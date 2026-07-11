নিয়োগের মেয়াদ মাত্র 48 ঘণ্টা ! সিঁথি থানা থেকে সরানো হল চামেলিকে

নিয়োগের মেয়াদ মাত্র 48 ঘণ্টা ! সিঁথি থানা থেকে সরানো হল চামেলিকে
উত্তর কলকাতার সিঁথি থানার ওসি নিয়োগ করা হয়েছিল চামেলি মুখোপাধ্যায়কে । কিন্তু নিয়োগের পরপরই তাঁকে পুরনো থানায় স্থানান্তরিত করা হল ৷
Published : July 11, 2026 at 7:33 PM IST
কলকাতা, 11 জুলাই: নিয়োগের মাত্র 48 ঘণ্টার মধ্যেই সিঁথি থানার অফিসার ইন চার্জ (ওসি) পদ থেকে অপসারিত চামেলি মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁকে সিঁথি থানা থেকে সরিয়ে ফের আগের কর্মস্থল উল্টোডাঙা মহিলা থানায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তাঁর জায়গায় সিঁথি থানার নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আমহার্স্ট স্ট্রিট মহিলা থানার দায়িত্বে থাকা শৃঙ্খলা শর্মা ৷
কলকাতা পুলিশের সাম্প্রতিক প্রশাসনিক রদবদলের পর এত দ্রুত এই পরিবর্তন ঘিরে লালবাজারে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ৷ যদিও কলকাতা পুলিশের তরফে এই বদলিকে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত বলেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৷ তবুও এর নেপথ্যে কারণ নিয়ে পুলিশ মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷
গত বৃহস্পতিবার কলকাতা পুলিশের কমিশনার অজয় নন্দ 33 জন ইনস্পেক্টর পদমর্যাদার আধিকারিকের বদলির নির্দেশ জারি করেন ৷ সেই তালিকায় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হিসেবে সিঁথি এবং সরশুনা—এই দুই থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুই মহিলা পুলিশ আধিকারিক চামেলি মুখোপাধ্যায় এবং রূপা সিংহকে ৷ দীর্ঘদিন পর শহরের সাধারণ থানার দায়িত্বে মহিলা অফিসারদের নিয়োগকে নারী ক্ষমতায়নের পথে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হচ্ছিল ৷
উল্লেখ্য, কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে 2010 সালে প্রথমবার কোনও সাধারণ থানার দায়িত্ব পান মহিলা পুলিশ আধিকারিক দেবশ্রী চট্টোপাধ্যায় ৷ এরপর দীর্ঘ 16 বছর ধরে আর কোনও মহিলা ইনস্পেক্টরকে থানার ওসি করা হয়নি ৷ সেই প্রেক্ষাপটে চামেলি মুখোপাধ্যায় ও রূপা সিংহের নিয়োগকে লালবাজারের এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হিসেবে দেখা হচ্ছিল ৷ সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হওয়ার মাত্র দু’দিনের মধ্যেই বদলে গেল চিত্র ৷
পুলিশের একাধিক আধিকারিকের মতে, বর্তমানে কর্মরত মহিলা ইনস্পেক্টরদের মধ্যে অভিজ্ঞতার বিচারে চামেলি মুখোপাধ্যায় অনেকের থেকে এগিয়ে ৷ কর্মজীবনে তিনি কলকাতা পুলিশের অন্তত 12টি থানায় দায়িত্ব পালন করেছেন, যা তাঁকে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে ৷ সেই কারণে তাঁকে সিঁথি থানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ৷
তবে দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ না-দিয়েই তাঁকে সরিয়ে দেওয়ায় বাহিনীর একাংশের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে ৷ অনেকের মতে, এই সিদ্ধান্তে নারী পুলিশ আধিকারিকদের ক্ষমতায়নের যে বার্তা দেওয়া হয়েছিল, তা কিছুটা হলেও প্রশ্নের মুখে পড়ল ৷ একই সঙ্গে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন নিয়েও প্রশ্ন উঠছে ৷
অন্যদিকে, কলকাতা পুলিশের শীর্ষকর্তারা গোটা বিষয়টিকে সম্পূর্ণ প্রশাসনিক রদবদলের অংশ বলেই ব্যাখ্যা করেছেন ৷ তাঁদের বক্তব্য, পুলিশ প্রশাসনের প্রয়োজন অনুযায়ী সময় সময় এই ধরনের বদলি হয়ে থাকে ৷ এর সঙ্গে অন্য কোনও কারণ জড়িয়ে দেখার অবকাশ নেই ৷ তবু মাত্র 48 ঘণ্টার ব্যবধানে একটি গুরুত্বপূর্ণ থানার ওসি বদল হয়ে যাওয়ায় লালবাজারের অন্দরে জল্পনা যে থামছে না, তা স্পষ্ট ৷ এই ঘটনার প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনও নানা মহলে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে ৷