‘আনম্যাপড’দের শুনানি শেষ, এবার ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ থাকা 95 লক্ষ ভোটারকে ডাকছে কমিশন
আগামী সপ্তাহ থেকে শুরু হবে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ থাকা ভোটারদের শুনানি৷ ইতিমধ্যে 30 লক্ষ নোটিশ দেওয়া হয়েছে৷
Published : January 13, 2026 at 7:04 PM IST
কলকাতা, 13 জানুয়ারি: রাজ্যে চলছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশনের (এসআইআর) শুনানির পালা। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর, প্রথমে যে 32 লক্ষ ‘আনম্যাপড’ ভোটারের শুনানি হওয়ার কথা ছিল, সেই পর্ব শেষ হয়েছে। এবার আগামী সপ্তাহ থেকে ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’ আছে এমন 95 লক্ষ ভোটারদের শুনানি শুরু হবে। ইতিমধ্যেই 30 লক্ষ শুনানির নোটিশ বিলি করা শুরু হয়েছে। তবে নোটিশগুলি পর্যায়ক্রমে পৌঁছচ্ছে ভোটারের কাছে। অর্থাৎ এখনও পর্যন্ত 62 লক্ষ ভোটারকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত, সোমবার দিন সুপ্রিম কোর্টে আইনজীবী কপিল সিব্বল জানিয়েছিলেন, বাংলায় বহু ভোটারকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে শুনানির নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। তবে এই নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর জানিয়ে দিয়েছে, কোনও ভোটারকে হোয়াটসঅ্য়াপের মাধ্যমে শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়নি।
আগামী সপ্তাহের শুনানি পর্বের জন্য আরও মাইক্রো অবজারভারদের নিযুক্ত করা হবে। আপাতত 2000 মাইক্রো অবজারভার নিয়োগ করা হতে পারে বলেই খবর। আর একই সঙ্গে শুনানি কেন্দ্রে বাড়তে চলেছে টেবিলের সংখ্যাও। বর্তমানে রাজ্যে 4 হাজার 600 মাইক্রো অবজারভার কাজ করছেন। আগামী 15 জানুয়ারি নতুন মাইক্রো অবজারভারদের প্রশিক্ষণ হবে।
অন্যদিকে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, যাঁরা ফর্ম পূরণ করেছেন, তাঁদের প্রায় 94 লক্ষ ভোটারের তথ্যে ব্যাপক অমিল ধরা পড়েছে। এদের মধ্যে প্রায় 50 লক্ষ 93 হাজার ভোটারের বাবার নামের সঙ্গে 'মিসম্য়াচ' রয়েছে।
অন্যদিকে 4 লক্ষ 74 হাজার ভোটারের সঙ্গে বাবা বা মায়ের বয়সের ফারাক রয়েছে মাত্র 15 বছরের। এছাড়াও 7 লক্ষ 85 হাজার ভোটারের বাবা ও মায়ের বয়সের সঙ্গে 50 বছরের বেশি ফারাক ধরা পড়েছে। আবার এমন বহু ভোটার রয়েছেন, যাঁদের দাদু বা দিদার সঙ্গে তাঁদের বয়সের ফারাক শুধুমাত্র 40 বছরের। আবার এমনও ভোটার রয়েছেন যাঁদের বয়স 50-এর উপরে হওয়া সত্ত্বেও 2002-এর এসআইআর তালিকায় তাঁদের নাম নেই। আবারও কোথাও প্রোজেনি কিংবা সেলফ ম্যাপিং-এ ভুল রয়েছে আরও অনেকের। অনেকে আবার ফর্ম পূর্ণ না-করেই জমা দিয়ে দিয়েছেন।