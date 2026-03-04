SIR-ঝড়ে উধাও 350 নাম ! দুশ্চিন্তায় নদিয়ার নীলকুঠিপাড়ায় হোলির রং ফিকে

SIR-ঝড়ে উধাও 350 নাম ! দুশ্চিন্তায় নদিয়ার নীলকুঠিপাড়ায় হোলির রং ফিকে
আইন, নথি, শুনানি— সবকিছুর বাইরে গ্রামবাসীদের প্রশ্ন, আইনি লড়াই কি একমাত্র পথ ? বসন্তের এই রঙিন সময়ে তাঁদের জীবন যেন সত্যিই সাদা-কালোয় আটকে !
Published : March 4, 2026 at 9:10 PM IST
শান্তিপুর (নদিয়া): বসন্তের রঙে যখন রাজ্য মাতোয়ারা, তখন নদিয়ার শান্তিপুরের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 66 নম্বর বুথ, নীলকুঠিপাড়ায় ছবিটা একেবারেই আলাদা । এখানে হোলির আবির খেলা হল না এবারে ! কারণ, এসআইআর শুনানির পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা গেল— ডাকা হয়েছিল প্রায় সাড়ে 550 জনকে, আর তার মধ্যে প্রায় 350 জনের নাম বাদ পড়েছে তালিকা থেকে । নাগরিকত্ব হারানোর আশঙ্কায় উৎসবের রঙ মুছে গিয়েছে গোটা পাড়ায় ।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই বুথে মোট ভোটার ছিল 1,025 জন। এর মধ্যে 50 জন মৃত বা অবৈধ হিসেবে আগেই বাদ পড়েন । ফলে সংখ্যা দাঁড়ায় 975 । এসআইআর প্রক্রিয়ায় প্রায় সাড়ে 500 জনকে শুনানিতে ডাকা হয় । চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায়, শুনানিতে যাওয়া সেই সাড়ে 500 জনের মধ্যে প্রায় 350 জনের নাম আর নেই ভোটার তালিকায় । সংখ্যাটা সামনে আসতেই দুশ্চিন্তায় রাতের ঘুম উড়েছে বহু পরিবারের ।
সুভাষ বিশ্বাস, রিনারানি বিশ্বাসরা বলেন, "আমরা বাংলাদেশ থেকে এসেছি, ঠিকই । কিন্তু আমাদের সব বৈধ নথি রয়েছে । সেগুলো জমা দেওয়ার পরেও কেন নাম কাটা গেল বুঝতে পারছি না ।" তাঁদের অভিযোগ, বুথ লেভেল অফিসারের (বিএলও) গাফিলতির জেরেই এই পরিস্থিতি ।
তবে বিএলও অভিযোগ মানতে নারাজ । সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও প্রবীর হালদারের দাবি, "যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁরা সম্পূর্ণ ফর্ম পূরণ করেননি । নির্বাচন কমিশনের নিয়ম মেনেই শুনানিতে ডাকা হয়েছিল । প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে পারেননি অনেকেই ।" কমিশনের বিধি মেনেই পদক্ষেপ হয়েছে বলে তাঁর বক্তব্য ।
কিন্তু আইনি ব্যাখ্যার বাইরে বাস্তবের ছবিটা অন্য কথা বলছে। হোলির দিন যেখানে রং খেলায় মেতে ওঠার কথা, সেখানে নীলকুঠিপাড়ার বহু বাড়িতে কাটল উৎকণ্ঠায় । রিনাদেবীর কথায়, "আগামিদিনে কীভাবে নাগরিকত্ব প্রমাণ করব, কীভাবে ফের নাম তুলব — সেটাই এখন চিন্তা। উৎসব করার মন নেই ।"
ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও তুঙ্গে । তৃণমূল বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর অভিযোগ, "সাধারণ মানুষকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে । আমরা শুরু থেকেই বলেছি, কোনও বৈধ ভোটার যেন বাদ না যায় । কিন্তু তা সত্ত্বেও বহু মানুষের নাম কাটা গিয়েছে ।" তাঁর দাবি, নিরীহ মানুষকে হেনস্তা করা হচ্ছে। অন্যদিকে বিজেপি নেতা চঞ্চল চক্রবর্তীর পালটা অভিযোগ, "রাজ্য সরকারের মদতেই এই চক্রান্ত । হিন্দু ভোটারদের হেনস্তা করা হচ্ছে । যাঁদের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে, তাঁদের নামও বাদ দেওয়া হয়েছে । এর দায় রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে ।"
আইন, নথি, শুনানি— সবকিছুর বাইরে নীলকুঠিপাড়ার বাসিন্দাদের কাছে এখন একটাই প্রশ্ন, তাঁদের ভবিষ্যৎ কী ? নাম ফেরাতে আইনি লড়াই কি একমাত্র পথ ? বসন্তের এই রঙিন সময়ে তাঁদের জীবন যেন সত্যিই সাদা-কালোয় আটকে !
