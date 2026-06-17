যত্রতত্র প্রস্রাব-থুতুতে না, সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক! পুজোর আগেই চালু জরিমানা
পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে পুজোর আগেই রাজ্য জুড়ে চালু হচ্ছে একাধিক জরিমানা ৷ এমনটাই 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' কর্মসূচি থেকে জানালেন পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
Published : June 17, 2026 at 7:03 PM IST
কলকাতা, 17 জুন: চলতি বছর বাঙালির প্রাণের প্রিয় শারদোৎসবের সূচনা অক্টোবরের শুরুতেই । আর তার আগেই রাজ্য জুড়ে পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে জারি হচ্ছে একাধিক জরিমানা । 1 সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে যথেচ্ছভাবে প্রস্রাব, থুতু কিংবা পানের পিক ফেলা, ময়লা ফেলার জন্যে গুনতে হবে জরিমানার টাকা । সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহারেও হবে জরিমানা । বুধবার কলকাতার বাগবাজারে 'মায়ের ঘাট'-এ দাঁড়িয়ে এমনটাই জানালেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে শহরে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর সফরের আগে রাজ্যে 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' কর্মসূচি চলছে ৷ এদিন বাগবাজারে 'মায়ের ঘাট'-এ আয়োজিত সেই কর্মসূচিতে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ও পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল ৷ কর্মসূচি শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মন্ত্রী ৷
কত টাকা জরিমানা করা হবে সেসম্পর্কে কিছু স্পষ্ট না-করলেও এদিন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, "সমস্ত নাগরিককে এগিয়ে আসতে হবে । 1 সেপ্টেম্বর থেকে ফাইন জারি করছি । যাঁরা রাস্তায় ময়লা ফেলবে, পিক ফেলবে কিংবা প্রস্রাব করবে সবাইকে ফাইন করা হবে । সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহারেও হবে ফাইন । ওয়ান টাইম ইউজ প্লাস্টিক সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেব । যাঁরা বানাচ্ছেন তাদের বলব তাঁরা যাতে না বানান । যারা এই ধরনের নিষিদ্ধ প্লাস্টিক বানাচ্ছে তাদের কারখানায় অভিযান হবে । উৎপাদন বন্ধ করা হবে ।"
বিজেপির অভিযোগ, বিগত তৃণমূল আমলে সব থাকতেও পাত্তাই দেওয়া হয়নি পরিচ্ছন্নতার দিকে । উদাসীন ছিল প্রশাসন । আইন ছিল খাতায় কলমে । সচেতন করার লক্ষ্যে কলকাতায় ও শহুরে এলাকাগুলিতে তৎকালীন মেয়র ও পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বোর্ড লাগানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন । তবে জরিমানা করার মতো কঠোর পদক্ষেপের পথে হাঁটেনি । দিন বদলেছে, রাজ্যে পালাবদল হয়েছে । নতুন সরকারের এখন প্রাধান্য স্বচ্ছ পশ্চিমবঙ্গ । তাতে লাগাতার সাফাই অভিযান থেকে সচেতনতা শিবির যেমন চলছে, তেমনই এবার পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে শুরু হবে জরিমানাও ।
পাশাপাশি শহরকে পরিষ্কার রাখতে ইতিমধ্যে চালু হয়েছে স্বচ্ছ অ্যাপ ৷ এদিন স্বচ্ছ অ্যাপ নিয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "স্বচ্ছ অ্যাপে ভীষণ ভালো রেসপন্স আসছে । আমরা 10টা মিউনিসিপ্যালিটি স্বচ্ছ অ্যাপ শুরু করেছি । কলকাতা পুরনিগমে পরশু স্বচ্ছ অ্যাপ উদ্বোধন হয়েছে । 10টা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে ভালো রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে । আমি গর্বিত, ভালো কাজ করছে টিম । 2 ঘণ্টা সময় চাওয়া হয়েছিল । তার আগেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে । আপনারা চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেখতে পারেন ।"