কালিয়াচক ঘেরাওয়ের পর আজ SIR বিক্ষোভে উত্তাল ইংরেজবাজার, মোথাবাড়ির ঘটনায় আইএসএফ প্রার্থী-সহ ধৃত 18

কালিয়াচক ঘেরাওয়ের পর আজ SIR বিক্ষোভে উত্তাল ইংরেজবাজার, মোথাবাড়ির ঘটনায় আইএসএফ প্রার্থী-সহ ধৃত 18
গতকাল সুজাপুরের পর বৃহস্পতিবার এসআইআর বিরোধী আন্দোলনের আঁচ ছড়াল পুরাতন মালদা ও ইংরেজবাজারে ৷ মোথাবাড়ির ঘটনায় আইএসএফ প্রার্থী-সহ ধৃত 18 ৷ বিক্ষোভ অন্য জেলাতেও ৷
Published : April 2, 2026 at 3:39 PM IST
মালদা/জলপাইগুড়ি, 2 এপ্রিল: জেলায় তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে SIR বিরোধী আন্দোলন ৷ গতকাল সুজাপুর ও মোথাবাড়ির পর বৃহস্পতিবার বৈধ ভোটারের নাম ভোটার তালিকায় তোলার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয় পুরাতন মালদা এবং ইংরেজবাজারে ৷ মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়ির এক চালকের ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেলও ফাটায় পুলিশ ৷
গতকাল সুজাপুরের বিক্ষোভে প্রায় 9 ঘণ্টা ধরে আটক করে রাখা হয়েছিল এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত সাত বিচারবিভাগীয় আধিকারিককে ৷ তাঁদের মধ্যে তিন জন মহিলাও ছিলেন ৷ এই ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যসচিব, ডিজি, মালদার জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের জবাবদিহি তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ প্রয়োজনে এনআইএ বা সিবিআই তদন্তের হুঁশিয়ারিও দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত ৷ এদিকে ওই ঘটনার জেরে ইতিমধ্যে 18 জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন মোথাবাড়ি কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থীও ৷
জেলা পুলিশের এক শীর্ষকর্তা জানান, “গতকালের ঘটনার জেরে এখনও পর্যন্ত 18 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ মোট চারটি মামলা রুজু করা হয়েছে ৷ ধৃতদের আজই জেলা আদালতে পেশ করা হয় ৷ এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ৷ এলাকায় 2 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করা হয়েছে ৷”
এদিন সকালে প্রথমে বিক্ষোভ শুরু হয় পুরাতন মালদার নারায়ণপুরে ৷ 12 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এসআইআর তালিকায় নাম না-ওঠা ভোটাররা ৷ প্রায় 4 ঘণ্টা ধরে অবরোধ চলার পর অবশ্য পুলিশি হস্তক্ষেপে বিক্ষোভকারীরা সেখান থেকে সরে যান ৷ সেখানে বিক্ষোভ চলাকালীনই ইংরেজবাজারের যদুপুর স্ট্যান্ডে 12 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয় ৷ বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ে কমলাবাড়ি মোড়ে ৷ সেখানে জাতীয় সড়কের বাইপাস অবরোধ শুরু হয় ৷ খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গেলে মানুষের রোষ আছড়ে পড়ে পুলিশকর্মীদের উপর ৷ ভাঙচুর করা হয় পুলিশের গাড়ি ৷ গুরুতর আহত হন পুলিশ গাড়ির এক চালক ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে মালদা মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সেখানে এক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাসের শেলও ফাটায় পুলিশ ৷ তারপর উত্তেজিত জনতা ছত্রভঙ্গ হয় ৷
মালদার পর SIR বিক্ষোভের আঁচ ছড়ায় জলপাইগুড়িতেও। জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে 27 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এক দল জনতা ৷ মালদার মতো এ ক্ষেত্রেও বিক্ষোভের কারণ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ । অবরোধের জেরে জাতীয় সড়কে পর পর থমকে রয়েছে পণ্যবাহী গাড়ি। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনারস্থলে পৌঁছেছ ময়নাগুড়ি কলেজ মোড়ের অবরোধ কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও পুলিশ গিয়ে অবরোধ তুলে দিলেও হুসলুডাঙ্গায় অবরোধ চলতে থাকে ৷ প্রায় 4 ঘণ্টা পর তুলে নেন আন্দোলনকারীরা ৷
ময়নাগুড়ির সাপ্টি বাড়ির বাসিন্দা আরিফ হুসেন জানান, আমাদের SIR হওয়ার পর ভোটার তালিকায় নাম নেই ৷ তাই আমরা রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক নৈইম আহমেদ ময়নাগুড়িতে গিয়ে আন্দোলনকারীদের আশ্বাস দেওয়ার পর অবরোধ তুলে নেন আন্দোলনকারীরা। এখনও সময় আছে ভোটার তালিকায় নাম তোলার ৷ কীভাবে নাম তুলতে হবে, সেই বিষয়ে অবগত করাত পর আন্দোলকারীরা আন্দোলন তুলে নেন ৷
পথ অবরোধ শুরু হয়েছে কোচবিহারেও। সেখানে মাথাভাঙার পচাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদ্রাসা মোড় এলাকায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কোচবিহার-মাথাভাঙা রাজ্য সড়ক প্রায় তিন ঘণ্টা অবরোধ করে রাখেন বিক্ষোভকারীরা ৷ রাস্তার উপর টায়ার জ্বালিয়ে চলে বিক্ষোভ।
তবে গতকাল রাতের ঘটনার পর এদিন শুনসান মোথাবাড়ি ৷ দোকানপাট সব বন্ধ ৷ গতকালের ঘটনা নিয়ে কেউ মুখ খুলতে রাজি নন ৷ এদিন বন্ধ বিডিও অফিসও ৷ ঘর খোলেননি কালিয়াচক 2 নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ৷ পঞ্চানন্দপুর থেকে বিডিও অফিসে কাজে এসেছিলেন মাসরুফা খাতুন ৷ তিনি জানালেন, “অফিসে কেউ নেই ৷ কাজে এসেছিলাম ৷ বলা হল, আজ কোনও কাজ হবে না ৷ তাই ফিরে যেতে হচ্ছে ৷ আবার অন্যদিন আসতে হবে ৷”
মিড-ডে মিলের নথিপত্র জমা দিতে বিডিও অফিসে আসা মহম্মদ সুফি কামাল বলেন, “অফিসের ভিতরে আমাকে ঢুকতেই দেওয়া হয়নি ৷ গেটে দাঁড়ানো পুলিশকর্মীরা জানান, আজ অফিসে কেউ আসেনি ৷ আজ কাজ হল না ৷ আরেকদিন আসতে হবে ৷”
এদিকে মোথাবাড়ির ঘটনায় যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ওই কেন্দ্রের আইএসএফ প্রার্থী মহম্মদ শাহজাহান আলি কাদরিও ৷ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আইএসএফ ৷ দলের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন ভোরে শাহজাহান আলি কাদরি ও তাঁর দুই ছেলেকে পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে ৷ বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে ৷ এটা সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ এঁদের অবিলম্বে মুক্তির দাবি জানাচ্ছে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ৷
দলের তরফে জানানো হয়েছে, শাহজাহান সাহেবের মনোনয়ন পত্রের দাখিল করা আটকাতেই এই ষড়যন্ত্র ৷ এদিনই তাঁর মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার কথা ছিল ৷ নির্বাচন কমিশনের কাছে দলের আবেদন, শাহজাহান আলি কাদরির মনোনয়ন জমা দিতে যাতে কোনও অসুবিধে না-হয় সেই ব্যবস্থা করা হোক ৷