শিল্পের অপেক্ষায় সিঙ্গুর ! শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে বিশ্বকর্মার আরাধনা

শিল্পের অপেক্ষায় সিঙ্গুর ! শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের সামনে বিশ্বকর্মার আরাধনা
Worship of Vishvakarma in Singur: যে জমিকে ঘিরে অতীতে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়েছে, বিশ্বকর্মা পুজোয় সেই জমিতেই উঠল শিল্পায়নের স্লোগান ৷
Published : September 18, 2026 at 5:15 PM IST
সিঙ্গুর, 18 সেপ্টেম্বর: জমি আন্দোলনের সেই সিঙ্গুরে এ বার শিল্পের দেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনা । যে জমিতে এক সময় কারখানা তৈরির তোড়জোড় শুরু হয়েছিল, সেখানেই শিল্প ফেরানোর দাবিতে বিশ্বকর্মা পুজোর আয়োজন করলেন একাংশ কৃষক । 'সিঙ্গুর কৃষক শিল্প সমন্বয় পরিষদ'-এর উদ্যোগে সিংহেরভেড়ি এলাকার মহাপ্রভু আশ্রমে তৃণমূল সরকারের আমলে তৈরি শহিদ স্মৃতিস্তম্ভের ঠিক সামনেই তৈরি হয়েছে পুজোর মণ্ডপ । ঢাকের বাদ্যি, আচার-অনুষ্ঠান মেনে ঘটা করে চলছে পুজো । উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, সিঙ্গুরে তাঁরা ফের শিল্প চান । সেই দাবিকে সামনে রেখেই বিশ্বকর্মার আরাধনা ।
সিঙ্গুরের শিল্পায়ন নিয়ে দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের পরেও বহু জমি এখনও কার্যত অনাবাদি অবস্থায় পড়ে রয়েছে বলে স্থানীয় কৃষকদের একাংশের দাবি । তাঁদের বক্তব্য, শিল্পের জন্য জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এমন কৃষকদেরও এখন প্রত্যাশা, সেই জমিতে কোনও শিল্প গড়ে উঠুক, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হোক । সেই বার্তাই এ দিনের বিশ্বকর্মা পুজোর মাধ্যমে আরও জোরালো করতে চেয়েছেন উদ্যোক্তারা ।
ইচ্ছুক কৃষক স্নেহাশিস পাল বলেন, "এখানে আমাদের পরিবারের প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমি ছিল । শিল্পের জন্য আমরা জমি দিতে ইচ্ছুক ছিলাম । জমিগুলি মূলত ডোবা জমি । কোনও বছর ধান হত, কোনও বছর জলে ডুবে থাকত । শিল্পের জন্য জমিগুলি উপযুক্ত ছিল, চাষের জন্য নয় ।" তাঁর অভিযোগ, তৎকালীন আন্দোলনের জেরে প্রস্তাবিত শিল্পপ্রকল্প ভেস্তে যায় । তাঁর দাবি, "কারখানার কাজ প্রায় 90 শতাংশ এগিয়ে গিয়েছিল । এখন সেই জমি কার্যত পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে রয়েছে ।" তাঁর কথায়, "বিশ্বকর্মা শিল্পের দেবতা । তাই আমরা তাঁর পুজো করছি । কৃষকরাও বুঝছেন, এই জমিতে আগের মতো চাষ করা সম্ভব নয় । সকলেই চাইছেন এখানে শিল্প আসুক ।"
আর এক কৃষক শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, "সিঙ্গুরের কৃষকদের কাছে এর থেকে আনন্দের আর কী হতে পারে ! এ বার বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছে । এখন ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক নির্বিশেষে অনেকেই চাইছেন এখানে একটা কারখানা হোক, শিল্প হোক । বাড়ির ছেলেমেয়েরা চাকরি পাক ।" কৃষিপণ্যের দাম নিয়েও ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন তিনি । তাঁর দাবি, আলু-সহ বিভিন্ন ফসলের দাম না মেলায় কৃষকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । অতীতের জমি আন্দোলন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "এক সময় মানুষকে অন্য ভাবে বোঝানো হয়েছিল । আজ মানুষ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক কিছু বুঝতে পারছেন ।"
কৃষক ক্ষুদিরাম মণ্ডলের কথায়, "সিঙ্গুরের পরিস্থিতি ভালো নয় । আমাদের জমি উলুবনে পরিণত হয়ে পড়ে রয়েছে । কারখানার জন্যই জমি দিয়েছিলাম । এখানে কারখানা হলে বহু মানুষের উপকার হবে ।" শিল্পায়নের দাবিতে কেন্দ্র ও রাজ্য, দুই সরকারের কাছেই তাঁর আবেদন রয়েছে বলেও জানান তিনি ।
এই উদ্যোগকে রাজনৈতিক বার্তার সঙ্গেও যুক্ত করছেন স্থানীয় বিধায়ক অরূপ কুমার দাস । তাঁর বক্তব্য, "আমাদের সরকার আসার আগে যে সংকল্পপত্র ছিল, সেখানে সিঙ্গুরে শিল্পায়নের কথা বলা হয়েছিল । আগামী দিনে সিঙ্গুরবাসীর সেই আশা পূরণ করবে আমাদের সরকার ।" তাঁর দাবি, কোন কারণে সিঙ্গুরে শিল্পপ্রকল্প বাস্তবায়িত হয়নি, তা সকলেরই জানা । একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, যে জমি এক সময় কৃষিজমি ছিল, দীর্ঘদিনের অব্যবহারে তার একটি অংশ এখন ইট, পাথর ও বালিতে ভরে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় রয়েছে । ফলে সেই জমিকে ফের কৃষিকাজে ব্যবহার করা কতটা সম্ভব, তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে ।
বিধায়কের কথায়, "কৃষকরা চাইছেন জমি ব্যবহার হোক । পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে সিঙ্গুর আবার উঠে আসুক । বিশ্বকর্মা পুজোর মাধ্যমে সেখানকার মানুষ সরকারকে জানাচ্ছেন, শিল্পায়নের জন্য তাঁরা প্রস্তুত ।" তাঁকেও পুজোয় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক । তিনি সেখানে যাবেন বলেও জানান ।
এক সময় শিল্পায়নের প্রতিশ্রুতি, জমি অধিগ্রহণ ঘিরে আন্দোলন এবং তার পর রাজনৈতিক পালাবদলের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল সিঙ্গুর । সেই সিঙ্গুরেই এ বার শিল্পের দাবিতে বিশ্বকর্মার পুজো, তাই নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, স্থানীয় কৃষকদের একাংশের কাছে এটি তাঁদের পুরনো জমিতে নতুন করে কর্মসংস্থান ও শিল্প ফেরানোর দাবির প্রতীকী প্রকাশ । যে জমিকে ঘিরে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়েছে, বিশ্বকর্মা পুজোর মণ্ডপ থেকে সেই জমিতেই এ বার উঠল নতুন স্লোগান, চাষের পাশাপাশি চাই শিল্প, চাই কাজ ।