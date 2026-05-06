ন্যানো কারখানার ঘোষণার মহাকরণেই ফিরছে সচিবালয়, নতুন ভোরের আশায় সিঙ্গুর

ন্যানো কারখানার ঘোষণার মহাকরণেই ফিরছে সচিবালয়, নতুন ভোরের আশায় সিঙ্গুর
জমি আন্দোলকে হাতিয়ার করে ক্ষমতা পান মমতা ৷ 15 বছর নতুন সরকার বাংলায় ৷ কী বলছে স্বপ্নভঙ্গের সিঙ্গুর ৷ ইটিভি ভারতের পলাশ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্ট ৷
Published : May 6, 2026 at 9:14 PM IST
সিঙ্গুর, 6 মে : সিঙ্গুর এক স্বপ্নভঙ্গের নাম ৷ সিঙ্গুর এক যন্ত্রণার নাম ৷ বামেদের শিল্প স্থাপনের ঘোষণা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আন্দোলন, পাশে থাকার অঙ্গীকার- সব দেখেছে সিঙ্গুর ৷ শুধু দেখেইছে, বলার মতো পায়নি কিছু ৷ এবার বাংলার তখতে বিজেপি ৷ রাজ্যকে সেরার সেরা করতে চায় তারা ৷ আবারও নতুন দিনের নতুন স্বপ্নে বুধ বাঁধছে হুগলির এই চর্চিত কিন্তু সদা উপেক্ষিত জনপদ ৷ আশা একটাই টাটার কারখানার জন্য দেওয়া যে জমিতে আর কৃষি হবে না-সেখানে শিল্প হোক ৷
নতুন স্বপ্নে বুক বাঁধা সিঙ্গুরকে হয়তো ভরসা দিচ্ছে আরও একটা ব্যাপার ৷ বামেদের হারিয়ে বাংলার ক্ষমতায় আসা মমতা সচিবালয় নিয়ে গিয়েছিলেন নবান্নে ৷ বিজেপি অবশ্য বলেছে তারা সচিবালয় ফিরিয়ে আনবেন মহাকরণেই ৷ সেই মহাকরণ যেখানে 2006 সালের মে মাসের 11 তারিখ সপ্তমবারের মতো ক্ষমতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন, সিঙ্গুরে কারখনা করতে আসছেন রতন টাটা ৷
2006 সালে 235 আসন পাওয়া বামেদের প্রতিপক্ষ মমতা জানালেন কৃষকদের থেকে জমি নিয়ে শিল্প করা যাবে না, তিনি করতে দেবেন না ৷ দিন গড়িয়ে সপ্তাহ, সপ্তাহ পেরিয়ে মাস, মাস ঘুরে বছর-মমতার জমি আন্দোলন ততদিনে সর্বজনবিদিত ৷ 2008 সালের অক্টোবরে সিঙ্গুর ছাড়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন রতন টাটা তিন বছর বাদে ক্ষমতায় এলেন মমতা ৷ প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিলেন সিঙ্গুরের কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেওয়া হবে ৷ 2016 সালে সুপ্রিম কোর্টও জানাল বাম সরকারের জমি অধিগ্রহণ ছিল অবৈধ ৷ কৃষকদের জমি আবার চাষযোগ্য করে ফিরিয়ে দিতে হবে ৷ সিঙ্গুর বলছে মমতার কথা না রাখার শুরু এখান থেকেই ৷
সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পর জমি চাষ যোগ্য করে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তৃণমূল সরকার। কিন্তু সেই কাজ হয়নি ৷ গত দশ বছরে সিঙ্গুরের না হয়েছে শিল্প, না হয়েছে কৃষি । এমনই প্রেক্ষাপটে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে ধরাশায়ী হল তৃণমূল। কারণ, টাটার প্রজেক্টের 70 শতাংশ জমি বন্ধা ও পতিত হয়ে পড়ে আছে ৷ অমীমাংসিত হয়েই রয়ে গিয়েছে কৃষকের জমি বন্টন ৷ সিঙ্গুরের কৃষক ও আন্দোলনকারীদের দাবি অনন্ত 50 শতাংশ জমিতে শিল্প ও কর্ম সংস্থান হোক। সেই ভাবনা থেকেই এবার বিজেপি সমর্থন করছেন বলে জানালেন কৃষকরা ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের আশ্বাসে বুক বেঁধেছেন সিঙ্গুরের কৃষকরা। সিঙ্গুরের কৃষি ও শিল্পের সহবস্থান না-হলে ফের পরিবর্তনের দিকেই হাঁটবেন দাবি কৃষক ও আন্দোলনকারীদের।
কৃষক-কথা
গোপালনগর গ্রামের কৃষক ভুবন বাগুই বলেন, "এই পরিবর্তন মানুষের জয়। নিত্যদিন দুর্নীতি হয়েছে ৷ আদালতের রায়কে না মেনে দিনের পর দিন মিথ্যাচার করা হয়েছে ৷ তা থেকে আপাতত মুক্তি পেয়েছে মানুষ ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার প্রথম ধাপটা ছিল সিঙ্গুর। কিন্তু পরে মমতা এ কথা অস্বীকার করেছেন ৷ বলেছেন, সিঙ্গুর তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী করেনি ! আমরা আন্দোলন করেছিলাম সিপিএমের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ৷ ভরসা রেখেছিলাম তৃণমূলে ৷ কিন্তু এখন তৃণমূলকেই হারানোর দরকার ছিল ৷ আমরা যারা আন্দোলনে ছিলাম তাঁদের মধ্য়ে 10-12 জন বাদ দিয়ে সকলেই বিজেপিকে সমর্থন করেছেন ৷ আমাদের বাবা-মা চুরি করতে শেখাননি। কিন্তু তৃণমূলে যে যত বড় চোর, সে তত বড় নেতা। তাই আমরা তৃণমূল থেকে মুখ ফিরিয়েছি ৷ আশাকরি আগামিদিনে নতুন সরকার শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য-সব দিকে নজর দেবে ৷ মানুষের পাশে থাকবে ৷"
আলু চাষের দিক থেকে রাজ্যের মধ্যে হুগলির সিঙ্গুরের অবস্থান বিশেষ জায়গা ৷ কিন্তু নায্য দাম পাচ্ছেন না কৃষকরা ৷ এখনও 100 থেকে 120 টাকা দামে একবস্তা আলু বিক্রি করতে হচ্ছে তাঁদের। আর তাই কৃষক মহল তৃণমূলের পাশ থেকে সরে গিয়েছে বলে জানালেন ভুবন ৷ বেচারাম মান্নার ভূমিকা নিয়েও অসন্তোষ চোখে পড়ার মতো ৷ অনেকে মনে করছেন যে কৃষকদরে সামনে রেখে সিঙ্গুরে কৃষি আন্দোলন হল, মমতা মুখ্যমন্ত্রী হলেন, বেচারাম মন্ত্রী হলেন সেই আন্দোলনকারীদের আর চিনতেই পারতেন না তিনি। কিছু বলতে গেলেই মামলা করার হুমকি দিতেন ৷
টাটা কারখনায় 12 বিঘা জমি ছিল নবকুমার ঘোষের ৷ নিজের খরচায় 8 থেকে 9 বিঘা জমি জেসিবি মেশিন দিয়ে চাষ উপযুক্ত করেছেন ৷ আদালতের নির্দেশ ছিল তৃণমূল সরকার সেই জমি চাষযোগ্য করে দেয়নি ৷ এখনও আড়াই বিঘা জমি পতিত হয়ে পড়ে রয়েছে নবকুমারের ৷ শুধু চাষযোগ্য করা নিয়ে নয়, জমির মালিকানা প্রসঙ্গেও রয়েছে প্রশ্ন ৷
তাঁর কথায়, "জমি ফেরত দিয়েছে কিন্তু কৃষকদের নামে করে দেয়নি ৷ ওটা যে আমাদের জমি তার প্রমাণ কোথায় ? আর তাই সিঙ্গুরের তথা রাজ্যের কৃষকরা তৃণমূলের উপর ভরসা রাখতে পারেননি বলেই বিজেপি সরকার এসেছে ৷ দেখা যাক, এরা কী করে ? বলছে, হাজার বিঘাতে শিল্প হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থান দরকার ৷ তা যদি না-হয় আবার পরিবর্তন করবে মানুষ ৷ মানুষের ক্ষোভের কারণেই মমতাকে সরিয়েছে ৷ বেচারাম মান্নার কাছে কোনও কথা বলতে গেলে তিনি গুরুত্ব দিতেন না ৷ এসবের বিচার করতেই হত !"
আন্দোলনের অ্যাখ্যান, বিশ্বাসভঙ্গের উপাখ্যান
2006 সালে কৃষি জমি রক্ষা কমিটি তৈরি হয়েছিল ৷ তৎকালীন সময়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, দুধ কুমার ধাড়া, মহাদেব দাস-সহ অনেকে ৷ বাকিদের সঙ্গে ছিলন বেচারামও ৷ কিন্তু বাম বিদায়ের পর প্রবল ক্ষমতার অধিপতি হন বেচারাম। বাকিরা চলে গেলেন পিছনের সারিতে ৷ দীর্ঘদিনের বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে সরিয়ে সিঙ্গুরে তৃণমূলের প্রধান নেতা হয়ে উঠেছিলেন বেচারাম। অভিযানে সিঙ্গুরের 'অবিসংবাদিত মাস্টারমশাই' রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যোগ দিলেন বিজেপিতে ৷ 2021 সালে বিধানসভা ভোটে বেচারামে স্ত্রী করবী মান্নাকেও হরিপালের প্রার্থী করে তৃণমূল।
এই সিদ্ধান্ত ঘিরে মতবিরোধ তৈরি হয় আন্দোলনকারীদের একাংশের মধ্যে। সিঙ্গুরের কৃষকদের বরবারই দাবি ছিল, জমি চাষ যোগ্য করে দিক তৃণমূল সরকার ৷ আদালতের নির্দেশের তিন বছর পেরেই যাওয়ার পর ও কারখানার জমি বন্ধ্যা অবস্থায় পড়ে থাকে। তাই কৃষকরা ক্ষোভে বন্ধ্যা জমি পুনঃব্যবহার কমিটি গঠন করেন। নেতৃত্ব দেন দুধকুমার ধাড়া ও মহাদেব দাস। দুধকুমার মনে করেন, সিঙ্গুরে 70 শতাংশ জমি বন্ধ্যা জমির মধ্যে 20 শতাংশ জমি চাষযোগ্য সম্ভব। বাকি 50 শতাংশ জমিতে শিল্প হতে পারে । কর্মসংস্থানের জন্য যদি শিল্প হয় তাতে তাঁরা স্বাগত জানাবেন। তিনি বলেন, "নতুন সরকারের কাছে একটাই দাবি 500 থেকে 600 একর জমিতে শিল্প হোক। সেটা অবশ্যই কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করে। তাহলে সবরকমভাবে আমরা সহযোগিতা করব কৃষকদের পক্ষ থেকে ৷"
সেই সঙ্গে বেচারাম মান্নাকে আক্রমণ করে দুধকুমার বলেন, "আমাদের কৃষকদের সঙ্গে যিনি বিশ্বাসঘাতকতা ও বেইমানি করেছেন তিনি আর কেউ নন বেচারাম মান্না ৷ মিথ্যা তথ্য দিয়েছেন নিজের স্বার্থে ৷ নিজে আজকে টাকার কুমির হয়েছেন সেটা সিঙ্গুরের মানুষ জানে । বারবার বলেছিলাম এই দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষটাকে যেন প্রার্থী না-করা হয়। যদি দেওয়া হয় তার ফল ভোগ করতে হবে। এবার সেটাই হল ৷"
স্থানীয় যুবক অভীক বলেন, "2011 সালে পরিবর্তন এনেছিলাম ৷ ভেবেছিলাম কৃষি-শিল্প-কর্মসংস্থান করবে তৃণমূল। তা না হয়ে কিছু মুষ্টিমেয় লোক কোটিপতি হয়েছে ৷ অনেক আশা-ভরসা নিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছি। আশা করছি বিজেপি তার দাম দেবে ৷ সিঙ্গুরে কর্মসংস্থান হবে।"