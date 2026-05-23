বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে 13 জন ইঞ্জিনিয়ারের বিশেষ দল, রাজ্যের নির্দেশ মেনে কঠোর শিলিগুড়ি পুরনিগম

বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে 13 জন ইঞ্জিনিয়ারের বিশেষ দল, রাজ্যের নির্দেশ মেনে কঠোর শিলিগুড়ি পুরনিগম
15 দিন অন্তর বেআইনি নির্মাণ নিয়ে রিপোর্ট পেশের নির্দেশ পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের ৷ বরো-ভিত্তিক কাজ শুরু বিশেষ দলের ৷
Published : May 23, 2026 at 7:36 PM IST
শিলিগুড়ি, 23 মে: শিলিগুড়ি শহরে ক্রমবর্ধমান অবৈধ নির্মাণের রমরমা রুখতে এবার কোমর বেঁধে নামলো প্রশাসন ৷ রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে শিলিগুড়ি পুরনিগম শহরে প্ল্যান বহির্ভূত ও অবৈধ নির্মাণ শনাক্ত করতে 13 জন ইঞ্জিনিয়ারের একটি বিশেষ দল গঠন করেছে ৷ আগামী 15 দিনের মধ্যে শহর জুড়ে কতগুলি অবৈধ বিল্ডিং রয়েছে এবং বর্তমানে কতগুলি নির্মাণ কাজ চলছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট সরকারের কাছে জমা দেবে এই বিশেষ দল ৷
এই বিষয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "রাজ্য সরকার থেকে একটি বিজ্ঞপ্তি এসেছে, যেখানে কর্পোরেশন এলাকায় অনুমোদনহীন বাড়ি তৈরি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে ৷ প্রতি 15 দিন অন্তর এই সংক্রান্ত রিপোর্ট সরকারের কাছে পাঠাতে হবে ৷ সেই অনুযায়ী আমরা একটি বিশেষ টিম গঠন করেছি ৷ সেই টিম বরো-ভিত্তিক এই বিষয়গুলি দেখছে ৷ সরকার যেভাবে তথ্য চেয়েছে, আমরা সেই ফরম্যাটেই রিপোর্ট তৈরি করে পাঠাবো ৷"
পুরনিগমের অন্দরের খবর অনুযায়ী, শহরে অবৈধ নির্মাণের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে যেতে পারে ৷ বিশেষ করে এক থেকে পাঁচ, 18, 28 এবং 31 থেকে 44 নম্বর ওয়ার্ডগুলিতে অবৈধ নির্মাণের দাপট সবথেকে বেশি ৷ এর মধ্যে 1, 2, 4, 5, 35, 42 এবং 43 নম্বর ওয়ার্ডে পুরনিগমের জন্য সবথেকে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷
স্থানীয়দের মতে, এই এলাকাগুলির বেশিরভাগ বাসিন্দার জমির বৈধ নথি নেই ৷ অনেকে রেল, সেচ দফতর কিংবা সরকারের বিভিন্ন খাস জমির উপর বসতি স্থাপন করেছেন বলে অভিযোগ ৷ বর্তমানে শহরে কয়েকশো বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলছে, যার মধ্যে শতাধিক নির্মাণই কোনও বৈধ নথিপত্র ছাড়া চলছে বলে অভিযোগ ৷ পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের এই কঠোর মনোভাবের পরেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ৷
রাজ্য সরকার অবৈধ নির্মাণ রুখতে নতুন কিছু নিয়মও জারি করেছে ৷ নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিল্ডিং-এর ছাদে নিয়ম বহির্ভূত নির্মাণ কিংবা অবৈজ্ঞানিকভাবে ছাদবাগান (রুফটপ গার্ডেন) করা যাবে না ৷
পুরনিগমের এক আধিকারিকের কথায়, "নতুন নিয়ম অনুযায়ী এসব করা যাবে না ৷ উত্তরবঙ্গের এলাকাগুলিতে বালি ও পাথরের গুণমান খুব একটা ভালো নয়, তাই অতিরিক্ত নির্মাণ বা ছাদবাগানের ফলে জল জমে বিল্ডিং-এর কাঠামোগত স্থায়িত্ব বা শক্তি কমতে পারে ৷ সেই কারণেই সম্ভবত এই সতর্কতা ৷ তবে, যাঁরা ইতিমধ্যে ছাদবাগান তৈরি করে ফেলেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে এখনই কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা উচ্ছেদের নির্দেশ আসেনি ৷"
পুরনিগমের 13 জন ইঞ্জিনিয়ারকে বিভিন্ন ওয়ার্ডের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা দিনরাত এই তথ্য সংগ্রহের কাজ করছেন ৷ এখন দেখার, সরকারের এই কড়া অবস্থানের ফলে শিলিগুড়ির অবৈধ নির্মাণ কতটা নিয়ন্ত্রণে আসে ৷