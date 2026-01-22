ETV Bharat / state

'আমি মাথা ঝোঁকাবো না, আপনি যেই হোন !' সরকারি মেলার মঞ্চে ঝামেলায় জড়ালেন স্নিগ্ধজিৎ

যার জেরে বেশ কিছুক্ষণ বন্ধ থাকল তাঁর অনুষ্ঠান । স্টেজ থেকে তাঁর সঙ্গে ঘটা ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দিলেন শিল্পী ।

singer snigdhajit Bhowmik
সৃষ্টিশ্রী মেলা গান করতে এসেছিলেন শিল্পী স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক (নিজস্ব ছবি)
Published : January 22, 2026 at 2:12 PM IST

মেদিনীপুর, 22 জানুয়ারি: 'আমি মাথা তো ঝোঁকাবো না স্যার, আপনি যেই হোন' ৷ সরকারি মেলায় গান করতে এসে এবার উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন শিল্পী স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক ৷ প্রথমে ক্ষুব্ধ হয়ে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেও পরে এসে অনুষ্ঠান শেষ করেন তিনি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে মেদিনীপুরে ৷

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিন ধরেই মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর হলে শুরু হয়েছে রাজ্য সরকারের তৃতীয় বর্ষের আঞ্চলিক সৃষ্টিশ্রী মেলা । এই মেলায় দুই শতাধিক স্টল নিয়ে হাজির হয়েছেন স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর মহিলারা । এখানে ঘরের আসবাবপত্র থেকে ঘর সাজানোর জিনিস, সেই সঙ্গে হাতে গড়া কানের দুল, খাবারের স্টল থেকে চারা গাছ, ডিম, মুরগি এমনকি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ।

'আমি মাথা তো ঝোঁকাবো না আপনি যেই হোন', সরকারি মেলায় গান করতে এসে বিতর্কে স্নিগ্ধজিৎ (ইটিভি ভারত)

টানা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছে ৷ এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের তালিকায় রয়েছে নন্দী সিস্টারস, বিনোদ রাঠোর, পৌষালী বন্দ্যোপাধ্যায়, লোপামুদ্রা মিত্র, স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক-সহ বিশিষ্ট শিল্পীরা । তৃতীয় দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চেই মেজাজ হারালেন শিল্পী স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক ।

singer snigdhajit Bhowmik
স্টেজ থেকে ক্ষোভ উগরে দিলেন গায়ক (নিজস্ব ছবি)

আয়োজক মহল সূত্রে খবর, বুধবার অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার ঘণ্টা দেড়েক পর ঝামেলার সূত্রপাত ৷ যখন স্নিগ্ধজিৎ স্টেজ থেকে নেমে নীচের ভিআইপিদের সামনে গিয়ে গান করছিলেন, সেই সময় অনুরাগীদের সঙ্গে ঠেলাঠেলিতে মেলা কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্টেজে ওঠার কথা বলেন ৷ সেই সঙ্গে তাঁকে স্টেজ থেকে না-নামতে অনুরোধ করা হয় আয়োজকদের তরফে ৷ আর এরপরেই বাধে গোল ।

এদিন শিল্পী ওখান থেকে মঞ্চে উঠে গান থামিয়ে দেন এবং তাঁর সকল সদস্যদের ইন্সট্রুমেন্ট বন্ধ করার নির্দেশ দেন । তড়িঘড়ি তাঁর বাকি সদস্যরাও ছুটে আসেন এবং আয়োজকদের সঙ্গে শুরু হয় বাগবিতণ্ডা । এরপর মঞ্চ থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে নেমে যান সঙ্গীত শিল্পী ৷ এই ঘটনায় কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায় অনুষ্ঠান । যদিও ঘটনার পর ফের স্টেজে এসে গান শেষ করেন স্নিগ্ধজিৎ ৷

singer snigdhajit Bhowmik
গান গাইতে এসে ক্ষুব্ধ গায়ক (নিজস্ব ছবি)

তখন শিল্পী মাইক হাতে নিয়ে মঞ্চ থেকেই বলেন, "অনেক ছোটবেলা থেকে প্রচুর দায়িত্ব আমার কাঁধে এসেছে ৷ কারণ আমার বাড়ির আর্নিং মেম্বার একমাত্র আমি ছিলাম । আমি হোটেলে কাজ করেছি ৷ দীর্ঘ 18 বছর ধরে আমার স্ত্রী আমায় সঙ্গ দিয়েছে এই গানের জগতে লড়াই করার জন্য । আমার মা ছোটবেলায় আমাকে শিখিয়েছিলেন, যদি কোথাও আমার অন্যায় থাকে তাহলে, সে যদি আমার থেকে ছোটও হয়, তবুও তার পা ধরে ক্ষমা চেয়ে নিবি ৷ আর যদি অন্যায় না করিস তবে আমার সামনেও কোনওদিন মাথা ঝোঁকাবি না ।"

singer snigdhajit Bhowmik
স্নিগ্ধজিতের লাইভ কনসার্টে গণ্ডগোল (নিজস্ব ছবি)

তাঁর এই কথা শুনে দর্শকরা তালি বাজাতে থাকেন ৷ তাঁদের থামিয়ে দেন স্নিগ্ধজিৎ ৷ শিল্পী বলেন, "আপনারা এভাবে তালি বাজাবেন না ।" এরপর কিছুটা ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, "মাথা তো আমি ঝোঁকাবো না স্যার, আপনি যেই হোন, যাই হোন, আপনার ওয়ে অফ টকিং খুব বাজে ছিল । ওটা আপনি ভালোভাবে বললে এই ব্যাপারটা হত না । এতক্ষণ ধরে এতগুলো মানুষ আমরা আনন্দ উপভোগ করছিলাম, সেখানে এই ঘটনায় কিছুটা হলেও ডিস্টার্ব হল ।"

singer snigdhajit Bhowmik
স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক (ছবি সূত্র- সোশাল মিডিয়া)

পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, "আমার সবকিছু দিয়ে এসেছি স্টেজ এবং মঞ্চকে । আমার শারীরিক অবস্থা ভালো না, তবু তোমাদের আবেদনে আমি এই অনুষ্ঠান করতে এলাম ৷ সবাই গ্রেটফুল, সৃষ্টিশ্রী মেলাও গ্রেটফুল । আপনি আমার জায়গায় থাকলেও আপনি ভাবতেন এটা ভুল হয়েছে, যাই হোক আপনি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন ।"

singer snigdhajit Bhowmik
মেদিনীপুরে অনুষ্ঠানে স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক (নিজস্ব ছবি)

এরপরে শিল্পী টাকা ফেরত দেওয়ার ঘোষণা করেন এবং মঞ্চ থেকে কেঁদে ফেলেন বলে জানা গিয়েছে । যদিও টাকা ফেরত দেওয়ার কথা অস্বীকার করেছে মেলার উদ্যোক্তারা ৷ সৃষ্টিশ্রী যেহেতু সরকারি মেলা তাই আয়োজক ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র) গোবিন্দ হালদার ৷

তিনি বলেন, "শিল্পী স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক গান করতে করতে বারবার স্টেজ থেকে নীচে নেমে আসছিলেন ৷ এই জন্য ওঁকে বলা হয়েছিল, স্টেজ থেকে আপনি নামবেন না ৷ রেলিং ভেঙে গিয়েছিল ৷ যেকোনও সময় কোনও ঘটনা ঘটতে পারে ৷ কিন্তু উনি কথা শোনেননি । এর আগে অনেক শিল্পী এই মঞ্চে অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন ৷ তারা কখনওই স্টেজ থেকে নামেননি । ওই শিল্পী স্টেজ থেকে বার বার নামার ফলেই শুরু হচ্ছিল বিশৃঙ্খলা । কিন্তু ওই শিল্পী না শোনার জন্যই আমরা এই মন্তব্য করি তাতে উনি বিরক্ত বোধ করেন । যদিও শেষ পর্যন্ত উনি গান গেয়েছেন । টাকা ফেরত দেওয়ার কোনও ব্যাপার ঘটেনি ৷ ওনাকে টাকা তো আগেই দিয়ে দিয়েছি ৷"

উল্লেখ্য, গত মাসে পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে একটি স্কুলের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে গান করতে গিয়ে হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন শিল্পী লগ্নজিতা চক্রবর্তী ৷ দেবী চৌধুরানি ছবির 'জাগো মা' গানটি গাওয়ার সময় তাঁকে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন শিল্পী ৷ পরে তিনি থানায় অভিযোগও করেন এবং পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতারও করে ৷ এখানেই শেষ নয়, এরপর আরেক সঙ্গীত শিল্পী মধুবন্তী মুখোপাধ্যায়কেও মঞ্চে হেনস্তার অভিযোগ ওঠে ৷

আর ওই ঘটনাগুলির রেশ কাটতে না কাটতে এবার স্নিগ্ধজিৎ ভৌমিক গান গাইতে গিয়ে বিতর্কে জড়ালেন ৷ তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও স্নিগ্ধজিৎ একাধিকবার গান গাইতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়েন ৷ 2024 সালে অ্যায় খুদা গান গাওয়া তাঁকে স্টেজ থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ৷

সম্পাদকের পছন্দ

