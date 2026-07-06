ETV Bharat / state

সঞ্চয়ের টাকায় তৈরি শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি, মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার দিতে চান শিলিগুড়ির ভাস্কর

নিজের সীমিত আয়ের মধ্য থেকে প্রতি মাসে অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে একের পর এক অসাধারণ ভাস্কর্য নির্মাণ করে চলেছেন শিলিগুড়ির বাসিন্দা স্বপন কুমার খাঁ।

sculptor swapan kumar khan
শিলিগুড়ির ভাস্কর স্বপন কুমার খাঁ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 6, 2026 at 5:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিলিগুড়ি, 6 জুলাই: অর্থের অভাব হয়তো আছে, কিন্তু শিল্পের প্রতি ভালোবাসায় কোনও খামতি নেই। নিজের সীমিত আয়ের মধ্য থেকে প্রতি মাসে অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে একের পর এক অসাধারণ ভাস্কর্য নির্মাণ করে চলেছেন শিলিগুড়ির শান্তিনগরের বাসিন্দা স্বপন কুমার খাঁ।

দীর্ঘদিন ধরে ভাস্কর্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত এই শিল্পী বর্তমানে ফাইবার গ্লাসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলছেন জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি প্রমাণ সাইজ মূর্তি ৷ তবে এই শিল্পকর্মটি বিক্রি করার কোনও উদ্দেশ্য তাঁর নেই ৷ শিল্পীর ইচ্ছে এটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে স্মারক হিসেবে তুলে দেওয়া ৷

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে উপহার দেবেন শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি (ইটিভি ভারত)

ছোটবেলা থেকেই শিল্পকলার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল স্বপনবাবুর। আঁকাআঁকির হাত ধরেই তাঁর শিল্পযাত্রার শুরু হলেও পরবর্তীতে আর্ট কলেজে পড়াশোনা শেষ করে গত দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে পেশাগতভাবে ভাস্কর্যের জগতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন তিনি। বিশেষ করে ফাইবার গ্লাসের বাস্তবধর্মী ও নিখুঁত মূর্তি নির্মাণে তাঁর দক্ষতা স্থানীয় মহলে ইতিমধ্যেই বেশ প্রশংসিত হয়েছে ৷ এর আগেও নিজের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি দৃষ্টিনন্দন ফাইবার গ্লাসের মূর্তি তৈরি করেছিলেন শান্তিনগরের এই শিল্পী ৷ সেই মূর্তিটি তিনি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়িকা শিখা চট্টোপাধ্যায়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন ৷

এবার আরও বড় আকারে, সম্পূর্ণ নিজস্ব তহবিল থেকে প্রায় 30 হাজার টাকা ব্যয় করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি নির্মাণের কাজ করছেন তিনি। মূর্তির অধিকাংশ কাজই ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে ৷ ফাইবার গ্লাসের এই সূক্ষ্ম কাজ দেখতে শিল্পীর স্টুডিওতে ভিড় জমাচ্ছেন স্থানীয় মানুষজন ও শিল্পপ্রেমীরা। নিজের এই সৃষ্টি নিয়ে আবেগঘন ভাস্কর্য স্বপন কুমার খাঁ জানান, তিনি কেবলই শিল্পকে ভালোবেসে এই কাজ করেন। অনেক কষ্ট করে, টাকা জোগাড় করে এই মূর্তি তৈরি করেছেন। এবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিটি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাতে তুলে দেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে শিল্পীর।

তিনি আশা প্রকাশ করেন, একজন শিল্পীর শ্রম ও অনুভূতির সঠিক মূল্য বিরোধী দলনেতা নিশ্চয়ই দেবেন। সেই সঙ্গেই তাঁর মতো সাধারণ ভাস্কর ও মৃৎশিল্পীদের জন্য সরকারি স্তরে যাতে সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক সহায়তা আরও বাড়ে, সেই আর্জিও জানিয়েছেন তিনি ৷ তীব্র অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিজের সৃষ্টিশীলতাকে সজীব রেখেছেন স্বপনবাবু। তাঁর কাছে প্রতিটি ভাস্কর্য শুধু মাটি বা ফাইবার গ্লাসের কাঠামো নয় ৷ বরং তা দীর্ঘ পরিশ্রম, অপরিসীম ধৈর্য এবং লালিত স্বপ্নের এক একটি জীবন্ত বহিঃপ্রকাশ। আর সে কারণেই ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই মূর্তিটি এখন তাঁর কাছে এক বিশেষ আবেগের ৷

TAGGED:

CM SUVENDU ADHIKARI
SCULPTOR SWAPAN KUMAR KHAN
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তি
STATUE OF SYAMA PRASAD MUKHERJEE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.