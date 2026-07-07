সোশালে প্রেম, বিয়ের প্রলোভনে অপহরণ শিলিগুড়ির কিশোরীকে! 1 ঘণ্টায় গ্রেফতার মুম্বইয়ের যুবক

সোশালে প্রেম, বিয়ের প্রলোভনে অপহরণ শিলিগুড়ির কিশোরীকে! 1 ঘণ্টায় গ্রেফতার মুম্বইয়ের যুবক
প্রায় দু’মাস আগে সোশাল মিডিয়ায় জামিন খানের সঙ্গে পরিচয় শিলিগুড়ির ওই নাবালিকার । এরপর নিয়মিত ভিডিয়ো কলে কথা হতে হতে তাদের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা বাড়ে।
Published : July 7, 2026 at 1:42 PM IST
শিলিগুড়ি, 7 জুলাই: সোশাল মিডিয়ায় আলাপ, তারপর প্রেমের ফাঁদে ফেলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে 15 বছরের এক কিশোরীকে অপহরণের অভিযোগ ! এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল শিলিগুড়িতে । তবে অপহরণের খবর পাওয়া মাত্রই আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে মাত্র এক ঘণ্টার অভিযানে নাবালিকাকে উদ্ধার করল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ । একইসঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে মুম্বইয়ের বাসিন্দা অভিযুক্ত যুবককেও । পুলিশের এই নজিরবিহীন ও দ্রুত পদক্ষেপে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে নাবালিকার পরিবার ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি পুরনিগমের 24 নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ভারতনগর এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকা রবিবার হঠাৎ করেই নিখোঁজ হয়ে যায় । চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করেও মেয়ের হদিশ না-পেয়ে পরিবারের সদস্যরা আর সময় নষ্ট করেননি ৷ তাঁরা সরাসরি শিলিগুড়ি থানার দ্বারস্থ হন এবং একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । ঘটনার গুরুত্ব বুঝে শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রবীর দত্তের নেতৃত্বে সঙ্গে সঙ্গেই একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয় ।
তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মুম্বইয়ের বাসিন্দা জামিন খান নামে এক যুবক ওই নাবালিকাকে ফুঁসলিয়ে ট্রেনে করে নিয়ে পালাচ্ছে । প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ অনুমান করে, নাবালিকাকে মুম্বইয়ে নিয়ে গিয়ে পাচার করে দেওয়ার কোনও উদ্দেশ্যও থাকতে পারে অভিযুক্তের । এরপরই তদন্তকারীরা ধৃত যুবকের মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করা শুরু করেন । ডিজিটাল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে পুলিশ জানতে পারে, অভিযুক্ত যুবক নাবালিকাকে নিয়ে ডাউন ট্রেনে চেপে মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের দিকে যাচ্ছেন । পরিস্থিতি বেগতিক দেখে শিলিগুড়ি থানার পক্ষ থেকে অবিলম্বে আজিমগঞ্জ জিআরপির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং সোশাল মিডিয়া থেকে সংগৃহীত নাবালিকার ছবি সেখানে পাঠানো হয় । ট্রেনটি আজিমগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছানো মাত্রই ওত পেতে থাকা জিআরপি কর্মীরা ছবি মিলিয়ে নাবালিকাকে শনাক্ত করেন এবং কিশোরীকে নিরাপদে উদ্ধার করে অভিযুক্ত জামিন খানকে আটক করেন ।
পুলিশি জেরায় জানা গিয়েছে, প্রায় দু’মাস আগে সোশাল মিডিয়ায় জামিন খানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শিলিগুড়ির ওই নাবালিকার । এরপর নিয়মিত ভিডিয়ো কলে কথা হতে হতে তাদের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা বাড়ে । ধীরে ধীরে নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি ছাড়ার জন্য প্ররোচনা দিতে শুরু করেন জামিন । সেই পরিকল্পনা মাফিকই মুম্বই থেকে শিলিগুড়িতে এসে পৌঁছন তিনি এবং নাবালিকাকে নিয়ে ট্রেনে রওনা দেন । আজিমগঞ্জ স্টেশনে আটক হওয়ার পর প্রথম দিকে অভিযুক্তের ভয়ে নাবালিকা পুলিশকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করলেও, পরে টানা জেরার মুখে ভেঙে পড়ে এবং সমস্ত সত্য স্বীকার করে ।
এদিকে সোমবার রাতেই ধৃত অভিযুক্তকে মুর্শিদাবাদ থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে শিলিগুড়িতে নিয়ে আসা হয়েছে । উদ্ধার হওয়া নাবালিকার নিয়মমাফিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর পর তাকে আপাতত একটি সরকারি হোমে পাঠানো হয়েছে । সোশাল মিডিয়ার এই ফাঁদ এবং এর পেছনে কোনও বড়সড় পাচারচক্র সক্রিয় রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে গোটা ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ।