অশক্ত শরীরে অশীতিপর'রা হাজির শুনানিতে, প্রশ্নে কমিশন
শনিবার থেকে রাজ্যের সর্বত্র এসআইআর পর্বের শুনানি শুরু হয়েছে ৷ যোগ্য ভোটারের প্রমাণ দিতে শুনানিতে হাজির প্রবীণরাও ৷ প্রশ্নে নির্বাচন কমিশন ৷
Published : December 27, 2025 at 8:23 PM IST
কলকাতা, 27 জানুয়ারি: রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি পর্ব ৷ খসড়া ভোটার তালিকায় নাম থাকলেও নথি যাচাইয়ের জন্য শুনানিতে ডেকে পাঠানো হচ্ছে ভোটারদের ৷ এই ডাক পেয়ে নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হয়েছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও ৷ তালিকায় নাম নথিভুক্তিতে অশক্ত শরীর নিয়ে কেউ সিঁড়ি বেয়ে শুনানি কক্ষে হাজির হলেন ৷ কেউ বা হুইল চেয়ারে প্রমাণ দিতে এলেন ৷
এই শুনানি পর্ব চলবে আগামী 7 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৷ হুগলিতে চারটি মহকুমায় । চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর ও আরামবাগ-সহ বিভিন্ন বিডিও অফিসে ভোটারদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ প্রমাণ দিতে শুনানিতে এসেছিলেন 81 বছরের বৃদ্ধা সাবিত্রী মজুমদার ও 75 বছর বয়সি বৃদ্ধ অম্বিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৷
চুঁচুড়া মহকুমা শাসক দফতরে খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে মেয়ের হাত ধরে উপরে উঠলেন প্রৌঢ়া সাবিত্রী মজুমদার ৷ তিনি বলেন, "আমি অনেকবার ভোট দিয়েছি ৷" তাঁর ছেলে অমর মজুমদার বলেন, "আমি বলেছিলাম, আমার মায়ের 81 বছর বয়স ৷ কিন্তু তিনি (বিএলও) কথা শুনলেন না ৷ বললেন, মাকে আনতেই হবে ৷"
চোখে কালো চশমা পরে ঝুঁকি নিয়েই শুনানিতে এসেছেন পিয়াল চক্রবর্তী ৷ তিনি জানালেন, গতকাল 11.45 মিনিটে তাঁর একটি চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে ৷ এর 24 ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে শুনানিতে আসতে হয়েছে ৷ পিয়ালের কথায়, "এই কাজটা এমনই যে একে এড়িয়ে যেতে পারব না ৷" কিন্তু তাঁর নম্বর অনেক পিছনের দিকে হলেও তাঁর অসুস্থতার দিকটি মাথায় রেখে তাঁকে দ্রুত শুনানিতে ডেকেছেন ইআরও ৷ তিনি নথি পেশ করে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন ৷
পাঁচ জনের তত্ত্বাবধানে শুনানি হচ্ছে ৷ কেন্দ্রে থাকছেন- বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলও, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা এইআরও, ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার বা ইআরও এবং মাইক্রো অবজারভার ৷ কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিএলও সুপারভাইজারও থাকছেন ৷
পুরো শুনানি প্রক্রিয়া সিসিটিভির মাধ্যমে রেকর্ডিং অথবা লাইভ স্ট্রিমিং হবে বলে প্রথমে পরিকল্পনা করা হয়েছিল ৷ পরে তা বদলে মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করা হয় ৷ তাঁরা সিসিটিভির ভূমিকা পালন করবেন ৷ কোনও ভোটার শুনানিতে ভুয়ো নথি জমা দিলে এবং তা ধরা পড়লে সেক্ষেত্রে ভোটারের কমপক্ষে এক বছরের জেল ও জরিমানা হতে পারে ৷ ভোটারের নাম নথিভুক্ত করতে কমিশন উল্লেখিত 13টি নথির একটি দেখাতেই হবে ভোটারকে ৷
হুগলি জেলায় চারটি মহকুমায় 18টি ব্লক রয়েছে ৷ জেলার 1 লক্ষ 70 হাজার 542 জনকে শুনানিতে ডাকা হয়েছে ৷ বিধানসভা ধরে ধরে শুনানি হচ্ছে ৷ এই শুনানিতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ডেকে পাঠানো নিয়ে তাঁদের ছেলে-মেয়েদের গলায় ক্ষোভ ঝরে পড়ল ৷ আরেকটু সময় পেলে ভালো হত, এমনটাও শোনা গেল ৷
চুঁচুড়া বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, "নির্বাচন কমিশন শুনানি শুরু করেছে ৷ 13টি নথির তালিকার মধ্যে যে সমস্ত নথি চাওয়া হচ্ছে, সেগুলি মানুষ দিচ্ছে ৷ জনসাধারণকে সর্বতোভাবে আমরা সাহায্য করছি ৷ সঠিক ভোটারের নাম যেন তালিকা থেকে বাদ না যায়, তার জন্য আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি ৷ প্রয়োজনে স্কুলের শংসাপত্র জোগাড় করার ব্যবস্থা করছি ৷"
অশীতিপর সাবিত্রী মজুমদারের মতো ছবি ধরা পড়ল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় ৷ হুইল চেয়ারে করে কাটোয়া মহকুমাশাসকের দফতরে হাজির হলেন বিমলাচরণ পাঠক ৷ তাঁর বয়স 88 বছর ৷ অশক্ত শরীরে হেঁটে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ৷ তিনি প্রাক্তন সেনাকর্মী ৷
2002 সালের ভোটার তালিকায় নাম না-থাকায় হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে ৷ বাড়ি থেকে বৃদ্ধ বিমলাচরণকে টোটোয় চাপিয়ে মহকুমাশাসকের দফতরে নিয়ে আসা হয় ৷ সেখানে দোতলায় শুনানির কাজ চলছে ৷ তাই তাঁকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে হাজির করা হয় ৷ মহকুমাশাসকের কাছে তিনি নিজেকে প্রাক্তন সেনাকর্মী পরিচয় দিতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷
বিমলাচরণ পাঠক জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় সেনায় কর্মরত ছিলেন ৷ জম্মু-কাশ্মীর, রাজস্থান-সহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় থেকেছেন তিনি ৷ 2002 সাল নাগাদ তিনি রাঁচিতে কর্মরত ছিলেন বলে জানিয়েছেন ৷ সেই সময় কাটোয়ার ভোটার তালিকায় তাঁর নাম ছিল না ৷ তাই শুনানির জন্য তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷
এদিকে নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী প্রবীণদের ক্ষেত্রে শুনানির জন্য তাঁদের বাড়িতে প্রশাসনের লোক যাবেন ৷ সেখানে এভাবে অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের শুনানির জন্য হাজির দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷