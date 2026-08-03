অসমে বন্যাদুর্গতদের পাশে শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীরা, ত্রাণ সংগ্রহে পর্যটন মন্ত্রী

অসমে বন্যাদুর্গতদের পাশে শিলিগুড়ির ব্যবসায়ীরা, ত্রাণ সংগ্রহে পর্যটন মন্ত্রী
সংগৃহীত সমস্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতিগুলির নামে সরাসরি অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে ৷
Published : August 3, 2026 at 7:54 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 অগস্ট: অসম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে এল শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী সমাজ ৷ সোমবার হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতি ও মহাবীরস্থান ব্যবসায়ী সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। ব্যবসায়ীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাজার এলাকা ঘুরে ত্রাণ সংগ্রহের এই উদ্যোগে যোগ দেন তিনি ৷
সংগৃহীত সমস্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সমিতিগুলির নামে সরাসরি অসমের মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ ত্রাণ সংগ্রহ চলাকালীন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ বলেন, "প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ ফলে স্বাভাবিকভাবেই এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব, মূল্যবোধ, মানবিকতা যে প্রতিবেশী রাজ্যের মানুষ যখন বিপর্যস্ত হয়, তার পাশে দাঁড়ানো আমাদের একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ৷"
ব্যবসায়ীদের উদ্যোগের ভূয়সি প্রশংসা করে তিনি বলেন, "হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতি, মহাবীরস্থান ব্যবসায়ী সমিতি—তারা নিজেদের উদ্যোগে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন তাদের ত্রাণ সংগ্রহ অনুষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার জন্য। আজকে আমার অন্য কাজ থাকা সত্ত্বেও আমি এই দুটো ব্যবসায়ী সমিতির ত্রাণ সংগ্রহ শুভারম্ভে এসেছি ৷ সংগৃহীত অর্থ আমরা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে পাঠাব ৷ যারাই যে নামে তুলবেন না কেন, তাঁদের নামেই আমরা এটা ড্রাফট করে চিফ মিনিস্টার রিলিফ ফান্ডে দিয়ে দেব।"
অসমের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বর্তমান পরিস্থিতির কথা মনে করিয়ে দিয়ে পর্যটন মন্ত্রী বলেন, "অসমে এই সময়কালের যে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ, এবং সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে যে নর্থ-ইস্টের আরও বেশ কিছু জায়গা এবারের বন্যায় ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ সরকারিস্তরে বা জনপ্রতিনিধিরা নিজেদের মতন সহযোগিতা করব। তবে আমি শিলিগুড়ি-সহ আমাদের রাজ্যের মানুষের কাছে বার্তা দিতে চাই, প্রত্যেকেই যাতে যাঁর যা সামর্থ্য—সেই অনুযায়ী অসমের বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান এবং মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সরাসরি আর্থিক সহযোগিতা পাঠান।"