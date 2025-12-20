ফের BLO অ্যাপে নতুন অপশন, কাজ বয়কট করে সিইও অফিস অভিযানের ডাক

ফের BLO অ্যাপে নতুন অপশন, কাজ বয়কট করে সিইও অফিস অভিযানের ডাক
প্রতিবাদে তারা এসআইআর-এর কাজ বয়কট করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ৷ আগামী 22 ও 23 ডিসেম্বর আবারও সিইও অফিস অভিযানেরও ডাক দেওয়া হয়েছে ৷
Published : December 20, 2025 at 7:25 PM IST
কলকাতা, 20 ডিসেম্বর: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা SIR-এর প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে । প্রকাশিত হয়েছে খসড়া তালিকা । এর পর আবারও বুথ লেভেল অফিসার বা BLO অ্যাপে যুক্ত করা হল এক নতুন 'অপশন'। যার বিরোধিতায় সরব হয়েছে বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ ৷ এর প্রতিবাদে তারা আজ থেকে এসআইআর-এর কাজ বয়কট করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে ৷ পাশাপাশি আগামী 22 ও 23 ডিসেম্বর আবারও সিইও অফিস অভিযানের ডাক দিয়েছেন বিএলও-রা ৷
এসআইআর-এর প্রথম পর্যায়ের কাজ চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের একের পর এক নতুন নতুন নির্দেশিকা নিয়ে সরব হয়েছিলেন বিএলও-রা ৷ এবার খসড়া তালিকা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরও ফের বিএলও অ্যাপে যুক্ত করা হল নতুন একটি অপশন, সেটি হল 'রি-ভেরিফাই লজিকাল ডিসক্রিপেন্সিস'। শনিবার সকাল থেকেই বিএলও অ্যাপে এই নতুন অপশন দেখা যাচ্ছে । যে 32 লক্ষের কাছাকাছি ভোটারকে 'আনম্যাপড' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকেরই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি (যুক্তিগত অসঙ্গতি) রয়েছে । অর্থাৎ নামের বানান ভুল বা বাবার সঙ্গে বয়সের পার্থক্য 15 বছর বা তার কম ।
এঁদের ডেটা পুনরায় পরীক্ষা বা চেক করার জন্যই বিএলও অ্যাপে এই নতুন অপশন দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন । এইসব নামগুলিকে আবারও যাচাই করে এই ধরনের ভোটারদের চিহ্নিত করতে হবে বিএলও-দের । বিএলও-রা নিশ্চিত করবেন যে, এই ভোটাররা 2002 সালে ভোটার ছিলেন, তবে সামান্য ভুলের জন্য 2025 সালে তাঁদের নাম ম্যাপিং করানো যায়নি । এর পাশাপাশি যাঁদের নাম চিহ্নিত করা হবে, তাঁদের জন্য বিএলও-দের একটা আন্ডারটেকিংও দিতে হবে । সেক্ষেত্রে এই ভোটারদের আর হিয়ারিং-এ ডাকা হবে না ।
এই বিষয়ে ভোটকর্মী ও বিএলও ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল বলেন, "আজ সকালে বিএলও অ্যাপে একটা নতুন অপশন দেখা যাচ্ছে ৷ আগে একটি অপশন ছিল, সেই অপশনকে একটু পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ 'logical discrepancies' এই অপশনটিকে একটু পরিবর্তন করে 're-verify logical discrepancies' করা হয়েছে । বিএলও-দের কাছে পাঠানো খসড়া তালিকায় কয়েকজন ভোটার 'আনম্যাপড' রয়েছেন ৷ যাঁদের 2002 সালের সঙ্গে 2020 সালের কোনও লিংক করা যায়নি, তাঁদের তালিকাটাই বিএলওদের কাছে পাঠানো হয়েছে । এখানে বলা হয়েছে যে, 2024 বা 25 সালে ভোটার তালিকায় যেসব ভোটারদের নাম রয়েছে, সেই সব ভোটারদের 2025 সালের সঙ্গে যদি কোনও বানানে ভুল থাকে, এক্ষেত্রে সেই ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় আপলোড করে দিতে হবে বা ঢুকিয়ে দিতে হবে । পাশাপাশি সেই ভোটার যেন তাঁর বাবা-মা কিংবা ঠাকুরদা-ঠাকুমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নথি দিয়ে দেন । এছাড়াও যদি কোনও মিডল নেম বা লাস্ট নেম-এর গণ্ডগোল থাকে, সেই ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে তাঁদের নাম আপলোড করে দিতে হবে ।"
তিনি আরও বলেন যে, "এই কাজটি করার সময় বিএলও-দের একটি আন্ডারটেকিং-এ সই করতে হবে এবং সঙ্গে তাঁদেরকে একটা চিঠি লিখতে হবে, যেখানে তাঁরা স্পষ্ট করে বলবেন যে, কেন সেই ভোটারকে ম্যাপ করা হল । কী তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বা কী যুক্তিতে ওই ভোটারের নাম খসড়া তালিকায় যুক্ত করা হল, সেটা স্পষ্ট করে লিখে দিতে হবে চিঠিতে । এর ফলে যাঁদের নাম এভাবে ভোটার তালিকায় আবার ঢুকিয়ে দেওয়া হবে, তাঁদেরকে আর হিয়ারিং-এ ডাকা হবে না ।"
এদিকে, নয়া এই অপশন বিএলও অ্যাপে যুক্ত হওয়ায় তার বিরোধিতায় সরব হয়েছে বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ । এমনকি তাঁদের পক্ষ থেকে আজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে সিইও মনোজ কুমার আগরওয়ালকে একটি চিঠিও পাঠানো হয়েছে ৷ যেখানে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, প্রতিদিন তাঁদের উপর নতুন করে কাজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ তাই তাঁরা আজ থেকে সবরকম এসআইআর সংক্রান্ত কাজ বয়কট করলেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ।
মঞ্চের পক্ষ থেকে তনুশ্রী মোদক ভট্টাচার্য বলেন যে, "প্রতিদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখা যাচ্ছে যে, বিএলও অ্যাপে একটি করে নতুন অপশন সংযোজন করা হচ্ছে ৷ তারপরে সেটিকে প্লে-স্টোর থেকে আপডেট করে সেই কাজ করতে হচ্ছে ৷ গত 11 ডিসেম্বর বিএলও-রা তাঁদের যাবতীয় কাজ শেষ করে খসড়া তালিকা প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে ৷ এরপরেও কেন তাঁদের উপরে বাড়তি কাজের বোঝা চাপানো হচ্ছে ! তার বিরোধিতা করছে মঞ্চ । তাই আজ সিইও মনোজ কুমার আগরওয়ালকে চিঠি লিখে এসআইআর-এর কাজ বয়কট করার কথা জানানো হয়েছে ।" শুধু তাই নয়, এর বিরোধিতা করে বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চ আগামী 22 ও 23 ডিসেম্বর আবারও সিইও অফিস অভিযানের ডাক দিয়েছে ।