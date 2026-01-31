40 হাজার শুনানির নোটিশ দেওয়া বাকি, কোচবিহারে সময়ে শেষ হবে কি এসআইআর...

40 হাজার শুনানির নোটিশ দেওয়া বাকি, কোচবিহারে সময়ে শেষ হবে কি এসআইআর...
জেলা নির্বাচনী আধিকারিককে 2 ফেব্রুয়ারির মধ্যে হিয়ারিং পর্ব শেষ করতে নির্দেশ কমিশনের স্পেশাল রোল অবজারভারের ৷ সম্ভব কী ? উঠছে প্রশ্ন ৷
January 31, 2026
কোচবিহার, 31 জানুয়ারি: এখনও পর্যন্ত জাতীয় নির্বাচন কমিশনের পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসের 14 তারিখ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা ৷ কিন্তু, কোচবিহার জেলায় লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি থাকা 40 হাজার ভোটারের কাছে শুনানির নোটিশ পৌঁছায়নি বলে নির্বাচন কমিশনের তরফে জানা গিয়েছে ৷ ফলে প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে সময়ের মধ্যে সংশোধিত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন ৷
জানুয়ারি মাস শেষ ৷ আগামী 4 ফেব্রুয়ারির মধ্যে শুনানি পর্ব শেষ করার কথা ৷ তাহলে মাঝের এই চারদিনে কীভাবে 40 হাজার ভোটারকে শুনানির জন্য নোটিশ দেওয়া হবে ? আর নোটিশ পৌঁছে দিলেও, শুনানি পর্ব কীভাবে শেষ হবে ? এই প্রশ্নের জবাবে, কোচবিহার জেলার স্পেশাল রোল অবজারভার সন্তোষ কুমার যাদব দাবি করছেন, আগামী 2 ফেব্রুয়ারির মধ্যে সমস্ত ভোটারদের শুনানি পর্ব শেষ হয়ে যাবে ৷
তিনি বলেন, "30 জানুয়ারি পর্যন্ত 40 হাজারের মতো শুনানির নোটিশ পাঠানো বাকি আছে ৷ আমি জেলা নির্বাচন আধিকারিককে বলেছি, সেই নোটিশগুলো দু’দিনের মধ্যে সবার কাছে পৌঁছে দিতে ৷ তারপর পরবর্তী দু’দিনের মধ্যে শুনানি শেষ করতে ৷ এরপর ইআরও-রা সেই নথি যাচাই করবেন ৷ সেই প্রক্রিয়াও দ্রুত করতে বলা হয়েছে ৷ যাতে তাড়াতাড়ি আমরা স্বচ্ছ ভোটার তালিকা তৈরি করতে পারি ৷"
জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলার 12টি ব্লকের প্রায় 4 লক্ষ ভোটারকে লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সির জন্য শুনানির নোটিশ পাঠানোর কথা কমিশনের ৷ গত কয়েক সপ্তাহে প্রায় সাড়ে 3 লক্ষ ভোটারকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷ তাঁদের শুনানি পর্ব ও নথি যাচাই চলছে ৷ কিন্তু, বাকি থাকা 40 হাজার ভোটারকে কবে নোটিশ পাঠানো হবে ? আর কবেই বা তাঁদের শুনানি শেষ হবে, সে নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে ৷
এই পরিস্থিতির মধ্যে ভোটারদের শুনানির নামে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে ৷ এসআইআর শুনানিকে ঘিরে আতঙ্কে মৃত্যুর অভিযোগও তুলছে শাসকদল ৷ যা নিয়ে শাসক-বিরোধী কাজিয়া তুঙ্গে ৷ দীর্ঘক্ষণ এসআইআর-এর শুনানিতে দাঁড়িয়ে বহু মানুষের অসুস্থ হওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে ৷ তবে, এত সব প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও স্পেশাল রোল অবজারভার দাবি করছেন, "সব ঠিকই আছে ৷ সময়ের মধ্যেই আমরা শুনানি পর্ব শেষ করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরি করে দেব ৷"