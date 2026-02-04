SIR শুনানির নোটিশ কলকাতার পুর কমিশনারকেও
কলকাতার পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তা যোগীরাজ্যের বাসিন্দা । পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারেরই 2009 ব্যাচের আইএএস তিনি ।
Published : February 4, 2026 at 5:51 PM IST
কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: কলকাতার পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তা । তিনি শহরের পুর প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদে আসীন । এবার তাঁর নামেই এসে পৌঁছল এসআইআর শুনানির নোটিশ ।
বুধবার এসআইআর নাম বাদ দেওয়া ও কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা দ্বারা হয়রানি-সহ নানা অভিযোগ নিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সওয়াল করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় । আর সেই আবহেই কলকাতার পুর কমিশনার আইএএস সুমিত গুপ্তার কাছে আসা এই চিঠিকে ঘিরে রীতিমতো হৈচৈ ফেলেছে নাগরিক থেকে প্রশাসনিক মহলে । এই বিষয়ে যদিও সুমিত গুপ্তা কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সুমিত গুপ্তা যোগীরাজ্যের বাসিন্দা । তাঁর বাবা-মা, পরিবার ও জন্মভিটে উত্তরপ্রদেশের আগ্রায় । তবে কর্মসূত্রে দীর্ঘদিন তিনি পশ্চিমবঙ্গে থাকেন । পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারেরই 2009 ব্যাচের আইএএস । কর্মজীবনে তিনি বেশ কিছু বছর ছিলেন দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক । আলিপুর ডিএম বাংলোতেই তিনি থাকতেন । সেখানে তাঁর ভোটার তালিকায় নাম তুলেছিলেন । বিধানসভা কেন্দ্র ভবানীপুরের ভোটার তিনি । সম্প্রতি বেশ কয়েক মাস হল তিনি কলকাতার পুর কমিশনার পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন ।
জানা যাচ্ছে, নিজের সমস্ত তথ্য দিয়ে অন্যদের মতো সুমিত গুপ্তাও এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেছিলেন । তবে তিনি 2002 সালে নাম থাকার জায়গাটি খালি রেখেছিলেন । তিনি 2002 সালে বর্তমান ঠিকানায় ভোটার ছিলেন না । তখন তাঁর আদি বাড়ি আগ্রার ভোটার ছিলেন তিনি । এদিকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ 2025 পর্যন্ত তাঁর ভোটার তালিকায় ভবানীপুরের নাম আছে । ফলে 'আন ম্যাপ' ভোটার ক্যাটাগরিতেই তাঁকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে । পরে আদি বাড়ি আগ্রার 2002 সালে ভোটার তালিকার কপি এনে তিনি শুনানি আধিকারিকের কাছে জমাও করেন বলে খবর ।
এই বিষয়ে কলকাতার পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "নোটিশ এসেছে । আর কোনও মন্তব্য করতে চাই না ।"
উল্লেখ্য, চলতি মাসের 7 তারিখ পর্যন্ত এসআইআর-এর শুনানি পর্ব চলার কথা । ওই দিন ফের সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামালার শুনানি রয়েছে ৷ বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট কী নির্দেশ দেয় সেই দিকে তাকিয়ে সকলে ৷ শুনানির তারিখ আরও কিছু দিন বাড়বে কি না সেটাও জানা যাবে সেদিন । তবে কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যে আন ম্যাপ এমন প্রায় 32 লাখ ভোটারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল । সেই তালিকায় একজন হলেন 2009 ব্যাচের পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের আইএএস তথা বর্তমানে কলকাতার পুর কমিশনার সুমিত গুপ্তা । লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসির জন্য ডাকা হয়েছে 1 কোটি 36 লাখ ভোটারকে । সেই শুনানি পর্ব চলছে ।