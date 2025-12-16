দার্জিলিং-কালিম্পং জেলায় খসড়া তালিকা থেকে বাদ 1 লক্ষ 40 হাজারের নাম

দার্জিলিং-কালিম্পং জেলায় খসড়া তালিকা থেকে বাদ 1 লক্ষ 40 হাজারের নাম
প্রায় 39 হাজার নাম বাদ ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি থেকে৷ 31 হাজার বাদ পড়ে দ্বিতীয় শিলিগুড়ি বিধানসভা৷
Published : December 16, 2025 at 8:35 PM IST
দার্জিলিং, 16 ডিসেম্বর: দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার বিধানসভা আসন ও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র মিলে এসআইআর-এর খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে 1 লক্ষ 77 হাজার 922 জনের নাম। এতো জনের নাম বাদ পড়ায় রাজনৈতিকমহলে জোর জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে। উদ্বেগে রয়েছে সাধারণ মানুষও।
মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক মণীশ মিশ্রা ও কালিম্পংয়ের জেলাশাসক কুহুক ভূষণ নিজের নিজের জেলাশাসকের কার্যালয়ে এক বৈঠকের মধ্যে দিয়ে এই তথ্য তুলে ধরেছেন। বিকেলেই সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দেওয়া হয়েছিল জেলাশাসকের তরফে। সেই বৈঠকেও নিজের নিজের বুথ ও বিধানসভা ভিত্তিক ভোটার তালিকা সংশোধনের তথ্য তুলে ধরেন রাজনৈতিক দলগুলোর বিএলএ-রা৷
নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিং জেলার অধীনে পাঁচটি বিধানসভায় মোট ভোটার ছিল 12 লক্ষ 92 হাজার 857 জন। খসড়া তালিকায় নাম বাদ পড়ার পর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 1 লক্ষ 17 হাজার 643 জনে। শুধুমাত্র ওই পাঁচটি বিধানসভা থেকে বাদ পড়েছে 1 লক্ষ 22 হাজার 214 জনের।
তার মধ্যে দার্জিলিং বিধানসভায় 25 হাজার 935 জনের, কার্শিয়াং বিধানসভায় 18 হাজার 394 জনের, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা আসনে 28 হাজার 360 জনের, শিলিগুড়িতে 31 হাজার 165 জনের, ফাঁসিদেওয়া - খড়িবাড়ি আসনে 18 হাজার 360 জনের নাম বাদ পড়েছে।
অন্যদিকে, কালিম্পং বিধানসভা আসনে বাদ পড়েছে 17 হাজার 331 জনের নাম। ওই জেলায় মোট ভোটার ছিল 2 লক্ষ 20 হাজার 862 জন। যা খসড়া তালিকায় বাদ পড়ার পর দাঁড়িয়েছে 2 লক্ষ 3 হাজার 531 জনে। শিলিগুড়ি সংলগ্ন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা আসনে বাদ পড়েছে সব থেকে বেশি 38 হাজার 377 জনের নাম। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা বাদ দিলে পাহাড় ও সমতল মিলিয়ে মোট বাদ পড়েছে 1 লক্ষ 39 হাজার 545 জনের নাম।
শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "আমাদের খুব অসুবিধার মধ্যে ফেলা হয়েছে। তবে উদ্বেগে নই। যে উদ্দেশ্যে এটা নির্বাচন কমিশন করেছে, তাতে সফল হবে না। এখন আমাদের লক্ষ্য নো-ম্যাপিং ভোটারদের কমিশনের নির্দেশ মতো তালিকায় নাম তোলানো। এই নিয়ে কাল জরুরি বৈঠক ডাকা হয়েছে। ডাবগ্রাম ফুলবাড়িতে এসআইআর-এ সব থেকে বেশি নাম বাদ গিয়েছে। তবে সেখানে সব থেকে বেশি বিজেপির ভোটার বাদ পড়েছে।"
ওই বিধানসভার বিধায়িক শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আমার বিধানসভায় সব থেকে বেশি বাংলাদেশিদের আশ্রয় দিয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। যে ভোট পেয়েছিল সেসব বাংলাদেশিদের। এবার এই নাম বাদ পড়ায় আরও ভোট কমল তৃণমূলের।"