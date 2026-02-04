শিলিগুড়িতে তৈরি হল কর্পোরেশন পাড়া, উদ্বোধন করলেন মেয়র

শিলিগুড়িতে তৈরি হল কর্পোরেশন পাড়া, উদ্বোধন করলেন মেয়র
বুধবার এই কর্পোরেশন পাড়ার উদ্বোধনের পর মেয়র গৌতম দেব জানান, কোর্ট মোড় থেকে আশেপাশের এলাকা নিয়েই এই পাড়া তৈরি হবে৷
Published : February 4, 2026 at 4:01 PM IST
শিলিগুড়ি, 4 ফেব্রুয়ারি: এবার শিলিগুড়িতে দেখা যাবে 'কর্পোরেশন পাড়া'। কলকাতার অফিস পাড়া কিংবা কলেজ স্কোয়ারের মতো এবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের আশেপাশে এলাকা নিয়ে তৈরি করা হল ‘কর্পোরেশন পাড়া’। বুধবার উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব৷
শিলিগুড়ি পুরনিগমের মূল বিল্ডিংয়ের সঙ্গে আশেপাশে থাকা বেশকিছু বিল্ডিংকে সংযুক্ত করা হয়েছে স্কাইওয়াকের মাধ্যমে। এছাড়া শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে বিখ্যাত প্রাক্তনী প্রধান শিক্ষিকা অমিয়া সেনগুপ্তর নামে।
শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ের সঙ্গে নতুন ও পাশের একটি শাখা কার্যালয়ের বিল্ডিং জুড়ে দেওয়া হয়েছে স্কাইওয়াক দিয়ে। এছাড়া জেলা গ্রন্থাগারের ওপরে একটি 200 আসন ক্ষমতা সম্পন্ন কনফারেন্স হল বানানো হবে। টেনিস ক্লাবের বিল্ডিং নতুন করে গড়া হবে। সেখানে ওপরে থাকবে টেনিস ক্লাব ও অফিসার্স ক্লাব। আর নিচে একটি পার্কিং-এর জায়গা করা হবে। সেই বিল্ডিং জুড়ে দেওয়া হবে পুরনিগমের প্রধান বিল্ডিংয়ের সঙ্গে।
শিলিগুড়ি আদালতের পাশ থেকে ওই এলাকার সেমি সার্কেল এরিয়া কর্পোরেশন পাড়া বলে পরিচিত হবে এখন থেকে। এছাড়া পুরনিগমের উলটোদিকে রয়েছে পান্থনিবাস। সেটা না-জুড়লেও তার পাশে একটি জায়গা রয়েছে, সেখানে তিনতলা নতুন বিল্ডিং করা হবে। তার নিচে থাকবে পার্কিং এর জায়গা। আর ওপরে থাকবে ছয়টি দোকান। ওপরে থাকবে পুরনিগমের রেকর্ড রুম। আর পান্থনিবাসের সঙ্গে সেটাকে যুক্ত করা হবে।
এদিন এই কর্পোরেশন পাড়ার উদ্বোধন করে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, "আমরা পুরনিগমকে সম্প্রসারণ করেছি। কোর্ট মোড় থেকে আশেপাশের এলাকা এখন থেকে কর্পোরেশন পাড়া বলে পরিচিত হবে। কলকাতাতে হয়তো একটি কর্পোরেশন পাড়া থাকতে পারে। কিন্তু আর কোথাও নেই।"
তবে তিনি এদিন ফের বামেদের কটাক্ষ করেন। মেয়র বলেন, "একটা তথ্যকেন্দ্র তৈরি করা হল৷ কিন্তু পার্কিং-এর জায়গা নেই। আমরা এসে এই তথ্যকেন্দ্রকে ঢেলে সাজালাম প্রায় তিন কোটি টাকা খরচ করে। পুরনিগমে একটা কিছু পাওয়া যায় না। কোনও কিছুর প্ল্যানের কাগজ নেই। আমরা অনেক কষ্টে খুঁজে খুঁজে সব ডিজিটালাইজেশন করেছি। আমরা সব কম্পিউটারে নথিবদ্ধ করেছি। এরপরে যেই আসুক আর কারও সমস্যা হবে না। আমরা যে সমস্যায় পড়েছি তাদের আর তার মুখোমুখি হতে হবে না। এই কারণে রেকর্ড রুম বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে।"