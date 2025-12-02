5 বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এসে পঞ্চায়েত প্রধান, কালনায় সরব বিজেপি

5 বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এসে পঞ্চায়েত প্রধান, কালনায় সরব বিজেপি
বাংলাদেশ থেকে এসে ভুয়ো শংসাপত্র বানিয়ে নির্বাচনে প্রার্থী ৷ পরে জয় ৷ হাট কালনার পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি ৷
Published : December 2, 2025 at 8:51 PM IST
কালনা, 2 ডিসেম্বর: পাঁচ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে এদেশে আসেন ৷ স্থানীয় এক ব্যক্তিকে বাবা ও মা সাজিয়ে জাতিগত শংসাপত্র বের করেন ৷ এমনকী, সেই শংসাপত্রের ভিত্তিতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে লড়াই করেন ৷ সেই মহিলা এখন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ! এমনF অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি ৷ ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের কালনার ঘটনা ৷
বিজেপির অভিযোগ, 2020 সালে বাংলাদেশ থেকে আসেন বর্তমানে কালনা হাটের কালনা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবন্তী মণ্ডল ৷ এরপর ভুয়ো শংসাপত্র তৈরি করে নির্বাচনে প্রার্থী হন ৷ জিতেও যান ৷ বিষয়টি জানিয়ে ইতিমধ্যেই কালনা মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে বিজেপি ৷ তাদের দাবি, মহকুমা শাসক বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন ৷
লিখিত অভিযোগে বিজেপি জানায়, "কালনার হাটকালনা অঞ্চলের প্রধান শ্রাবন্তী মণ্ডল মুক্তারপুর গ্রামে পাঁচ বছর ধরে বসবাস করছেন । তিনি 2020 সালে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসেন । শুধু তাই নয়, এলাকার এক ব্যক্তিকে বাবা সাজিয়ে তফশিলি জাতির শংসাপত্র বের করেন । এরপর তিনি ভুয়ো তথ্য দিয়ে নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে জিতে গ্রামের প্রধান হন । ওই প্রধানের বাবা, মা, দাদু কিংবা ঠাকুমা কেউই এই দেশের বাসিন্দা নন । ফলে, এসআইআর-এর মাধ্যমে কোনওভাবেই তাঁর নাম ভোটার তালিকায় ওঠা উচিত নয় ।"
বিজেপির আরও অভিযোগ, একই এলাকার আরও 4 জন ভোটারের কেউ এই দেশে থাকেন না । সকলে থাকেন বাংলাদেশে । অথচ, পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী প্রভাব খাটিয়ে তাদের নামে ফর্ম তুলে নিয়েছেন । দায়িত্বপ্রাপ্ত BLO ফর্ম জমা দেওয়ার জন্য চাপ দিতেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয় ৷ বিজেপির এই অভিযোগ সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক শুরু হয় ।
এদিকে, বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান ৷ তাঁর পরিবারের দাবি, অভিযোগ করলেই তো সত্যি হয়ে যায় না ৷ বিজেপি আগে প্রমাণ করুক । বিজেপি যে মুক্তারপুর এলাকার কথা বলেছে, সেই এলাকার বেশিরভাগ মানুষই বাংলাদেশ থেকে এসেছেন । তবে, অনেকেরই 2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে । অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধানের পাল্টা দাবি, বিজেপির যাঁরা অভিযোগ করেছেন তাঁদেরও বেশিরভাগ জন বাংলাদেশ থেকে এসেছেন । সুতরাং, তাঁরা আগে নিজেদের প্রমাণ দিক ।
কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভানেত্রী স্মৃতিকণা বসু বলেন, "কালনা বিধানসভার 4 নং মণ্ডলের হাটতলা অঞ্চলের প্রধানের বাড়ি এই দেশে নয় । তিনি 2020 সালে বিবাহসূত্রে এখানে এসেছেন । অভিযুক্ত পঞ্চায়েত প্রধান বাংলাদেশি । তাঁর এখানে বাড়িঘর কিছুই নেই । যদিও আমাদের কাছে এর কোনও প্রমাণ নেই ৷ তবে তিনি কীভাবে প্রধান হলেন ? সেটা জানতে চেয়ে মহকুমা শাসকের কাছে আবেদন করেছি । তিনি নাকি এনুমারেশন ফর্ম জমা দেননি বলে শুনেছি । কীভাবে উনি এসসি সার্টিফিকেট পেলেন সেটাও আমরা জানতে চেয়েছি ।"
অভিযুক্ত হাটকালনা পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবন্তী মণ্ডল বলেন, "যাঁরা অভিযোগ করেছেন, তাঁরা আগে প্রমাণ করুক যে আমার মা-বাবার নাম সব ভুয়ো ৷ আমার দেওয়া সব তথ্য মিথ্যা । শুধু অভিযোগ করলেই তো হবে না ৷ প্রমাণ করতে হবে । পারিবারিক সমস্যার কারণে আমি আমার ফর্ম জমা দিতে পারিনি । ওরা যা খুশি অভিযোগ করতেই পারে ৷ আগে প্রমাণ দিক তারপর আমি যা বলার বলবো ।"
অভিযুক্ত প্রধানের স্বামী বনমালী মণ্ডল বলেন, "আমি, আমার কাকা, আমার ভাই ও দুই জন প্রতিবেশীর ফর্ম নিয়েছিলাম । তাঁরা সকলেই এখানে থাকেন । বিজেপি যে অভিযোগ করছে, সেটা প্রমাণ করে দেখাক । আমরাও বাংলাদেশি । কিন্তু, আমরা তো দীর্ঘদিন ধরে এখানে আছি । 2002 সালের ভোটার তালিকায় আমার বাবার নাম আছে । এই অঞ্চলের তো বেশিরভাগ মানুষই বাংলাদেশ থেকে আসা । আর যাঁরা অভিযোগ করছেন, তাঁরা বলুক কোন জায়গা থেকে এসেছেন ? পারিবারিক সমস্যার জন্য এখনও ফর্ম জমা দেওয়া সম্ভব হয়নি ।"