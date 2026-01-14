ETV Bharat / state

এই কাজ আর নয়! SIR শুনানির মাঝেই একযোগে ইস্তফা 17 বিএলও-র

হাওড়ার ডোমজুড়ের বাঁকড়া 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা৷

Resignation of 17 BLO
ডোমজুড় বিডিও-র অফিস (নিজস্ব ছবি)
ডোমজুড় (হাওড়া), 14 জানুয়ারি: “ভোটারদের রোষ, নির্দেশের দোলাচল আর সম্মানহানির দায় — সব মিলিয়ে আমরা ভেঙে পড়েছি।”

এই বক্তব্যকে সামনে রেখেই ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ার মাঝপথে একযোগে ইস্তফা দিলেন 17 জন বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)। বুধবার দুপুরে হাওড়ার বাঁকড়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার 140 থেকে 157 নম্বর পার্টের বিএলও-রা বিডিও মারফত সংশ্লিষ্ট ইআরও-র কাছে তাঁদের ইস্তফাপত্র জমা দেন।

ইস্তফাপত্রে বিএলও-রা অভিযোগ করেছেন, গত দু’মাসেরও বেশি সময় ধরে তাঁরা এসআইআর সংক্রান্ত কাজ করে চলেছেন। কিন্তু শেষ পর্বে এসে নির্বাচন কমিশনের তরফে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে একের পর এক নতুন নির্দেশ জারি হওয়ায় কাজ কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। আজ যা বলা হচ্ছে, কালই তা বদলে যাচ্ছে৷

বিএলও-দের দাবি, যেসব ভোটার ইতিমধ্যেই নথি জমা দিয়েছেন, নতুন নির্দেশের ফলে তাঁদের কাছ থেকে ফের কাগজপত্র চাওয়া হচ্ছে। এর জেরে ভোটারদের মধ্যে বিরক্তি বাড়ছে। একই সঙ্গে বারবার শুনানির জন্য ডাকা হওয়ায় ক্ষোভ চরমে উঠছে। সেই ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে মাঠে থাকা বিএলও-দেরই।

ইস্তফাপত্রে বলা হয়েছে, “ভোটারদের চোখের আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।” অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই কটূ কথা, অপমানজনক আচরণ ও প্রকাশ্য অসন্তোষের শিকার হচ্ছেন তাঁরা। এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে সামাজিক মর্যাদার উপর। কমিশনের সিদ্ধান্তের বোঝা বহন করতে গিয়ে সমাজে মুখ দেখানোই কঠিন হয়ে উঠছে বলে অভিযোগ।

মানসিক চাপের অভিযোগ তুলে ধরেছেন বিএলও-রা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চিত নির্দেশ, অতিরিক্ত কাজের চাপ এবং ভোটার অসন্তোষ সামলাতে গিয়ে তাঁরা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, “এই অবস্থায় আর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়৷” এই যুক্তিতেই এসআইআর সংক্রান্ত কাজ থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন তাঁরা।

ইস্তফাপত্রে আরও লেখা হয়েছে, ভোটারদের হেনস্তার দায় বিএলও-দের নয়, সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনের নীতিগত সিদ্ধান্তের ফল। মাঠপর্যায়ের কর্মীদের ঢাল করে প্রশাসনিক ব্যর্থতা আড়াল করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

এই ঘটনার পর এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও বাস্তবায়ন নিয়ে প্রশাসনিক মহলে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। একসঙ্গে 17 জন বিএলও-র ইস্তফা নিছক ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, নাকি গভীর প্রশাসনিক সংকেত, তা নিয়েই শুরু হয়েছে চর্চা। এখন নজর একটাই, শেষ পর্যন্ত এই ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয় কি না। তবে এই বিষয়ে প্রশাসন বা নির্বাচন কমিশন কারও কোনও বক্তব্য মেলেনি৷

