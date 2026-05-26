ডেপুটি মেয়রের 'ইস্তফা-ইচ্ছা'য় তোলপাড় শিলিগুড়ি পুরনিগম ! ভেস্তে গেল তৃণমূলের বৈঠক

ডেপুটি মেয়রের 'ইস্তফা-ইচ্ছা'য় তোলপাড় শিলিগুড়ি পুরনিগম ! ভেস্তে গেল তৃণমূলের বৈঠক
Published : May 26, 2026 at 6:35 PM IST
শিলিগুড়ি, 26 মে: রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্দরেও শুরু হল জল্পনা ও অস্থিরতা । তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলনেতার পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার । তাঁর এই বার্তার জেরে সোমবার নির্ধারিত পুরনিগমের পরিষদীয় দলের বৈঠক হঠাৎ স্থগিত করে দিতে হয় দলকে ।
পুরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি বোর্ড মিটিংয়ের আগে নিয়ম মেনে পরিষদীয় দলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । কিন্তু এদিন সকালে আচমকাই তৃণমূল কাউন্সিলরদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে রঞ্জন সরকার একটি বার্তা পাঠিয়ে জানান, তিনি আর পরিষদীয় দলনেতার দায়িত্বে থাকতে আগ্রহী নন । সেই বার্তা ঘিরেই শুরু হয় জোর জল্পনা । পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তড়িঘড়ি বৈঠক স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয় নেতৃত্ব ।
ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এটি কি শুধুই ব্যক্তিগত 'মান-অভিমান', নাকি শিলিগুড়ির তৃণমূলের অন্দরে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ? মেয়র গৌতম দেব অবশ্য পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সুরেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন । তিনি বলেন, "রঞ্জনের ইচ্ছার কথা জেনেছি । হয়তো কিছু মান-অভিমান হয়েছে । আমি ওর সঙ্গে কথা বলব ।"
তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শিলিগুড়িতে সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক ঘটনায় চাপে রয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব । বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষের বিপুল জয় এবং অধিকাংশ ওয়ার্ডে তৃণমূলের পিছিয়ে পড়া সংগঠনের ভিত নড়বড়ে হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে ।
তার উপর সম্প্রতি প্রাক্তন জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ প্রকাশ্যে মেয়র গৌতম দেবের সমালোচনা করায় দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সামনে চলে আসে । নির্বাচনের পর মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনকে অপসারণ নিয়েও ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল দলের একাংশে । এই পরিস্থিতিতে ডেপুটি মেয়রের পদক্ষেপকে অনেকেই বৃহত্তর রাজনৈতিক সংকটের অংশ হিসেবেই দেখছেন ।
রাজনৈতিক মহলে এই কৌতূহলও তৈরি হয়েছে, যে রঞ্জন সরকার কি শুধুই পরিষদীয় দলনেতার পদ ছাড়তে চাইছেন নাকি আগামী দিনে ডেপুটি মেয়রের পদ থেকেও সরে দাঁড়াতে পারেন ? যদিও এ বিষয়ে ডেপুটি মেয়র স্পষ্ট করে কিছু বলেননি ৷ ফলে জল্পনা আরও বেড়েছে ৷ অন্যদিকে বিরোধীরাও এই ঘটনাকে হাতিয়ার করতে শুরু করেছে । শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, "আমরা চাই না বোর্ড ভেঙে যাক । কিন্তু গোটা রাজ্য জুড়েই তৃণমূলের নেতারা পদত্যাগ করছেন । রঞ্জন সরকারের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির বহু অভিযোগ রয়েছে ।"