ETV Bharat / state

85তম বর্ষে থিমে সাজবে সিংহী পার্ক, খুঁটি পুজোয় শারদোৎসব সূচনা করল কমিটি

রবিবার খুঁটি পুজোয় নেতৃত্ব দিলেন ডেকরেটর কর্মী থেকে শিল্পী, সহ-শিল্পী ও অন্যান্য কার্যকরী সহায়করা। এবার থিমের মণ্ডপে সাজছে সিংহী পার্ক।

Singhi Park Durga Puja Khuti Puja
খুঁটি পুজোয় শারদোৎসব সূচনা করল সিংহী পার্ক পুজো কমিটি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2026 at 9:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 অগস্ট: সূচনা হয় গেল 2026 সালের শারদোৎসবের। সিংহী পার্কের 85তম বর্ষের পুজোর সূচনা করলেন পর্দার আড়ালে থাকা ব্যক্তিত্বরা। যেমন ডেকরেটর কর্মী থেকে, শিল্পী, সহ-শিল্পী ও অন্যান্য কার্যকরী সহায়করা। তাঁদের হাতেই খুঁটি বসল। যাঁরা এই বিপুল কর্মকাণ্ড পিছনে থাকেন তাঁরাই আজ নেতৃত্ব দিলেন খুঁটি পুজোয়। এবার থিমের মণ্ডপে সাজছে সিংহী পার্ক। বিষয় ভাবনা "বস্তারিও"।

এই বার বস্তারের শিল্প ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণায় সিংহী পার্ক সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটির মণ্ডপ সেজে উঠছে। সিংহী পার্ক সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটির 85তম বর্ষের নিবেদন "বস্তারিও"।

শিল্প শুধু সৌন্দর্যের প্রকাশ নয়, বরং সমাজের ইতিহাস, সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও জীবনদর্শনের প্রতিফলন। সেই ভাবনা মাথায় রেখেই এই বছর মণ্ডপের মূল বিষয় হিসেবে এই কমিটি ভারতবর্ষের ছত্তিশগড়ের বস্তার অঞ্চলের সমৃদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতিকে বেচেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বস্তারের আদিবাসী সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব শিল্পরীতি, কারুশিল্প এবং প্রকৃতিনির্ভর জীবনযাপনের মাধ্যমে এক অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে। তাকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই প্রচেষ্টা। সম্পাদক অভিজিৎ মজুমদার বলেন, "আমরা এবার ছত্তিশগড়ের লোক শিল্প নিয়ে কাজ করছি। আমাদের পাওয়া হল প্রতিবেশী পাড়ার মানুষজন। সকলে মিলে এবার এই পুজোকে সাধারণের কাছে তুলে ধরব।"

Singhi Park Durga Puja Khuti Puja
85তম বর্ষে থিমে সাজবে সিংহী পার্ক (ইটিভি ভারত)

উদ্যোক্তাদের তরফে জানা গিয়েছে, বস্তারের শিল্পের সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক। রুক্ষ, শুষ্ক, লাল মাটির দাবদাহের প্রভাব তাদের প্রতিটি কাজের মধ্যে প্রস্ফুটিত। লোহাকে আগুনে গলিয়ে তারপর তাকে মোমের ছাঁচে ফেলে এবং পরবর্তীতে পিটিয়ে নানা অবয়বের সৃষ্টিই এই শিল্পশৈলীর মূল রসদ, যাকে আমরা ডোকরা শিল্প বলেই জানি। এই শিল্পের ছোঁয়া ও তার সঙ্গে কাঠ, বাঁশ, বেতের কারুকাজ ও আদিবাসী অলংকরণ শৈলীর বিভিন্ন উপাদানকে সৃজনশীলতার সঙ্গে উপস্থাপনা করাই সিংহী পার্ক সর্বজনীন দুর্গা পূজা কমিটির মূল উদ্দেশ্য।

প্রবেশপথ থেকে মূল মণ্ডপ, আলোকসজ্জা, ভাস্কর্য এবং সাজসজ্জার প্রতিটি স্তরে এমন সব নকশা ও প্রতীকের ব্যবহার করা হবে যা বস্তারের শিল্পভাষাকে দর্শকদের সামনে জীবন্ত করে তুলবে। এই শিল্প শৈলীর অনুপ্রেরণায় আমাদের মণ্ডপের বিভিন্ন স্তরে ও অংশে ধাতব ভাস্কর্যের আদলে নকশা ও অলংকরণ ব্যবহার করা হবে, যা ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক সুন্দর মেলবন্ধন সৃষ্টি করবে। প্রাকৃতিক রং মাটির আবহ এবং পরিবেশ বান্ধব উপকরণের ব্যবহার এই শিল্প ভাবনাকে আর সমৃদ্ধ করবে।

মণ্ডপের উপরিভাগে বস্তার গ্রামের এক বাহ্যিক রেখাচিত্র দেখতে পাবেন দর্শকরা। যা তাদের মনে করিয়ে দেবে ছত্তিশগড়ের পাহাড়ী উপত্যকা ও উঁচু নিচু টিলার রূপরেখা। এই সমগ্র মণ্ডপ ভাবনাকে বাস্তবায়িত করছেন শিল্পী অঙ্কিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মণ্ডপের আলোকসজ্জায় থাকবেন সুদীপ সান্যাল। প্রতিমা সাবেকী ধাঁচের একচালা হবে, রূপায়ণে থাকছেন ভাস্কর শ্রী প্রদীপ রুদ্রপাল। আবহ সঙ্গীত সংযোজনায় বিশিষ্ট তবলা বাদক পণ্ডিত শ্রী শুভেন চট্টোপাধ্যায়।

TAGGED:

DURGA PUJA 2026
KHUTI PUJA
SINGHI PARK DURGA PUJA
SINGHI PARK DURGA PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.