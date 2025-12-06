ETV Bharat / state

এসটি-এসসি, মতুয়া মিলিয়ে বাদ যেতে পারে প্রায় 40 লক্ষ নাম ! আশঙ্কা বঙ্গে

রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে প্রায় 30 থেকে 40 লক্ষ মানুষের নাম। এমনটাই আশঙ্কা করছে শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন মতুয়া ধর্ম মহাসংঘ।

Scheduled Caste Federation Matua Dharma Mahasangh
শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন মতুয়া ধর্ম মহাসংঘের সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 6, 2025 at 7:00 PM IST

কলকাতা, 6 ডিসেম্বর: শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব ও মতুয়া মিলিয়ে এই রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে প্রায় 30 থেকে 40 লক্ষ মানুষের নাম। এমনটাই আশঙ্কা করছে শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন মতুয়া ধর্ম মহাসংঘ।

দেশ ভাগের সময় এবং তার পরেও বিভিন্ন উৎপীড়নের কারণে ওপর বাংলা থেকে এইসব মানুষ যারা এই বাংলায় এসেছেন তাঁদের অনেকের কাছেই বৈধ নথিপত্র নেই যেগুলি দেখিয়ে তারার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR-এর ফর্ম পূরণ করতে পারেন। তাই এমন বহু মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যেতে পারে। এমনটাই মনে করছে ফেডারেশন। তাই এইসব মানুষগুলির জন্য যাতে বিশেষ কোনও ব্যবস্থা করা যায় তাই এই বিষয় দরবার করতেই আজ প্রথমে রাজভবনে রাজ্যপালের দফতরে ডেপুটেশন জমা দেন তারা আর তারপর রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে এসে স্মারকলিপি জমা দেন।

শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন মতুয়া ধর্ম মহাসংঘের সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক বলেন, "আমরা রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। আমাদের দাবি হল যে SIR-এর সরলীকরণ করে 2002 থেকে 2025 পর্যন্ত ভোট দিয়ে যারা সরকার গঠন করেছে, সেই সব ভোটারের ভোটকে সুরক্ষিত রাখতে হবে। 2002 সালে কারও নাম তালিকায় না থাকলে তাঁদের কাকা, মামা, জ্যাঠা-জেঠিমা বা লতায় পাতায় পরিবারের কেউ থাকলে তাদের ভোট সুরক্ষিত রাখতে হবে।"

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে যে 12টি নথি চাওয়া হয়েছে, সেই নথি অনেকেই দেখাতে পারবে না। তাই পরিবারের কারও যদি সেই নথি থাকে তাহলে ভোট সুরক্ষিত করতে হবে। অনেকেই নদী ভাঙ্গন-সহ বিভিন্ন কারণে নথি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই, এরা তালিকায় নাম তুলতে পারছেন না।

দেশভাগের বলি হওয়া মানুষজন যাঁদের অনেকই মাওবাদী এলাকা পুনর্বাসন দেয়া হয়েছিল। আবার অনেকে মহারাষ্ট্র বা কর্নাটকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। তাদের ভোটার কার্ড হয়নি। কিন্তু, SIR-এর সময় তাদের মনে হয়েছে তাই কাগজগুলি সংগ্রহ করা উচিত।

এর আগে, নভেম্বরের শুরুতে এসআইআর হলে মতুয়া সম্প্রদায়ের বহু মানুষের নাম বাদ যাবে, এই আশঙ্কা থেকে এর বিরুদ্ধে আমরণ অনশনের ডাক দিয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর। এই এসআইআর বিরোধিতা মঞ্চ থেকে 2024 সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বাস্তুচ্যুত এবং অভিবাসী সকলের জন্য নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবি জানানো হয়। যদিও, এই অনশন কর্মসূচি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতা শান্তনু ঠাকুর বলেন, "ভোট ব্যাংকের রাজনীতির জন্য তিনি মানুষকে অনশনে যেতে বাধ্য করছেন। মমতাবালা ঠাকুরের নেতৃত্বাধীন এই অনুষ্ঠান কর্মসূচিতে কোনও মতুয়া ভক্ত নেই ৷ বরং, মুসলমান রোহিঙ্গারা মতুয়া সেজে বসে আছে ৷"

