স্কুলবাসের কারণে অহরহ দুর্ঘটনা-তীব্র যানজট, কড়া পদক্ষেপের পথে ট্রাফিক বিভাগ

স্কুলবাসের কারণে অহরহ দুর্ঘটনা-তীব্র যানজট, কড়া পদক্ষেপের পথে ট্রাফিক বিভাগ
শহরের বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করেন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা ৷ যানজট এড়াতে সমাধান সূত্র বের করে ট্রাফিক বিভাগ ৷
Published : December 2, 2025 at 9:05 PM IST
শিলিগুড়ি, 2 ডিসেম্বর: স্কুল পড়ুয়াদের নিরাপত্তার স্বার্থে এবার কড়া পদক্ষেপ করছে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ট্রাফিক বিভাগ । মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে শহরের সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্কুল বাস, পুলকার নিয়ে বৈঠক সারেন পুলিশ আধিকারিকরা । আর ওই বৈঠকেই স্কুল বাস ও পুল কার নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে একাধিক বিষয়ে সতর্ক করা হয় ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় 53টি স্কুলের 718টি বাস পরিষেবা দিয়ে থাকে । এছাড়াও রয়েছে পুলকার । দিনে অন্তত চারবার ওই বাসগুলি শহরে পড়ুয়াদের বাড়ি থেকে স্কুল ও স্কুল থেকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পরিষেবা দিয়ে থাকে । আর ওই স্কুল বাসগুলির কারণে মাঝেমধ্যেই শহরের রাজপথ কিংবা মূল সড়কের পাশাপাশি অলিগলিতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয় ।
অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও উদাসীনতা এবং স্কুল বাস কিংবা পুলকারগুলো ফিটনেস না-থাকার কারণে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনার কবলেও পড়ছে । আবার কখনও কখনও স্কুল বাস চালকের গাফিলতির অভিযোগ উঠে আসে । যে কারণে ছোট ছোট পড়ুয়াদের প্রাণের ঝুঁকি থেকে যায় । এসব কারণেই এবার কড়া পদক্ষেপ করল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ।
পুলিশ সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে প্রত্যেক স্কুল বাসে জিপিএস, সিসি ক্যামেরা বসানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি চালক ও খালাসি নিয়োগ করার আগে তাদের পুলিশ ভেরিফিকেশন, কাউন্সেলিং ও শিশুদের সঙ্গে কী ধরনের ব্যবহার তাদের করা উচিত সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিতে হবে । এছাড়াও জানা গিয়েছে, শহরের যানজট সমস্যার সমাধানে এদিনের বৈঠকে স্কুল কর্তপক্ষকে আধিকারিকরা জানিয়েছেন, স্কুল বাসগুলো যাতে নির্দিষ্ট ট্রাফিক পয়েন্টে ছাত্রদের তোলা ও নামায় সেই বিষয়টি ।
এদিন বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিসিপি ট্রাফিক সামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, "সম্প্রতি একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে । সেজন্য স্কুল বাস ও পুলকার নিয়ে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হবে । আগামী সপ্তাহ থেকে প্রত্যেক স্কুল বাসের ফিটনেস-সহ অন্যান্য নথি খতিয়ে দেখা হবে । কোনও ত্রুটি থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । স্কুল কর্তৃপক্ষকে বাসের চালক ও খালাসির পুলিশ ভেরিফিকেশন বাধ্যতামূলক করতে হবে ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করাতে হবে । স্কুলবাসগগুলি প্রত্যেক পড়ুয়াকে বাড়ি থেকে তুলতে গেলে শহরে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে । তাই আমরা পরামর্শ দিয়েছি, যাতে সব অলিতে গলিতে গাড়ি না-ঢোকে৷ বদলে প্রত্যেক পাড়ায় একটি করে নির্দিষ্ট ট্রাফিক পয়েন্ট থেকে পড়ুয়াদের তোলা ও নামানো হয় ।"
শহরের এক বেসরকারি স্কুলের তরফে রবি কার্কি বলেন, "আমাদের বেশ কিছু পরামর্শ ও প্রস্তাব পুলিশ আধিকারিকরা দিয়েছেন । আমাদের বাসে সবরকম নিরাপত্তা রাখা হয় । তারপরেও আধিকারিকরা যা বলেছেন সেগুলো মানা হবে ।"