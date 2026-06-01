মন্ত্রী হলেন শঙ্কর ঘোষ, শিলিগুড়ির 'জায়ান্ট কিলার'কে ঘিরে শহরবাসীর প্রত্যাশা তুঙ্গে
বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের 26 দিন পর রাজ্যের নবগঠিত বিজেপি সরকারের সম্প্রসারণ হল ৷ মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন 35 জন বিজেপি বিধায়ক ৷
Published : June 1, 2026 at 1:57 PM IST
শিলিগুড়ি, 1 জুন: দীর্ঘ পাঁচ বছরের অপেক্ষার অবসান ৷ ফের পূর্ণমন্ত্রীর মর্যাদা পেল শিলিগুড়ি ৷ আর এই নতুন দায়িত্বে ভূষিত হয়েছেন শহরের চেনা মুখ, শিক্ষক এবং দু’বারের বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ রাজনীতির ময়দানে যাকে একডাকে সবাই ‘জায়ান্ট কিলার’ বলে চেনে ৷ সেই তকমা তিনি আরও একবার প্রমাণ করলেন সদ্যসমাপ্ত 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ৷
এবারের বিধানসভা নির্বাচনে শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম দেবকে প্রায় 70 হাজার ভোটের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করে শঙ্কর ঘোষের এই জয় যেমন রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে, তেমনই তাঁকে ঘিরে শহরবাসীর মধ্যে তৈরি হয়েছে চরম উন্মাদনা ৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৎকালীন হেভিওয়েট নেতা অশোক ভট্টাচার্যকে পরাজিত করে শঙ্কর ঘোষের উত্থান ঘটেছিল সিপিএম থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর ৷ সেই জয়ের ধারা বজায় রেখে 2026-এ গৌতম দেবের মতো পোড় খাওয়া নেতাকে হারিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, শিলিগুড়ির জনমানসে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতটা গভীর ৷
শিক্ষকতার পেশার সঙ্গে যুক্ত শঙ্কর ঘোষের চলাফেরায় কোনও জাঁকজমক বা তাঁকে ঘিরে এলাহি নিরাপত্তার ছোঁয়া নেই, যা তাঁকে সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি পৌঁছে দিয়েছে ৷
শঙ্কর ঘোষের মন্ত্রী হওয়ার খবরে রাজনৈতিক মতাদর্শের ঊর্ধ্বে উঠে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাঁর দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেন, "শহরের ছেলে মন্ত্রী হয়েছে, এটা ভালো খবর ৷ আমি খুশি ৷ তিনি আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ৷ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজেপির নীতি আলাদা ৷ এখন দেখার বিষয়, তিনি কীভাবে শহরের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যান ৷"
একই সুর শোনা গেল প্রাক্তন মন্ত্রী তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের গলাতেও ৷ তিনি বলেন, "ভালো খবর যে শহরের ছেলে মন্ত্রী হয়েছেন ৷ আমি চাই, তিনি মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করুন, কারণ শিলিগুড়ির মানুষ অনেক আশা নিয়ে তাঁকে জিতিয়েছেন ৷"
শঙ্কর ঘোষের মন্ত্রী হওয়ার খবরে শিলিগুড়ির অলিগলিতে এখন উৎসবের আমেজ ৷ শহরের এক প্রবীণ বাসিন্দা উৎপল দাস বলেন, "একজন শিক্ষককে মন্ত্রী হিসেবে পেয়ে আমরা গর্বিত ৷ গত কয়েক বছরে শিলিগুড়ি অনেক প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের সাক্ষী থেকেছে ৷ আমরা আশা করি শঙ্করবাবু শহরের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ট্র্যাফিক ব্যবস্থার মতো মৌলিক সমস্যাগুলির সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করবেন ৷"
অন্যদিকে, যুবসমাজের একাংশের মতে, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগই শঙ্কর ঘোষের সবচেয়ে বড় শক্তি ৷ তাদের প্রত্যাশা, মন্ত্রী হিসেবে তিনি শুধুমাত্র শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতে বিশেষ নজর দেবেন ৷ শিলিগুড়ির মাটিতে দাঁড়িয়ে শঙ্কর ঘোষের মন্ত্রিত্বের এই অধ্যায় কতটা নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারে, এখন সেটাই দেখার অপেক্ষায় শহরবাসী ৷