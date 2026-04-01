কমরেড ডাক শুনতে ভালো লাগে, স্ট্যাম্প লেগে যাওয়ার ভয় পায় পরিবার: আরাত্রিকা

কমরেড ডাক শুনতে ভালো লাগে, স্ট্যাম্প লেগে যাওয়ার ভয় পায় পরিবার: আরাত্রিকা
শ্রেয়া ঘোষাল ও অরিজিৎ সিংয়ের বড় ভক্ত সে ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সাহাজান পুরকাইতকে সেই কথাই শোনাল সঙ্গীত শিল্পী আরাত্রিকা সিনহা ৷
Published : April 1, 2026 at 8:04 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: ছোটবেলা থেকে গান পছন্দ তার । কন্ঠে মধুরতাও আছে । মাত্র 17 বছর বয়সেই গণসঙ্গীত গেয়ে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছে সে । যাকে রাজ্যের মানুষ প্রথম চিনেছিল 2023 সালে । সিপিএমের যুব ক্যাপ্টেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়দের ডাকা ব্রিগেড সমাবেশে গান গেয়েছিল ছোট্ট মেয়েটি ৷ পরে একটি বাংলা গানের রিয়ালিটি শো থেকে আরও জনপ্রিয়তা পায় ৷ যদিও এখন সে আর ছোটটি নেই, একাদশ শ্রেণির ছাত্রী ৷ সে আর কেউ নয়, আরাত্রিকা সিনহা ।
রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রেমিক এই গায়িকা এখন বিভিন্ন মঞ্চ কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে । বিভিন্ন দলে গানও গাইছে বাঁকুড়ার এই মেয়ে । সম্প্রতি সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের লেখা 'পাঁচশো মাইলের গান' গেয়েছে আরাত্রিকা । সেই গান থেকে বর্তমান রাজনৈতিক পরিষদ এবং তার জীবনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ইটিভি ভারতের নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হল সঙ্গীত শিল্পী । সেখানেই আরাত্রিকা সিনহা জানিয়েছে, 'খুদে কমরেড' ডাক শুনতে ভালো লাগে তার । কিন্তু পরিবার চিন্তিত থাকে ৷ গায়ে রাজনৈতিক স্ট্যাম্প লেগে গেলে ভবিষ্যতে সমস্যায় পড়তে হবে না তো?
ইটিভি ভারত: কোভিড-লকডাউন, পরিযায়ী শ্রমিকদের পায়ে হেঁটে ঘরে ফেরা, মৃত্যু, হতাশা অনাহারের ভাষ্য চিত্রায়িত হয়েছে 500 মাইলের গান । এই গানের মাধ্যমে কী বার্তা দিতে চেয়েছো?
আরাত্রিকা সিনহা: গানটা অনেকদিন ধরেই প্রস্তুতি নিয়ে গাওয়ার চেষ্টা করেছি । তারপরে রেকর্ডিং । আত্মস্থ করার মাধ্যমে এই গান গেয়েছি । ফলে যাদের জন্য গান সেই সমস্ত মানুষদের কাছে এই গান পৌঁছে যাক এটাই চাওয়া । এই গানটা শুনুন । অনেকটা ভালোবাসা দিন ।
ইটিভি ভারত: শিল্পীরা তাদের শিল্পী সত্ত্বার মাধ্যমে সমাজের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেন । সেভাবে তুমি 500 মাইলের গান গেয়েছো । এর বাইরে কোন ধরনের গান তোমার পছন্দের?
আরাত্রিকা সিনহা: আমি মানুষের গান গাইতে পছন্দ করি । মানুষের গান গাইতে ভালোবাসি । গণসঙ্গীত বলতে যে গানগুলোকে আমরা বুঝি তা ছোটবেলা থেকে শুনতে শুনতে বড় হয়েছি । সেই গান গাইছি । বিশাল বড় পর্দায় সেই গান গেয়েছি, গাইছি । বহু মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে সেই গান দেখেছেন মতামত দিয়েছেন, সমর্থন জানিয়েছেন । এখনও আমি যে কোনও অনুষ্ঠানে গেলে মানুষ আমার থেকে গণসঙ্গীত শুনতে চান । ফলে গণসঙ্গীত গাইতে আমি ভীষণ ভালোবাসি ।
ইটিভি ভারত: তাহলে কি গণসঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে? নাকি গানের অন্যান্য প্ল্যাটফর্মকে বেছে নেবে?
আরাত্রিকা সিনহা: গণসঙ্গীত গাইতে ভালোবাসি । কিন্তু একজন সঙ্গীত শিল্পীকে সব ধরনের গান গাইতে জানা উচিত । আমি সেটাই করার চেষ্টা করি । ক্লাসিক্যাল গান আমিও শিখি । বলিউডের হিন্দি গান, বাংলা পুরনো দিনের গান, আধুনিক গান কিছু, রবীন্দ্র সংগীত আমার ভীষণ প্রিয় । আমি ভালোবাসি রবি ঠাকুরের গান গাইতে ৷
ইটিভি ভারত: এখানে সীমাবদ্ধ রাখবে নিজেকে?
আরাত্রিকা সিনহা: প্রত্যেকটি সঙ্গীত শিল্পীর ডেসটিনি বা স্বপ্ন থাকে প্লে-ব্যাক করবেন । একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে সিনেমাতে আমি গান গাইব । সকলের মতো এটা আমারও স্বপ্ন । সেটা হয়েছে ৷ আমি সিনেমাতে গান গেয়েছি । প্লে-ব্যাক করেছি । ভবিষ্যতে আরও আরও অনেক কাজ করতে চাই ।
ইটিভি ভারত: সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবাদ করলে সঙ্গীত শিল্পী হোক কিংবা অন্য কোনও শিল্পীকে শাসকের রোষের মুখে পড়তে হয় । কারণ 2023 সালে বামেদের ব্রিগেডে তোমাকে গান গাইতে দেখেছিল বাংলার মানুষ । পরিচিতিও অনেক পেয়েছিলে । পরবর্তীকালে তার কোনও প্রভাব পড়েছিল তোমার জীবনে? শাসকের রোষের মুখে পড়তে হয়েছিল?
আরাত্রিকা সিনহা: সেভাবে এফেক্ট পড়েনি । যেহেতু অনেকেই এখন আমাকে চেনেন, আমার গান শোনেন ৷ সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পরিবারের বিশেষ করে বাবা-মার একটা চিন্তা হয়ে গিয়েছে, গায়ে যদি কোনও একটা স্ট্যাম্প লেগে যায় তখন কী হবে? হয়তো অনেক জায়গা থেকে আমি বাদ পড়ব । কিন্তু আমার নীতি-আদর্শ অটল থাকবো ।
ইটিভি ভারত: প্রতিবাদী সত্য না থাকলে আর কিসের শিল্পী? কমরেড ডাক শুনতে ভালো লাগে?
আরাত্রিকা সিনহা: হ্যাঁ অবশ্যই শুনতে ভালো লাগে । কেউ কমরেড আরাত্রিকা বলে ডাকেন । কেউ বলেন আমাদের ছোট্ট কমরেড । ভালো লাগে এ কারণেই কারণ আমি সেই মতাদর্শে বিশ্বাসী । কিন্তু ওই ছাপ লেগে গেলে সেটার একটা নেগেটিভ আছে । সেটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে ।
ইটিভি ভারত: আরজি কর-কাণ্ডে প্রতিবাদস্বরূপ গান গেয়েছিলেন অরিজিৎ সিং। তাঁকে একাংশের মানুষ সমালোচনায় বিদ্ধ করেছিলেন । এরকম ঘটনা তোমাকেও সম্মুখীন হতে হবে বলে তুমি মনে করো?
আরাত্রিকা সিনহা: আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে অরিজিৎ সিং গান গেয়েছিলেন । বিশাল সাহসের সঙ্গে তিনি এটা করেছিলেন । আর এই গানের মাধ্যমেই বোঝা যায় তিনি কত বড় মনের একজন মানুষ । ওরকম শীর্ষে পৌঁছেও এই সমস্ত বিষয় নিয়ে তিনি ভাবছেন । নিজে গান লিখছেন, নিজে গান গাইছেন, প্রকাশ করছেন । এই বিষয়টাকে আমি গর্বের সঙ্গে দেখি । ফলে যারা বিতর্ক করেছেন বা বিতর্ক হয়েছে সে বিষয়টা আমি অতটা গুরুত্ব দিইনি বা আমার চোখে পড়েনি । তিনি এই ঘটনা নিয়ে গান গেয়েছেন এতে আমি গর্বিত ।
ইটিভি ভারত: বর্তমান সময়ে কোন গায়কের গান সব থেকে তোমার বেশি ভালো লাগে?
আরাত্রিকা সিনহা: শ্রেয়া ঘোষাল ম্যামের আমি বড় ভক্ত । লতা মঙ্গেশকর, অরিজিৎ সিংয়ের গান আমি নিয়মিত শুনি, ভালো লাগে । ওঁদেরকে আমি ভগবানের জায়গায় দেখি ।