ন্যানোর যন্ত্রণা ভুলতে শিল্প চান অনিচ্ছুকরাও, মোদি সফরের আগে কারখানা-কৃষির 'দ্বন্দ্বমূলক সিঙ্গুরবাদ'
সিঙ্গুর এখন শিল্প চায় ৷ মোদির সফরের আগে জোরালো দাবি ৷ সভা ঘিরে বদলাতে থাকা রাজনৈতিক সমীকরণ কি প্রভাবিত করবে এবারের বিধানসভা নির্বাচনকে ?
Published : January 13, 2026 at 8:53 PM IST
পলাশ মুখোপাধ্যায়
সিঙ্গুর, 13 জানুয়ারি : দু'দশক আগে বাঙালির দৈনন্দিন অভিধানে যুক্ত হয়েছিল দুটো শব্দ- ইচ্ছুক আর অনিচ্ছুক কৃষক ৷ টাটার ন্যানো কারখানা গড়তে জমি দিতে চাওয়া আর না-চাওয়া কৃষকদের সৌজন্য শব্দ দু'টি গেঁথে গিয়েছিল বাঙালি মননে ৷ তবে, যাকে ঘিরে এত কিছু সেই শিল্প আসেনি ৷ আর বছর কুড়ি বাদে প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগের সিঙ্গুরে শিল্পে অনিচ্ছুক কৃষকদের কৃষিকাজের প্রতি অনাস্থা তৈরি না-হলেও শিল্প নিয়ে অনীহা কেটেছে অনেকেটাই ৷ শিল্প চেয়ে পড়েছে পোস্টারও ৷
তাঁরা বলছেন, কৃষিকাজ ভালো করে সম্ভব না-হলে সিঙ্গুরে শিল্পই হোক ৷ ইচ্ছুক কৃষক থেকে শুরু করে স্থানীয় ব্য়বসায়ীরাও চাইছেন শিল্প হোক ৷ বিজেপি বলছে, সেদিনের বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মসনদে বসিয়েছিল সিঙ্গুর ৷ তাঁর পতনও হবে এই সিঙ্গুরের হাত ধরেই ৷ শুরুটা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ যদিও তৃণমূলের দাবি, প্রধানমন্ত্রী আগেও বার্তা দিয়েছেন ৷ তাতে কাজের কাজ হয়নি ৷ রাজ্য় সরকারও শিল্পের পক্ষে ৷
সিঙ্গুর-সমাচার
18 তারিখ প্রধানমন্ত্রীর সভার আগে আশা-আকাঙ্খা, পাওয়া না-পাওয়া, স্বপ্নভঙ্গ এবং নতুন স্বপ্নে বুক বাঁধার এমন নানা কাহিনি ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে-বাতাসে ৷ প্রধানমন্ত্রীর জনসভার আগে শিল্প নিয়ে আলাদা উন্মাদানা তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। বহু মানুষ আসছেন জনসভার প্রস্তুতি দেখতে। আগাছা পরিষ্কার করে টাটার মাঠে একাধিক হ্যাঙ্গার তৈরি হয়েছে । তৈরি হচ্ছে হেলিপ্যাড । নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্য়বস্থাও করা হয়েছে ৷ জনসভার পাশাপাশি সরকারি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন মোদি ৷ তার জন্য হচ্ছে আলাদা মঞ্চ ৷ মোট 130 বিঘা জমির উপর হবে সভা। পুলিশ প্রশাসনের তরফে সভার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বিজেপির স্থানীয় নেতারাও যাতায়াত করছেন নিয়মিত ।
শুরুর কথা
সপ্তমবার বিধানসভা নির্বাচনে জিতে 2006 সালে সিঙ্গুরে টাটাদের নিয়ে এসে কারখানা করার পরিকল্পনা করে বাম সরকার । প্রায় হাজার একরের কাছাকাছি জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা হয় । প্রথম থেকেই আপত্তি জানান তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতে ধানের শিস নিয়ে প্রতিবাদ ধ্বনিত করেন লোকসভাতেও । এরই মধ্যে কারখানা তৈরি শুরু হয় ৷ 2006 সালের ডিসেম্বর মাসে আমরণ অনশন শুরু করেন মমতা ৷ তাতেও কারখানা নির্মাণ বন্ধ হয়নি ৷ 2008 সালের জানুয়ারিতে জমি অধিগ্রহণের পক্ষেই রায় দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ তবে নিজের অবস্থান থেকে সরে আসেননি মমতা ৷
সে বছর মে মাসের পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়ায় তৃণমূল। ততদিনে নন্দীগ্রামের ঘটনাও ঘটে গিয়েছে । একদিকে গ্রামে নির্বাচনী সাফল্য, অন্যদিকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে তৈরি হওয়ার চাপকে কাজে লাগিয়ে অগস্টে নয়া রাজনৈতিক কর্মসূচি শুরু করলেন মমতা । কলকাতার বুকে শুরু হল অনির্দিষ্টকালের ধর্না ৷ সামগ্রিক চাপের মুখে পরের মাসে কাজ বন্ধ করে টাটারা ৷ সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়েছিল বাম সরকার ৷ বিরোধী নেত্রীর সঙ্গে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে আলোচনা চলল। মাত্র দু'দিনের মধ্যেই বোঝা গেল এই আলোচনা থেকে সমাধান সূত্র বেরবে না ৷ সেই তখন থেকে সিঙ্গুর বাঙালির কাছে এক যন্ত্রণার নাম ৷
কথার উপর কেবল কথা !
মঙ্গলবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে গিয়ে কথা হল বাদি-বিবাদি সব পক্ষের সঙ্গে ৷ সভার কাজ খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা সরাজ ঘোষ থেকে শুরু করে তুষার মজুমদাররা ৷ প্রস্তুতি প্রায় শেষ দেখে তাঁরা খুশি ৷ একইসঙ্গে সভায় জনজোয়ার হওয়া নিয়েও তাঁদের মনে সংশয়ের রেশমাত্র নেই ৷
সরাজ বলেন, "যাঁরা কারখানার জন্য জমি দেননি তাঁদের নিয়েই মমতা আন্দোলন করেছিলেন ৷ পরে শিল্পের মিথ্যা স্বপ্ন দেখিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন ৷ কিন্তু এত বছর পরেও শিল্প করতে পারেননি ৷ তাই মানুষ বিজেপির উপর ভরসা রেখেছেন, প্রধানমন্ত্রীর উপর ভরসা রেখেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনতে আসছেন ৷ সবাই জানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্থান শুরু হয়েছিল সিঙ্গুর থেকে ৷ আজ বলে দিচ্ছি, পতনের শুরুটাও হবে এখান থেকেই ৷ "
তুষারও বলে দিলেন, "প্রধানমন্ত্রীর অপেক্ষায় সিঙ্গুর ৷ নরেন্দ্র মোদিকে দেখতে অনেক মানুষ আসবেন ৷ সবাই জানে, মুখ্যমন্ত্রী শিল্প চান না ৷ শুধু শিল্প সম্মেলন করেন ৷ কিন্তু তিনি শিল্পের পক্ষে নন ৷ প্রধানমন্ত্রী শিল্পের পক্ষে ৷ আর তাই এত মানুষের সমর্থন আছে আমাদের সঙ্গে ৷"
সিঙ্গুরের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আনন্দমোহন ঘোষ স্বভাবতই প্রধানমন্ত্রীর সফরকে বড় করে দেখতে চাইছেন না ৷ তাঁর সফর ঘিরে মানুষ যে শিল্প স্থাপন নিয়ে আগ্রহী তেমনটাও মানছেন না মহাদেব ৷ তাঁর কথায়, "আমাদের দল এবং মুখ্যমন্ত্রী শিল্প চাইছেন ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিল্পপতিদের নিয়ে সম্মেলনও করেন ৷ আর আজ বলে নয়, এখানকার মানুষ অনেক দিন ধরেই শিল্প চাইছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী আসবেন আর কয়েকটি বার্তা দিয়ে চলে যাবেন ৷ তাতে শিল্প স্থাপন হয়ে যাবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই ৷ তিনি আগেও বার্তা দিয়েছেন ৷ তাতে কাজের কাজ হয়নি ৷"
কৃষক-কথা
এ তো গেল রাজনীতি আর রাজনৈতিক চরিত্রদের কথা ৷ কিন্তু দু'দশক বাদেও যাঁদের জীবনে চোখে পড়ার মতো কোনও বদল আসেনি সেই কৃষক থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা কী বলছেন ? বিশেষ করে অনিচ্ছুক কৃষকরা কি আবারও শিল্পের কারণে জমি হারাবেন বলে ভয় পাচ্ছেন ? উত্তরের সন্ধানে ইটিভি ভারতের ক্যামেরায় ধরা দিল 'আনকাট সিঙ্গুর' ৷
সুদিনের স্বপ্ন দেখা সিঙ্গুর এখন শিল্প চায় ৷ শুধু তাই নয়, একদা তৃণমূলের শক্তঘাঁটিতে গেরুয়া শিবিরের পায়ের তলার মাটি শক্ত হওয়ার ইঙ্গিতও পাওয়া গেল ৷ ইচ্ছুক কৃষক জয়কালী সাঁতরা বলেন, "অনেকেই তৃণমূল থেকে বিজেপির দিকে চলে আসছেন ৷ আমার মনে হয় প্রধানমন্ত্রীর সভার পর এই প্রবণতা আরও অনেকটা বাড়বে ৷ তাঁকে এসে শুধু বলতে হবে, বিজেপি জিতলে এখানে কারখানা তৈরি হবে ৷" কয়েক পুরুষ এই সিঙ্গুরে বাস করা পেশায় ব্যবসায়ী সনাতন কোলের কথায়, "শিল্পও হয়নি, কৃষিও হয়নি ৷ প্রধানমন্ত্রী কী বার্তা দেন তার দিকেই আমরা তাকিয়ে আছি ৷ আমরা বলছি, শিল্প আসুক ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আমরা ভরসা করেছিলাম ৷ কিন্তু তিনি কথা রাখলেন কোথায় !"
অনিচ্ছুক কৃষক ও বর্তমানে বন্ধ্যা জমি কমিটির সভাপতি মহাদেব দাস বলেন, "কৃষকদের পক্ষ থেকে আমরা এক বছর আগে থেকে দাবি জানিয়েছি রাজ্য সরকারের কাছে । জমিগুলিকে চাষযোগ্য করে দেওয়া হোক । সরকারি তরফে 10 বছর আগে জমি ফেরত দিলেও চাষ হয়নি। তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে আমরাও আবেদন জানাব, এই জমি নিয়ে কিছু চিন্তা-ভাবনা করুন ৷"