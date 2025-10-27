ETV Bharat / state

2002 সালের ভোটার লিস্টে নাম না-থাকা নদিয়ার শিক্ষকই BLO'র দায়িত্বে

পরিবারের কারও নাম নেই 2002 সালের ভোটার লিস্টে ৷ অথচ, বিএলও-এর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সেই ব্যক্তি ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে নদিয়ায় ৷

নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বিএলও নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 3:13 PM IST

2 Min Read
নদিয়া, 27 অক্টোবর: 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম নেই পরিবারের ৷ সেই পরিবারের সদস্যকেই দেওয়া হয়েছে বিএলও-র দায়িত্ব ৷ এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সামনে এসেছে নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের ব্লকে । ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই বিএলও-র কাজের স্বচ্ছতা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন ৷ সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে তৃণমূল-বিজেপি রাজনৈতিক চাপানউতোর ৷

কৃষ্ণগঞ্জ 75 নম্বর বুথের বিএলও-এর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন মিলন রায় ৷ তিনি কৃষ্ণগঞ্জের দুর্গাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ৷ কৃষ্ণগঞ্জের বিডিও তাঁকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন ৷ অথচ, 2002 সালের ভোটার তালিকায় তাঁর এবং পরিবারের কারও নাম নেই ৷ আর এখানেই উঠছে প্রশ্ন, যাঁদের 2002 সালের ভোটার লিস্টে নামই নেই তাঁরা বিএলও-এর দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন ?

2002 সালের ভোটার তালিকায় নেই নাম (ইটিভি ভারত)

2002 সালের ভোটার তালিকায় 75 নম্বর বুথে 557 জনের নাম ছিল ৷ বর্তমানে বুথের ভোটার সংখ্যা 1016 জন ৷ এই প্রসঙ্গে মিলন রায় জানান, 15 বছর ধরে এই বুথের বিএলও-র দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি ৷ অবশ্য স্বীকার করেছেন, 2002 সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের পরিবারের কারও নাম নেই ৷ তবে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গেই সেই কাজ করছেন বলে জানান ৷

মিলনের কথায়, "2002 সালের তালিকায় নাম না-থাকায় এই দায়িত্ব থেকে বিডিও-র কাছে অব্যাহতি চেয়েছিলাম ৷ এই ব্লকে অনেকের 2002 সালের তালিকায় নাম নেই ৷ অথচ তাঁরা বিএলও-র দায়িত্ব সামলাচ্ছেন ৷ তবে, স্বচ্ছতার জন্য ম্যাপ পয়েন্টিং থেকে আমার পরিবারকে বাদ রেখেছি ৷"

এদিকে বিষয়টি জানাজানি হতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷ ঘটনা প্রসঙ্গে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মদন ঘোষ বলেন, "আমি কৃষ্ণগঞ্জের বিডিওকে এই ব্যাপারটা জানিয়েছিলাম ৷ মিলন রায়কে বিএলও-র দায়িত্ব থেকে সরানোর জন্য অনুরোধ করেছিলাম ৷ কিন্তু, বিডিও এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ করেননি ৷" শাসক দলের এই নেতার অভিযোগ, মিলন রায় বিজেপি-র সদস্য ৷

এই প্রসঙ্গে বিজেপির রানাঘাট দক্ষিণ জেলার সম্পাদক অমিত প্রামাণিক বলেন, "মিলনবাবু কত বড় প্রভাবশালী তৃণমূলের নেতা যার জন্য পঞ্চায়েত প্রধানের দাবি মানতে পারছেন না বিডিও ৷ এই কাজে স্বচ্ছতার জন্য শুধু মিলনবাবু নন, এই ব্লকে 2002 সালের ভোটার লিস্টে যাঁদের নাম নেই তাঁদের প্রত্যেকের বিএলও-র পদ থেকে সরানো উচিত ।"

