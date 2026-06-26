শিলিগুড়িতে সরকারি টাকায় রাস্তা দখল করে ৯ লক্ষের ‘আজব পার্ক’ গুঁড়িয়ে দিল পুরনিগম

শিলিগুড়িতে সরকারি টাকায় রাস্তা দখল করে ৯ লক্ষের ‘আজব পার্ক’ গুঁড়িয়ে দিল পুরনিগম
শিলিগুড়ির 41 নম্বর ওয়ার্ডে পার্কটি ছিল৷ অভিযোগ, ওই পার্কের জন্য সমস্যায় পড়ছেন এলাকাবাসী৷ শুক্রবার পার্কটি ভেঙে দেওয়া হয়৷
Published : June 26, 2026 at 6:55 PM IST
শিলিগুড়ি, 26 জুন: রাস্তা দখল করে সরকারি টাকায় ‘আজব পার্ক’ তৈরির অনিয়মের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল প্রশাসন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের অভিযোগের পর শুক্রবার সকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের 41 নম্বর ওয়ার্ডের ইসকন মন্দির রোড এলাকায় এই উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়।
পুরনিগমের নতুন কমিশনার বীর বিক্রম রাই স্বয়ং পুলিশ-প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে আকস্মিক পরিদর্শনে যান। সেখানে উপস্থিত ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের মুখে পার্কটি তৈরির ফলে সৃষ্ট একাধিক সমস্যার কথা শোনেন এবং সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন।
তাঁর উপস্থিতিতেই তড়িঘড়ি জেসিবি এনে প্রায় 9 লক্ষ 17 হাজার টাকা সরকারি ব্যয়ে নির্মিত বিতর্কিত ওই পার্কটির লোহার বাউন্ডারি, গ্রিল এবং কংক্রিটের সমস্ত বেআইনি কাঠামো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেন পুরনিগমের কর্মীরা। একই সঙ্গে সংলগ্ন এলাকায় রাস্তা দখল করে গড়ে ওঠা তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কার্যালয়কেও পুরনিগমের তরফে আইনি নোটিস পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে বলে খবর৷
পুরনিগম ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 41 নম্বর ওয়ার্ডের ইসকন মন্দির রোডের মতো একটি ব্যস্ত এলাকায় সৌন্দর্যায়নের নামে ‘আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান’ প্রকল্পের আওতায় এই পার্কটি তৈরি করা হয়েছিল। তবে পার্কের নামে সেখানে স্রেফ একটি লোহার বাউন্ডারি এবং হাতে গোনা কয়েকটি গাছ লাগানো ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই সামান্য কাঠামোর পেছনে সরকারি তহবিল থেকে 9 লক্ষ 17 হাজার টাকা খরচ দেখানো নিয়ে প্রথম থেকেই দুর্নীতির প্রশ্ন তুলছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
এলাকাবাসীর অভিযোগ, কোনও জনস্বার্থ না মেনে স্রেফ সরকারি টাকার নয়ছয় করতে তৎকালীন ওয়ার্ড কাউন্সিলর শিবিকা মিত্তলের আমলে এই আজব পার্কটি বানানো হয়। এর ফলে মূল রাস্তাটি অনেকটাই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং প্রতিনিয়ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হতো। এর পাশাপাশি পার্কের ভুল নকশার কারণে এলাকার স্বাভাবিক জলনিকাশি ব্যবস্থা পুরোপুরি অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, যার জেরে সামান্য বৃষ্টি হলেই গোটা এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ত। সরকারি টাকা খরচ করে জনসাধারণের এভাবে অসুবিধা তৈরি করা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে পুর কর্তৃপক্ষ।
পাশাপাশি ভেঙে ফেলা ওই পার্কটির ঠিক পাশেই রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কার্যালয়। পুরনিগম সূত্রে খবর, ওই পার্টি অফিসের বিরুদ্ধে কড়া আইনি পদক্ষেপ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। খুব শীঘ্রই পুরনিগমের তরফে তাদের আইনি নোটিস পাঠানো হবে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সন্তোষজনক উত্তর না মিললে বা বেআইনি দখল না ছাড়লে সেখানেও বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হবে বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে।