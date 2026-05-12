মেয়র পারিষদকে অপসারণ গৌতমের, দুর্নীতির প্রতিবদের শাস্তি ; প্রতিক্রিয়া দিলীপের

নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর পুরনিগমে এই বড়সড় রদবদলে শিলিগুড়ির রাজনৈতিকমহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দিলীপের দাবি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বলেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল ৷

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 12, 2026 at 1:39 PM IST

শিলিগুড়ি, 12 মে: দীর্ঘদিনের টানাপোড়েন এবং সংঘাতের পর অবশেষে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল বিদ্রোহী কাউন্সিলর দিলীপ বর্মনকে। মেয়র গৌতম দেব নিজেই এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন। সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর পুরনিগমে এই বড়সড় রদবদলে শিলিগুড়ির রাজনৈতিকমহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দিলীপের অবশ্য় দাবি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন বলেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল ৷

2022 সালে শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূল ক্ষমতায় আসে ৷ সেই থেকে 46 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন ট্রেড লাইসেন্স এবং হাউসিং ফর অল বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে।

দিলীপের প্রধান অভিযোগ ছিল, শহরের বুকে চলা একের পর এক অবৈধ নির্মাণের সঙ্গে মেয়রের ঘনিষ্ঠরা যুক্ত। কিন্তু সব জেনেও তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না ৷ পুরনিগমের বোর্ড মিটিংয়েও তিনি এই নিয়ে সরব হন ৷ এই বিষয়টি শাসকদলের অস্বস্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। একবার মেয়রের নির্দেশে তাঁকে বোর্ড মিটিং থেকে বের করে দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছিল।

কাউন্সিলর দিলীপ বর্মন

তৃণমূল সূত্রের খবর, নির্বাচনের আগেই দিলীপ বর্মনের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল দলের। কিন্তু উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভোট ব্যাঙ্কের কথা মাথায় রেখে এবং নির্বাচনের মুখে দলের ঐক্য বজায় রাখার স্বার্থে কড়া পদক্ষেপ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। কেবলমাত্র একটি শো-কজ নোটিশ দিয়েই দায় সেরেছিল জেলা নেতৃত্ব। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দিলীপ বর্মন রাজবংশী সম্প্রদায়ের একজন পরিচিত মুখ হওয়ায় তাঁকে সরাসরি অপসারণ করলে নির্বাচনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু এত করে শেষরক্ষা হল না ৷ শিলিগুড়ি তো বটেই গোটা উত্তরবঙ্গে তৃণমূলকে হারের মুখ দেখতে হয়েছে ৷

বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের এই মহা-বিপর্যয়ের পর পরিস্থিতি বদলে যায়। অভিযোগ ওঠে, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনের তৃণমূল প্রার্থী শঙ্কর মালাকার এবং শিলিগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী গৌতম দেবের হয়ে দিলীপ বর্মন সেভাবে প্রচার ময়দানে নামেননি। যদিও দিলীপবাবুর দাবি, তিনি দলের নির্দেশ মেনেই কাজ করেছেন। এমনই আবহে ভোট মিটতেই মেয়র গৌতম দেব সরাসরি দিলীপের অপসারণের সিদ্ধান্তটি প্রকাশ্যে জানিয়ে দেন।

পদ হারানোর পরও দিলীপ বর্মন তাঁর পুরনো অবস্থানেই অনড়। তিনি বলেন, "দুর্নীতি এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলাতেই আমায় কোপে পড়তে হল। কাউন্সিলর হিসেবে কাজ চালিয়ে যাব। যেভাবে গৌতম দেব পরাজিত হয়েছেন তারপর তাঁর মেয়রের চেয়ারে বসে থাকার কোনও নৈতিক অধিকার নেই। তিনি রাজবংশী সমাজকে অপমান করেছেন। তার ফল এবারের নির্বাচনে দল পেয়েছে।"

এই অপসারণের ফলে শিলিগুড়ি পুরনিগমে তৃণমূলের অন্দরে ফাটল আরও স্পষ্ট হল। ট্রেড লাইসেন্স ও আবাসন দপ্তরের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্বে এবার কাকে আনা হয়, সেটাই এখন দেখার। মেয়রের এই কড়া পদক্ষেপের পর অন্য কোনও কাউন্সিলর প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করেন নাকি দলের রাশ মেয়রের হাতেই থাকে সেদিকেই নজর রাখছে রাজনৈতিক মহল।

