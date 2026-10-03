44 বছরের ‘দুর্গা-নাম’ সাধনায় বিশ্বজয় ! জোড়া আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি শ্যামলময়ের

44 বছরের ‘দুর্গা-নাম’ সাধনায় বিশ্বজয় ! জোড়া আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি শ্যামলময়ের
Siliguri Man Durga Name Devotion: ইন্ডিয়া-এশিয়া বুক জয় করে গিনেসের লক্ষ্যে শিলিগুড়ির শ্যামলময় পাল ! মনোনীত ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডসেও । শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন
Published : October 3, 2026 at 4:35 PM IST
শিলিগুড়ি, 3 অক্টোবর: ভক্তি, নিষ্ঠা আর অদম্য সাধনার মেলবন্ধন ঘটলে যে অলৌকিক সাফল্য সম্ভব, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ দিলেন শিলিগুড়ির 16 নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ার বাসিন্দা শ্যামলময় পাল । উমার আগমনের ঠিক প্রাক্কালে এক বিরল ও অনন্য নজির তৈরি করলেন এই সফল ব্যবসায়ী । কলমে কেবল দুর্গানাম লিখে, একের পর এক পাতা ভরিয়ে সৃষ্টি করেছেন এক নতুন ইতিহাস ।
দীর্ঘ 44 বছরের নিরবচ্ছিন্ন তপস্যা ও নাম-সাধনাকে স্বীকৃতি জানিয়ে তাঁর মুকুটে যুক্ত হল দু’টি নতুন পালক — 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস' এবং 'এশিয়া বুক অফ রেকর্ডস'-এ আনুষ্ঠানিকভাবে স্থান পেয়েছেন তিনি । শহরজুড়ে যখন দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি তুঙ্গে, ঠিক তখনই এই আন্তর্জাতিক মানের গৌরব, পাল পরিবারে এনে দিয়েছে উৎসবের বাড়তি আনন্দ ।
44 বছরের তপস্যা
এই অসাধারণ সাধনার সূচনা হয়েছিল 1982 সালের উল্টোরথে । ছোটবেলায় শ্যামলময়র বাবা প্রয়াত জিতেন্দ্রনাথ পাল, মা পারুলবালা পাল এবং ঠাকুরদা জ্যোতির্ময় পাল তাঁকে বলতেন, দুর্গানাম লিখলে মনঃসংযোগ বাড়বে, কাজে সাফল্য আসবে ও জীবনে উন্নতি হবে । তাছাড়া মায়ের দৈবাদেশ পেয়ে সেদিন থেকেই ডায়েরিতে 'জয় মা দুর্গা' লিখতে শুরু করেন শ্যামলময় ।
প্রথম দিকে প্রতিদিন 1000 বার বা 1008 বার করে দুর্গানাম লিখতেন । পরে নিজের আগ্রহ ও ভক্তি থেকেই তা বাড়িয়ে প্রতিদিন 2008 বার করেন । প্রতিদিন প্রায় 100 মিনিট সময় ব্যয় করে বছরের পর বছর ধরে চলেছে এই নাম জপ । কোনওদিন কোনও কারণে নাম লেখা বাদ পড়ে গেলে পরদিন তা দ্বিগুণ লিখে পুষিয়ে দিতেন, আবার কখনও বাদ পড়ার আশঙ্কায় আগের দিনই দ্বিগুণ লিখে রাখতেন ।
যদিও শুরুর প্রথম কয়েক মাসের লেখা ডায়েরিগুলি গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন, তবে 1983 সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ডায়েরিগুলি সংগ্রহ করতে শুরু করেন । আজ 2026 সালের অক্টোবর মাসে দাঁড়িয়ে 135টি বিশাল ডায়েরি সম্পূর্ণ করে 136 নম্বর ডায়েরির পাতায় 3 কোটি 33 লক্ষেরও বেশি বার 'জয় মা দুর্গা' লিখে ফেলেছেন তিনি । ধরণীর বুকে মায়ের আদেশে এমন দীর্ঘ ও অনন্য নাম-সাধনার দ্বিতীয় কোনও নজির মেলা কঠিন ।
'দুর্গাবাড়ি'-র মা দুর্গা
শ্যামলময়বাবুর বাড়িতে প্রবেশ করলেই টের পাওয়া যায় এক স্বর্গীয় আবহ । তাঁর বাসভবনের নামও 'দুর্গাবাড়ি' । শুধু খাতায় নাম লেখাই নয়, এই পরিবারের সঙ্গে মা দুর্গার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর । 1973 সালে তাঁর বাবা, মা ও বড় বাবার হাত ধরে শুরু হওয়া তাঁদের বাড়ির দুর্গাপুজো এবার 52তম বর্ষে পদার্পণ করল । পরিবারের সকলে যৌথভাবেই এই পুজোর আয়োজন করেন । সফল ব্যবসায়ী হিসেবে শহরে সুনাম অর্জনের পাশাপাশি দেবীর প্রতি এই অটল ভক্তি শ্যামলময়বাবুকে সর্বস্তরে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছে । প্রতিবছর পুজোয় তাঁদের 'দুর্গাবাড়ি' হয়ে ওঠে এক মিলনক্ষেত্র ৷ পাড়া-প্রতিবেশী থেকে শুরু করে বিদেশে থাকা আত্মীয়রাও এই বিশেষ দিনগুলোতে বাড়িতে এসে ভিড় জমান ।
রেকর্ড বুকে শ্যামলময়বাবু
এই অনন্য কর্মকাণ্ডকে রেকর্ডের স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগ অবশ্য তাঁর নিজের ছিল না ৷ পরিবারের সদস্যদের উৎসাহ ও উদ্যোগেই মেলে এই জোড়া আন্তর্জাতিক সাফল্য । ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস ও এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম নথিভুক্ত হওয়ার পর এখন তাঁদের দৃষ্টি আরও উঁচুতে ।
ইতিমধ্যেই 'ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডস'-এ তিনি মনোনীত হয়েছেন এবং আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ বিখ্যাত 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস'-এর খাতাতেও নাম নথিভুক্ত করার প্রবল দাবিদার তিনি । শারদোৎসবের ঠিক মুখে এমন বর্ণময় অর্জন কেবল পাল পরিবারের আনন্দ বৃদ্ধি করেনি, বরং সমগ্র শিলিগুড়ি শহর তথা বাঙালি সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে ।
শ্যামলময়ের কৃতিত্ব নিয়ে কার কী বক্তব্য ?
এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসের বিচারক মিনা গুপ্তা বলেন, ‘‘শ্যামলবাবু 1982 সাল থেকে লিখছেন বলে জানিয়েছিলেন । কিন্তু তার কোনও প্রমাণ নেই । তবে 1983 সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে তার টানা লেখার প্রমাণ আছে । আমি সবটাই দেখলাম । সত্যি এটা একটা সাধনা । তার এই সাধনাই স্বীকৃতি পেল ।’’
শ্যামলময় পালের স্ত্রী বীথিকা দত্ত পাল বলেন, ‘‘আমি বিয়ে করার পর থেকে দেখে আসছি যে তিনি লিখছেন । আসলে আমার শাশুড়ি বলে ছিলেন লিখতে । সেটাই এখন তাঁর নেশা । যতই প্রতিকূলতা আসুক না কেন তিনি লিখবেনই ।’’ মেয়ে প্রিয়াঙ্কা পাল বলেন, ‘‘বাবার সাধনা যে স্বীকৃতি পেল, তা আমাদের কাছে খুবই গর্বের । আমরা দারুণ খুশি ।’’আর শ্যামলময় পাল কী বলছেন ? নিজের এই সাধনা প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিনম্র শ্যামলময় । তিনি বলছেন, ‘‘যতদিন বেঁচে থাকব, আমাকে লিখতেই হবে । এটা ছাড়া আমার দিন শুরু হবে না ৷’’
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