সাঁওতালি ভাষায় SIR ফর্ম ভরা শেখানো হল আদিবাসী পাড়ায়

সাঁওতালি ভাষায় SIR ফর্ম ভরা শেখানো হল আদিবাসী পাড়ায়
বিশেষ ক্যাম্প করে কীভাবে তাঁরা এই ফর্ম নিজেদের ভাষায় বুঝে ফিলআপ করতে পারবেন, সেবিষয়ে সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ শিবির করা হল আসানসোলে ।
Published : November 23, 2025 at 2:11 PM IST
আসানসোল, 23 নভেম্বর: রাজ্যে চলছে এসআইআর । গত 4 নভেম্বর থেকে রাজ্যে এন্যুমারেশন ফর্ম বিতরণ করা শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যেই ফর্ম সংগ্রহ করাও শুরু করেছেন বিএলও'রা । এদিকে, ফর্ম ফিল-আপের সময় ভাষাগত সমস্যায় পড়তে হচ্ছে অনেককে ৷ জলপাইগুড়ির হিন্দিভাষী এলাকায় ভাষাজনিত চাপে পড়ে এক বিএলও নিজেকে শেষ করেছেন বলে অভিযোগ ওঠে ৷ এই সমস্যা কাটাতে এবার আসানসোলে হল প্রশিক্ষণ শিবির ৷ আদিবাসী এলাকায় সাঁওতালিতে ফর্ম ভরা শেখানোর উদ্যোগ নিল প্রশাসন ৷
বাড়ি বাড়ি ঘুরে তাঁরা যেমন ফর্ম বিতরণ করেছেন, তেমনই তার পাশাপাশি এবার ফর্ম তুলে নেওয়ার পালা । অন্যদিকে, এসআইআর সংক্রান্ত বিভিন্ন যে সমস্যা উঠে আসছে বিএলও মারফত, কিংবা রাজনৈতিক দলের নেতাদের মারফত, তার সমাধান করতে পশ্চিম বর্ধমানের জেলাশাসক এবং আসানসোলের মহকুমাশাসক যাচ্ছেন জেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে । সেই ভাবেই আসানসোলের একটি আদিবাসী পাড়ায় বাংলায় লেখা এসআইআর ফর্ম বুঝতে পারছিলেন না আদিবাসী বাসিন্দারা । আর তাঁদের জন্যই বিশেষ ক্যাম্প করে কীভাবে তাঁরা এই ফর্ম নিজেদের ভাষায় বুঝে ফিলআপ করতে পারবেন, সেবিষয়ে সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ শিবির করা হল । আসানসোলের মহকুমাশাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে এই ক্যাম্পটি পরিচালিত হয় ।
বাংলায় লেখা এসআইআর ফর্ম । আসানসোল মিশ্র সংস্কৃতির এলাকা । ফলে ভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষের এই ফর্ম নিয়ে সমস্যা হতে পারে । তা নিয়ে আগের থেকেই রাজনৈতিক নেতারা সর্বদলীয় বৈঠকে প্রশ্ন তুলেছিলেন । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, যেখানে অসুবিধা হবে সেখানে প্রশাসকরা নিজে গিয়ে ফর্ম ফিলাপ করতে সহায়তা করবেন ।"
সেই মতোই আসানসোলের আদিবাসী এলাকা দাসোপাড়া বীরপাড়া এলাকার আদিবাসী বাসিন্দারা বাংলায় লেখা এসআইআর পড়ে উঠতে পারছিলেন না । আর সেই কারণে ফর্ম পেলেও তাঁরা বুঝতে না-পেরে ফর্ম ভর্তি করে জমা দিতে পারেননি । এ কথা বিএলও'দের মুখে শুনতে পান আসানসোলের ইআরও তথা মহকুমাশাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য । তিনি নিজে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে ওই অঞ্চলে একটি শিবির করে ফর্মটি আদিবাসী ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন । যাতে আদিবাসীরা নিজেরা সেই ফর্মের কলামগুলি নিজেদের ভাষায় বুঝে ফিলআপ করতে পারেন।
আসানসোলের জোড়ডাঙা আড়াডাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই শিবির করা হয়। যে শিবিরে দাসোপাড়া এবং বীরপাড়া এলাকার আদিবাসী বাসিন্দারা উপস্থিত হন । সেখানে তাঁদেরকে আদিবাসী ভাষায় ফর্মের খুঁটিনাটি বুঝিয়ে দেওয়া হয় ।
আসানসোলের মহকুমাশাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, "আসানসোলের পুরনিগম এলাকার দাসোপাড়া এবং বীরপাড়া এলাকায় আদিবাসী বাসিন্দাদের এসআইআর ফর্ম বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল। সেই মতো আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসনে যে সমস্ত আদিবাসী কর্মীরা কাজ করেন তাঁদেরকে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ভাষায় ফর্মের খুঁটিনাটি সব বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । বাসিন্দারা ফর্মের সবটা বুঝতে পেরেছেন এবং দ্রুত বিএলওদের সহায়তায় তাঁরা ফর্ম ভর্তি করে জমা করে দেবেন ।"
মহকুমাশাসক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য আরও জানিয়েছেন, "যেখানে যেখানে অসুবিধা হচ্ছে সেখানেই আমরা ছুটে যাচ্ছি এবং যাতে খুব সুষ্ঠুভাবে এসআইআর-এর কাজ সম্পন্ন হয় তা আমরা লক্ষ্য রাখছি । আশা করছি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে যাবে ।"