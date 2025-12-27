রাজ্যে শুরু SIR শুনানি পর্ব, তালিকায় 32 লক্ষ ভোটার

রাজ্যে শুরু SIR শুনানি পর্ব, তালিকায় 32 লক্ষ ভোটার
শুনানির সময় কেন্দ্রের ভিতরে নির্দিষ্ট ভোটার ছাড়া সর্বোচ্চ পাঁচ আধিকারিক থাকতে পারবেন। রাজ্যজুড়ে 3 হাজার 234টি হিয়ারিং কেন্দ্র করা হয়েছে বলে খবর।
Published : December 27, 2025 at 8:19 AM IST
কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে SIR-এর শুনানি পর্ব। চলবে 7 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। রাজ্যের 3 হাজার 234টি হিয়ারিং কেন্দ্র করা হয়েছে বলে জানিয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। SIR-এর প্রথম পর্বের কাজ শেষ হয়েছে। এবার শুনানির পালা। আজ থেকে শুরু হচ্ছে সেই হিয়ারিং পর্ব।
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের পক্ষ থেকে আগেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, প্রথমে 'আনম্যাপড' ভোটারদের শুনানির জন্য ডাকা হবে। প্রাথমিক তালিকা অনুসারে 'আনম্যাপেড' ভোটারের সংখ্যা 32 লক্ষের কাছাকাছি। এই সমস্ত ভোটাররা 2002 সালে শেষবার এসআইআর হওয়ার পরের ভোটার তালিকার সঙ্গে নিজেদের কোনও সংযোগ দেখাতে পারেননি। এখানে দুটো জিনিস মনে রাখা দরকার ৷ যাঁদের ওই তালিকায় নাম ছিল তাঁরা সেল্ফ ম্যাপিং করতে পেরেছেন ৷ আর যাঁরা পারেননি তাঁদের জন্য ছিল প্রোজেনি ম্যাপিং ৷
শুনানিতে কাদের ডাক ?
আর এই প্রোজেনি ম্যাপিং সংক্রান্ত কিছু সমস্যা ইতিমধ্য়েই ধরা পড়েছে খসড়া তালিকায় ৷ জানা গিয়েছে, ম্যাপিং প্রক্রিয়ায় দাদু-দিদা অথবা ঠাকুরদা বা ঠাকুমার নাম ব্যবহার করে সন্দেহের তালিকায় রয়েছেন মুর্শিদাবাদে 4 লক্ষ 7 হাজার 65 জন ভোটার। এদিক থেকে রাজ্যের মধ্যে শীর্ষে মুর্শিদাবাদ ৷ এরপর দক্ষিণ 24 পরগনা। এই জেলায় সন্দেহজনকের তালিকায় রয়েছেন 3 লক্ষ 77 হাজার 910 জন ভোটার। তৃতীয় স্থানে উত্তর 24 পরগনা। এখানে সন্দেহজনক প্রোজেনি ম্যাপিংয়ের তালিকায় রয়েছেন 2 লক্ষেরও বেশি ভোটার। প্রথমে এঁদের শুনানি হবে ৷ তারপর আসবে আরও 1 কোটি 36 লক্ষ ভোটারের নাম ৷ 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' থাকায় এই ভোটারদের শুনানিতে ডাকা হবে।
শুনানিতে কারা থাকবেন ?
শুনানির সময় কেন্দ্রের ভেতরে নির্দিষ্ট ভোটার ছাড়া আরও কয়েকজন থাকবেন। বুথ লেভেল অফিসার (Blo), অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (AERO), ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার এবং মাইক্রো অবজার্ভারদের উপস্থিতিতে হবে শুনানি। কোনও কোনও জায়গায় BLO সুপারভাইজারও থাকবেন। মানে ভোটার ছাড়া আর সর্বোচ্চ পাঁচজন থাকতে পারবেন শুনানির সময় ৷
প্রথমে ঠিক হয় হিয়ারিং প্রক্রিয়াটি সিসিটিভি মাধ্যমে রেকর্ড করা হবে ৷ এর পাশাপাশি লাইভ স্ট্রিমিং সম্ভব কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হয় ৷ পরে বাতিল করা হয় এই দুটি পরিকল্পনাই ৷ হিয়ারিংয়ে কার্যত সিসিটিভির ভূমিকা পালন করবেন মাইক্রো অবজার্ভাররাই। যদি কোনও ভোটার শুনানিতে জালি নথি জমা দিয়ে ধরা পড়েন তাহলে সাজা হিসেবে কমপক্ষে এক বছরের জেল ও জরিমানা হতে পারে।
নজরে মাইক্রো অবজার্ভাররা
যে সমস্ত আনম্যাপড ভোটারদের শুনানিতে ডাকা হয়েছে তাঁরা যদি CAA-এর সার্টিফিকেট দাখিল করতে পারেন তাহলে তাঁদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় থাকবে বলে জানা গিয়েছে। প্রশিক্ষণের দিন যে 250 জন মাইক্রো অবজার্ভারদের অনুপস্থিত ছিলেন তাঁদের ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে শোকজের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আগামী 48 ঘণ্টার মধ্যে উত্তর দিতে হবে এবং কাজে যোগদান করতে হবে তাঁদের, এমনটাই বলা হয়েছে। আর তা যদি তাঁরা না করেন সেই ক্ষেত্রে তাঁদের সাসপেন্ড করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।
বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে শুক্রবার সিইও দফতরে আসেন একাধিক মাইক্রো অবজার্ভার। কারও কিছুদিন আগেই সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়েছে বলে জানান ৷ আবার কেউ বিশেষভাবে সক্ষম। কেউ আবার জানালেন এখন রানাঘাটে পোস্টিং হলেও এসআইআরের কাজে তাঁকে পাঠানো হচ্ছে দার্জিলিং ! এই ধরনের বিভিন্ন সমস্যায় পড়েছেন বেশ কয়েকজন মাইক্রো অবজার্ভাররা ৷ তাঁরা এদিন নিজেদের সমস্যার কথা জানিয়ে একটি যৌথ চিঠি দেন রাজ্যে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়ালকে। হয় তাঁদের কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হোক, না হলে তাঁদের পরিবর্তে অন্য কাউকে নেওয়া হোক এমনটাই আবেদন জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন তারা।
উত্তর চব্বিশ পরগানার প্রস্তুতি
এই জেলার পাঁচটি মহকুমার জন্য আলাদা আলাদা শুনানি কেন্দ্র করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই হিসেবে বারাসত মহকুমায় 40টি, বনগাঁ মহকুমায় 30টি, বসিরহাট মহকুমায় 40টি, ব্যারাকপুর মহকুমায় 80টি এবং বিধাননগর মহকুমায় 40 টি কেন্দ্রে ভোটার-শুনানি পর্ব শুরু হচ্ছে শনিবার থেকেই। কমিশন সূত্রে খবর, প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে একজন নির্বাচনী আধিকারীক (ইআরও) এবং 10 জন সহকারী নির্বাচনী আধিকারীক (এইআরও) দায়িত্বে থাকবেন। এই ইআরও এবং এইআরও-দের হাতেই রয়েছে ভোটারদের শুনানির মূল দায়িত্ব। তাঁরাই মূলত এসআইআরের এন্যুমারেশন ফর্ম ও শুনানির জন্য ভোটাররা যে সমস্ত নথি জমা দিচ্ছেন তা খতিয়ে দেখবেন। এছাড়াও গোটা প্রক্রিয়ার নজরদারির দায়িত্বে থাকবেন মাইক্রো অবজ়ার্ভাররা ৷ প্রতিটি টেবিলে 100 থেকে 150 জন ভোটারের শুনানির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কমিশন। শুনানি-প্রক্রিয়া চলাকালীন সব ভোটারের ছবি তোলা হবে। সেই ছবি পাঠানো হবে নির্বাচন কমিশনকে।
কোন কোন নথি প্রয়োজন ?
শুনানি পর্বে প্রামাণ্য হিসেবে কমিশন 13টি নথির কথা আগেই উল্লেখ করেছে। গ্রহণযোগ্য নথির তালিকায় রয়েছে- কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন অথবা পেনশন পান এমন পরিচয়পত্র ৷ 1987 সালের 1 জুলাইয়ের আগে ব্যাঙ্ক, পোস্ট অফিস, এলআইসি, স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া যে কোনও নথি, জন্ম শংসাপত্র, পাসপোর্ট, মাধ্যমিক বা তার অধিক কোনও শিক্ষাগত শংসাপত্র ৷ রাজ্য সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া বাসস্থানের শংসাপত্র ৷ ফরেস্ট রাইট সার্টিফিকেট ৷ জাতিগত শংসাপত্র ৷ কোনও নাগরিকের ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার, স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া পারিবারিক রেজিস্ট্রার এবং জমি অথবা বাড়ির দলিল। এর মধ্যে যে কোনও একটি নথি দিতে হবে। তবে প্রয়োজনে একাধিক নথিও দেখাতে হতে পারে ‘নো-ম্যাপিং’ বা ‘সন্দেহজনক’ তালিকায় থাকা ভোটারকে। এ ছাড়াও,কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, সিএএ শংসাপত্র দেখালে ভোটার হওয়ার জন্য আবেদন করা যাবে। সেক্ষেত্রে ফর্ম-6 পূরণ করে আবেদন করতে হবে।