15 কোটির ঘাটতি ! উৎসবের শিলিগুড়িতে কেনাকাটায় ভাটা দেখে চিন্তিত ব্যবসায়ীরা

15 কোটির ঘাটতি ! উৎসবের শিলিগুড়িতে কেনাকাটায় ভাটা দেখে চিন্তিত ব্যবসায়ীরা
Traders remain hopeful: আগামিদিনে ধনতেরাস, দীপাবলি-কালীপুজোর মতো উৎসবগুলিতে এই ঘাটতি পুষিয়ে যাবে বলে আশা করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ।
Published : October 28, 2026 at 5:32 PM IST
শিলিগুড়ি, 28 অক্টোবর: উত্তরবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র এবং 'অঘোষিত' রাজধানী শহর শিলিগুড়িতে দুর্গোৎসবে গত 21 দিনে প্রায় 110 কোটি টাকার ব্যবসা হলেও গত বছরের তুলনায় তা বেশ কিছুটা কম ৷ এবার ব্যবসায় সবমিলিয়ে প্রায় 15 কোটি টাকার ঘাটতি হয়েছে বলে দাবি করছে ব্যবসায়ী মহল । তাতেই চিন্তার ভাঁজ ব্যবসায়ীদের কপালে ৷
পোশাক, সাজসজ্জা, খাবার, হোটেল, পরিবহণ কিংবা পর্যটন— উৎসবের মরশুমে শহরের প্রায় 102টি ছোট-বড় বাজার এবং শপিংমলগুলিতে ভিড় জমলেও ব্যবসার এই পরিসংখ্যান উদ্বেগে রেখেছে তাঁদের । তবে আগামিদিনে ধনতেরাস, দীপাবলি কিংবা কালীপুজোর মতো উৎসবগুলিতে এই ঘাটতি অনেকটাই পুষিয়ে যাবে বলে আশা করছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। আপাতত সেদিকেই তাকিয়ে তাঁরা ৷
পরিসংখ্যান ও সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরে 'ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া'-র সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পাল জানান, গত 1 থেকে 21 অক্টোবর পর্যন্ত শিলিগুড়ির বিভিন্ন প্রান্তের পোশাক, সাজসজ্জা, খাবার, হোটেল, পরিবহণ ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেই এই পরিসংখ্যানটি উঠে এসেছে । তাঁর কথায়, "এ বছর আবহাওয়া অনুকূল থাকা সত্ত্বেও শিলিগুড়িতে 100 থেকে 110 কোটি টাকার মতো ব্যবসা হয়েছে । গত বছর খারাপ আবহাওয়ার মধ্যেও ব্যবসার পরিমাণ ছিল প্রায় 125 কোটি টাকা । অর্থাৎ আবহাওয়া ভালো থাকা সত্ত্বেও গত বছরের তুলনায় এবার ব্যবসা কিছুটা কমেছে ।"
ব্যবসায় ঘাটতির কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সুরজিৎবলেন, "একসময় শিলিগুড়ির উপর সিকিম ও নিম্ন অসমের ব্যবসা ব্যাপকভাবে নির্ভর করত । কিন্তু এখন বিভিন্ন সংস্থা সরাসরি সেই সমস্ত এলাকাগুলিতে গিয়ে ব্যবসা শুরু করায় শিলিগুড়ির উপর আগের মতো আর সেই নির্ভরতা নেই ।"
আশঙ্কার এই একই সুর শোনা গিয়েছে 'বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতি'-র সভাপতি পরিমল মিত্রের গলাতেও । বিভিন্ন বাজার ঘুরে ব্যবসায়ীদের দেওয়া তথ্য হিসেব করে তিনি জানান, গত বছরের তুলনায় ব্যবসা কম হওয়ায় চরম সঙ্কটের মুখে পড়তে পারেন স্থানীয় খুচরো ব্যবসায়ীরা । তাঁর মতে, শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় একের পর এক শপিংমল গড়ে ওঠা এবং অনলাইন ই-কমার্সের রমরমাই এই খুচরো ব্যবসার ব্যাপক ক্ষতির মূল কারণ ।
অন্যদিকে, এই উৎসবের মরশুমে পর্যটন ক্ষেত্রও আশানুরূপ ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি । পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল হতাশা গোপন করেননি ৷ তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত পর্যটন শিল্পে তাঁদের প্রত্যাশামতো ব্যবসা হয়নি ।
তবে উৎসবের মরশুম এখনও শেষ হয়ে যায়নি । পুজো মিটলেও সামনেই ধনতেরাস ও কালীপুজো । তাই প্রাথমিক মন্দা কাটিয়ে আগামী দিনগুলিতে বিকিকিনির গতি ফের বাড়বে এবং ঘাটতি অনেকটাই মিটে যাবে, এমনটাই আশা শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী মহলের । এই ভরসাতেই বুক বাঁধছেন তাঁরা ৷