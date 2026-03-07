ভোটার তালিকা থেকে বাদ খোদ বিএলও’র নাম, মালদায় SIR নিয়ে প্রশ্নের মুখে কমিশন

ভোটার তালিকা থেকে বাদ খোদ বিএলও’র নাম, মালদায় SIR নিয়ে প্রশ্নের মুখে কমিশন
নির্বাচনকর্মীর নামই যদি তালিকায় না থাকে, তবে সাধারণ ভোটারদের কী অবস্থা, উঠছে প্রশ্ন ৷ তবে এই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি জেলা প্রশাসন।
মালদা, 7 মার্চ: ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে যুক্ত যাঁরা, সেই বিএলও-দের একজনের নামই উধাও চূড়ান্ত তালিকা থেকে ! মালদার গাজোলের এমন ঘটনাকে ঘিরে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়েই নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । নির্বাচনকর্মীর নামই যদি তালিকায় না থাকে, তবে সাধারণ ভোটারদের কী অবস্থা, এমন প্রশ্নই তুলছেন অনেকে । তবে এই বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেনি জেলা প্রশাসন ।
গাজোল ব্লকের গাজোল গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্তপল্লি এলাকার বাসিন্দা মানিক কুণ্ডু পেশায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক । একই সঙ্গে তিনি এসআইআর প্রক্রিয়ায় 56 নম্বর পার্টের বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) হিসেবেও কাজ করছেন । সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন প্রথম পর্যায়ের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার পরই সামনে আসে বিস্ময়কর তথ্য— সেই তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গেছে তাঁর নাম ।
বিষয়টি নিয়ে হতবাক মানিকবাবু । তাঁর কথায়, "আমি নিজেই একজন নির্বাচনকর্মী । অথচ আমার নামই ভোটার তালিকায় নেই । অথচ আমার বাবা, মা এবং ভাইয়ের নাম তালিকায় রয়েছে । কীভাবে এমন হল বুঝতে পারছি না ।"
তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ব্লক প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন । কিন্তু সেখান থেকে কোনও সমাধান মেলেনি । তাই তিনি জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন । জেলা প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে নিজের নাম ফের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার আবেদনও জানিয়েছেন ।
মানিক কুণ্ডুর বক্তব্য, "আমি নিজে বিএলও হওয়ায় জানি এসআইআর প্রক্রিয়ায় কীভাবে ফর্ম পূরণ করতে হয় এবং কী কী নথি জমা দিতে হয় । কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই সব করেছি । তবুও কীভাবে আমার নাম বাদ পড়ল বুঝতে পারছি না । প্রয়োজনে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছেও বিষয়টি জানাব ।"
শুধু মানিক কুণ্ডুই নন, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার অভিযোগ নিয়ে প্রতিদিনই বহু মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন জেলা প্রশাসনিক ভবনে । প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলায় প্রথম পর্যায়ের চূড়ান্ত তালিকায় মোট 18 হাজার 282 জনের নাম ডিলিট হয়েছে । ফলে নিজেদের ভোটাধিকার ফিরে পেতে জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দ্বারস্থ হচ্ছেন বহু মানুষ । লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে 6 নম্বর ফর্ম জমা দিয়ে নতুন করে নাম তোলার আবেদন করছেন তাঁরা ।
এই তালিকায় নাম না থাকায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন প্রবীণরাও । হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর গ্রামের 71 বছরের ননীগোপাল সরকারও নাম তোলার আবেদন জানাতে জেলা প্রশাসনিক ভবনে হাজির হন । তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "এই জেলাতেই আমার জন্ম । কত লোকসভা আর বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছি তার হিসাব নেই । এখন শেষ বয়সে এসে প্রমাণ করতে হচ্ছে আমি মরে যাইনি, এখনও বেঁচে আছি । কেন এমন হয়রানি সহ্য করতে হচ্ছে বুঝতে পারছি না ।"
তবে এই পরিস্থিতির নির্দিষ্ট কারণ কী, তা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল । তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই এসআইআর প্রক্রিয়ার কাজ চলছে । তবে নির্বাচন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত এক কর্মীর নামই তালিকা থেকে উধাও হয়ে যাওয়ার ঘটনায় নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্ভুলতা নিয়ে । জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ইতিমধ্যেই এ নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে ।
