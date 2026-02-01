বিডিও অফিসে কড়া নিরাপত্তায় বিচারাধীন বন্দির SIR শুনানি

বিডিও অফিসে কড়া নিরাপত্তায় বিচারাধীন বন্দির SIR শুনানি
বিচারাধীন এক বন্দির এসআইআর শুনানি ঘিরে গঙ্গারামপুর বিডিও অফিস চত্বরে ছিল কড়া নিরাপত্তা ।
গঙ্গারামপুর, 1 ফেব্রুয়ারি: পুলিশি নিরাপত্তায় SIR শুনানি হল বিচারাধীন এক বন্দির। এসআইআর শুনানির জন্য গঙ্গারামপুর বিডিও অফিস চত্বরে আনা হয় বিচারাধীন বন্দির অসীম সরকার (28) ৷ বাবার নাম দুলাল সরকার ৷ বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে গঙ্গারামপুরের পূর্ব হালদারপাড়া এলাকায়।
এই বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ পূর্ব হালদারপাড়া বাঁধমোড় এলাকায় জয়দেব সরকারের বাড়িতে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ রাখার কথা জানতে পারেন পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়দেব সরকারের বাড়িতে অভিযান চালায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় প্রচুর নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ, মাদক ইনজেকশন ও একটি ডায়েরি ৷
সেইসঙ্গে পুলিশ পূর্ব হালদার পাড়া এলাকার বাসিন্দা অসীম সকার নামে এক যুবককে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর থেকে অসীম বিচারাধীন। শনিবার ছিল তাঁর এসআইআর শুনানি । পুলিশ ভ্যানে করে এদিন অসীমকে নিয়ে আসা হয় গঙ্গারামপুর বিডিও অফিসে। পুলিশ নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে চলে অসীম সরকারের SIR শুনানি।
এই বিষয়ে বিচারাদিন বন্দি দুলাল সরকার বলেন, "আমি SIR শুনানির জন্য এখানে এসেছি ৷ আমি বর্তমানে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটের জেলখানায় রয়েছি । আমার বাড়ি গঙ্গারামপুরে ।"
