ভোট সম্ভব কি না, তা একমাত্র জাতীয় নির্বাচন কমিশনই বলতে পারবে। কমিশনের প্রতিনিধি দল ইতিমধ্যেই দেশের চারটি রাজ্যে সফর করছে। ওই রাজ্যগুলি ঘুরে তারপর তারা এ রাজ্যে আসবে। তারাই গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।"