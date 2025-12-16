ETV Bharat / state

মমতার বুথে বাদ 127; নাম না-থাকলেও চিন্তা নেই, ফের আবেদনের পদ্ধতি জানালো কমিশন

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বুথেও বাদ গিয়েছে 11 জন ভোটারের নাম৷

DRAFT ELECTORAL ROLLS
প্রতীকী ছবি (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 16, 2025 at 4:42 PM IST

কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা ক্ষেত্র ভবানীপুরে প্রায় 44 হাজার ভোটারের নাম স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ায় বাদ পড়তে চলেছে বলে আগেই জানা গিয়েছিল৷ মঙ্গলবার খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর সামনে এল মুখ্যমন্ত্রী যে বুথে ভোট দেন, সেখানে কতজনের নাম বাদ গিয়েছে সেই তথ্য৷ নির্বাচন কমিশনের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সেখানে 127 জনের নাম বাদ গিয়েছে৷

পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম আসন থেকে 2021 সালে জিতেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ তাঁর কেন্দ্রে প্রায় 10 হাজার নাম বাদ পড়তে পারে বলে আগেই জানা গিয়েছিল৷ খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে শুভেন্দু যে বুথের ভোটার, সেখানে 11 জনের নাম বাদ গিয়েছে৷

সারা রাজ্যে 58 লক্ষের থেকে কয়েক হাজার বেশি ভোটার বাদ গিয়েছে৷ ফলে শুধু এই বুথই নয়, সারা রাজ্যেই প্রায় প্রতিটি বুথে এক বা একাধিক ব্যক্তির নাম বাদ গিয়েছে৷ কিন্তু এর মধ্যে অনেক প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে৷ এই পরিস্থিতি সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না-হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন৷

কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী এক মাস বিএলও-রা বুথে বুথে বসবেন৷ তাঁদের কাছে এই খসড়া তালিকা থাকবে৷ কোনও ভোটার তাঁর নাম যদি অনলাইনে খুঁজে না-পান, তাহলে তাঁদের নির্দিষ্ট বুথে গিয়ে বিএলও-র সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে৷ বিএলও-র কাছে যে তালিকার হার্ডকপি রয়েছে, সেখান থেকে নিজের নাম খুঁজে বার করতে পারবেন। এছাড়াও কারও নিজের নাম নিয়ে যদি কারও কোন জিজ্ঞাসা থাকে, সেই বিষয়ে বিএলও-রা সাহায্য করবেন৷ তাছাড়া ইতিমধ্যেই সব বুথে এএসডি তালিকা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সিইও ওয়েবসাইটে এই তথ্য দেখা যাচ্ছে।

তার পরও যদি নাম খুঁজে না-পাওয়া যায়, তাহলে কী করতে হবে, সেটাও জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে৷ কমিশন জানিয়েছে, কমিশন জানিয়েছে যে কেউ যদি খসড়া তালিকায় নিজেদের নাম খুঁজে না-পান৷ সেই ক্ষেত্রে অনলাইনে ফর্ম 6 পূরণ করে জমা করে নাম তোলার জন্য আবেদন করা যাবে। আবেদনের পর সেই ব্যক্তিকে শুনানির জন্য ডাকা হবে। এরপর উপযুক্ত নথি দেখিয়ে তালিকায় নাম তোলা হবে।

উল্লেখ্য, আগামী 14 ফেব্রুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন৷ সেই তালিকায় যাঁদের নাম থাকবে, একমাত্র তাঁরাই ভোটদানে অংশ নিতে পারবেন৷ তবে তার আগে এদিন থেকেই শুরু হল দাবি, আপত্তি ও শুনানির সময়কাল৷ আগামী 15 জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের কাছে বাদ পড়া যে কেউ আবেদন করতে পারবেন আবার ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্য৷ এছাড়া খসড়া ভোটার তালিকা নিয়ে কোনও আপত্তি থাকলে, তা এই সময়ের মধ্যে জানানো যাবে৷

তাছাড়া নির্বাচন কমিশন শুনানি ও যাচাইয়ের কাজও করবে৷ শুনানি শুরু হতে পারে আগামী সপ্তাহ থেকে। এই প্রক্রিয়া চলবে 7 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত৷ সেই সময়ের মধ্যে অনেক ভোটারকেই ডাকা হবে৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, 30 লক্ষ ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হবে৷ এছাড়াও যাঁদের নিয়ে কিছুটা সংশয় রয়েছে, তাঁদেরও শুনানিতে ডাকা হবে। যদিও জানা গিয়েছে যে ভোটার তালিকার ঝাড়াই-বাছাই করার সময় প্রায় 1 কোটির বেশি ভুলভ্রান্তি রয়েছে। আরও অন্য রকম কিছু ভুলভ্রান্তিও রয়েছে। তবে অভিযোগগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শুনানি পর্বেই এই সব ভুলভ্রান্তি আরও স্পষ্ট হবে৷

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, খসড়া তালিকায় নাম থাকলেই যে চূড়ান্ত হবে এমনটা নয়৷ যদি কোনও অসঙ্গগতি থাকে তাহলে সেই ব্যক্তিদেরও শুনানিতে ডাকা হতে পারে। আনম্যাপড থাকা সকলকেই শুনানিতে ডাকা হবে। শুনানি পর্বে একজন ইআরও-র সঙ্গে দশজন এইআরও থাকবেন। মোট 11 জন থাকবেন।

কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতেকে রোজ 100 জনকে শুনানিতে ডাকবেন৷ মোট 1100 জনের শুনানি হবে প্রতিদিন। শুনানি পর্ব লাইভ স্ট্রিমিং-এর মাধ্যমে হবে এবং সেটিকে রেকর্ড করা হবে৷ এছাড়াও সেখানে থাকতে পারেন মাইক্রো-অবজারভাররা৷

