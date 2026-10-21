বিসর্জনে দুর্ঘটনা এড়াতে বেনজির পদক্ষেপ, শিলিগুড়িতে প্রথম পরিবেশবান্ধব ‘কনভেয়র ট্রলি’

বিসর্জনে দুর্ঘটনা এড়াতে বেনজির পদক্ষেপ, শিলিগুড়িতে প্রথম পরিবেশবান্ধব ‘কনভেয়র ট্রলি’
Siliguri Durga Immersion: শিলিগুড়িতে প্রায় 200-রও বেশি দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনকালে ঘাটে ভিড়, দুর্ঘটনা এবং দূষণের মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়।
Published : October 21, 2026 at 12:51 PM IST
শিলিগুড়ি, 21 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর প্রতিমা বিসর্জন প্রক্রিয়াকে আরও সুরক্ষিত, সুশৃঙ্খল ও পরিবেশবান্ধব করে তুলতে এবার অভিনব উদ্যোগ নিল শিলিগুড়ি পুরনিগম ও জেলা প্রশাসন । মহানন্দা নদীর বিসর্জন ঘাটে এবার কোনও ক্রেন বা অপ্রতুল ব্যবস্থার বদলে প্রথমবারের মতো চালু করা হয়েছে আধুনিক ‘কনভেয়র ট্রলি’ প্রযুক্তি । সরকারি নির্দেশিকা এবং রাজ্য প্রশাসনের নির্দেশে প্রথা ও ভাবাবেগকে অক্ষুণ্ণ রেখে অত্যন্ত সশ্রদ্ধ ও নিরাপদ উপায়ে বিসর্জন সম্পন্ন করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।
প্রতি বছর শিলিগুড়ির এই ঘাটে প্রায় 200-রও বেশি দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। বিপুল সংখ্যক প্রতিমার বিসর্জনকালে ঘাটে অত্যধিক ভিড়, দুর্ঘটনা এবং নদী দূষণের মতো নানা সমস্যা দেখা দেয়। সেইসব ঝক্কি এড়াতেই আধুনিক এই বিকল্প ব্যবস্থার পরিকল্পনা। মঙ্গলবার বিকেল থেকেই জেলা প্রশাসন ও পুরনিগমের শীর্ষ কর্তারা এই কনভেয়র সিস্টেমটির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু করেন, যাতে বিসর্জনের নির্দিষ্ট দিনগুলোতে কোনওরকম প্রযুক্তিগত ত্রুটি না ঘটে।
বিসর্জনের সময় কাঠামো তুলতে বা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে অনেকেই নদীতে নামেন। তবে এবার নিরাপত্তাজনিত কারণে নদীতে নামার ক্ষেত্রে কিছুটা কড়া বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। মহানন্দা সেতু থেকে প্রতিমার কাঠামো দ্রুত তোলার কাজ এবং বিসর্জন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন রাখতে প্রশাসন সমস্ত ক্লাব ও সাধারণ মানুষের কাছে পূর্ণ সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছে। প্রযুক্তিগত দিক পর্যালোচনার পর আপাতত একটি ট্রলিই পর্যাপ্ত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে জরুরি পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে মেকানিক্যাল টিম প্রস্তুত থাকবে এবং গত বছরের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক পেশাদার শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। কোনও কারণে যান্ত্রিক সমস্যা দেখা দিলে হাতে-হাতেই যাতে বিসর্জনের কাজ সেরে ফেলা যায়, তার সমান্তরাল প্রস্তুতিও রাখা হয়েছে ৷
বিসর্জনের দিনগুলিতে শিলিগুড়ি শহরের যানজট সামলাতে ট্রাফিক পুলিশ ও প্রশাসনের তরফ থেকে বিশেষ পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। সূর্য সেন পার্কের সামনের মূল রাস্তায় আগে যেভাবে বাইক বা স্কুটি পার্ক করে রাখা হতো, এবার তা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হয়েছে। বাইক পার্কিংয়ের জন্য নির্দিষ্ট বিকল্প পাশের জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া সূর্য সেন পার্কের পাশ দিয়ে কেবল ছোট গাড়িগুলিকে নিরাপদে পার করিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, রাস্তায় কোনও গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখা যাবে না।
শুধু দুর্গাপুজোর বিসর্জনই নয়, নদীভিত্তিক এক বড় সৌন্দর্যায়ন পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে প্রশাসন। মহানন্দা নদীর 1 ও 2 নম্বর সেতু থেকে চম্পাসারির দিকে 3 নম্বর সেতুর মধ্যবর্তী অংশে একটি বাণিজ্যিক ও বিনোদন এলাকা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে, যার ডিপিআর ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে। ইউডি, সেচ দফতর ও পিএইচই-র সঙ্গে এনিয়ে প্রাথমিক আলোচনাও শেষ হয়েছে। পাশাপাশি আগামী বছরের কথা মাথায় রেখে রেলের একটি পুরনো অব্যবহৃত রুটকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে সরকারি জমিতে থাকা বেআইনি জবরদখলকারীদের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, উন্নয়ন ও জনস্বার্থের কাজে কোনও জবরদখল সহ্য করা হবে না এবং সংশ্লিষ্টদের বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজে নিতে হবে।
পার্বতী ঘাট, নৌকাঘাট-সহ শিলিগুড়ির সবকটি গুরুত্বপূর্ণ বিসর্জন ঘাটে সমানভাবে নজরদারি চালানো হচ্ছে। চতুর্থী-পঞ্চমী থেকেই জেলাশাসক, নগরপাল, পুর কমিশনার এবং প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা একজোট হয়ে নিয়মিত বৈঠক ও তদারকি করছেন। দার্জিলিঙের জেলাশাসক হরিশংকর পানিক্কর জানান, মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও মূর্তির পবিত্রতা বজায় রেখেই নিরাপদে বিসর্জন সম্পন্ন করতে এই কনভেয়র ব্যবস্থা আনা হয়েছে । আশা করা যাচ্ছে এতে দুর্ঘটনা এড়িয়ে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে বিসর্জন সম্পন্ন হবে । প্রথমবারের মতো এই ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ায় সমস্ত পুজো কমিটিকে অধৈর্য না হয়ে এবং তাড়াহুড়ো না করে প্রশাসনকে সহায়তা করার অনুরোধ জানিয়েছেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। সব বিভাগ একযোগে টিম হিসেবে কাজ করায় সামনের দিনগুলোতে অত্যন্ত শান্তিতে ও আনন্দমুখর পরিবেশে বিসর্জন পর্ব শেষ হবে বলে আশা করছে শিলিগুড়ির মানুষ।