বিডিও অফিসে কড়া নিরাপত্তায় বিচারাধীন বন্দির SIR শুনানি

বিচারাধীন এক বন্দির এসআইআর শুনানি ঘিরে গঙ্গারামপুর বিডিও অফিস চত্বরে ছিল কড়া নিরাপত্তা ।

Prisoner SIR Hearing
বিচারাধীন বন্দির SIR শুনানি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 1, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
গঙ্গারামপুর, 1 ফেব্রুয়ারি: পুলিশি নিরাপত্তায় SIR শুনানি হল বিচারাধীন এক বন্দির। এসআইআর শুনানির জন্য গঙ্গারামপুর বিডিও অফিস চত্বরে আনা হয় বিচারাধীন বন্দির অসীম সরকার (28) ৷ বাবার নাম দুলাল সরকার ৷ বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে গঙ্গারামপুরের পূর্ব হালদারপাড়া এলাকায়।

এই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ পূর্ব হালদারপাড়া বাঁধমোড় এলাকায় জয়দেব সরকারের বাড়িতে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ রাখার কথা জানতে পারেন পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়দেব সরকারের বাড়িতে অভিযান চালায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় প্রচুর নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, মাদক ইনজেকশন ও একটি ডায়েরি ৷

বিচারাধীন বন্দির SIR শুনানি (ইটিভি ভারত)

সেইসঙ্গে পুলিশ পূর্ব হালদার পাড়া এলাকার বাসিন্দা অসীম সকার নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর থেকে অসীম বিচারাধীন। শনিবার ছিল তাঁর এসআইআর শুনানি । পুলিশ ভ্যানে করে এদিন অসীমকে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর বিডিও অফিসে। পুলিশ নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে চলে অসীম সরকারের SIR শুনানি।

এই বিষয়ে বিচারাদিন বন্দি দুলাল সরকার বলেন, "আমি SIR শুনানির জন্য এখানে এসেছি ৷ আমি বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের জেলখানায় রয়েছি । আমার বাড়ি গঙ্গারামপুরে ।"

জানা গিয়েছে, 2024 সালের অক্টোবর মাসে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ পূর্ব হালদারপাড়া বাঁধমোড় এলাকায় জয়দেব সরকারের বাড়িতে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ রাখার কথা জানতে পারেন ৷ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়দেব সরকারের বাড়িতে অভিযান চালায় গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ও গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ।

পুলিশি তল্লাশিতে উদ্ধার হয় প্রায় 4,950 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ ও প্রায় 13,500টি মাদক ইনজেকশন ৷ সেইসঙ্গে উদ্ধার হয়েছে একটি ডায়েরি। এই ঘটনায় পূর্ব হালদার পাড়া এলাকার বাসিন্দা অসীম সকার নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। গ্রেফতারের পর থেকে অসীম বিচারাধীন ৷ শনিবার ছিল তার এসআইআর শুনানি ৷ অসীমকে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর বিডিও অফিসে ৷ পুলিশ নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে চলে অসীম সরকারের SIR শুনানি। বিচারাধীন বন্দির শুনানি ঘিরে এদিন বিডিও অফিস চত্বরে ছিল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷

