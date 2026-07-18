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স্মার্ট বর্ডার-চতুষ্কোণ সুরক্ষা গ্রিডে দুর্ভেদ্য হচ্ছে শিলিগুড়ি করিডোর, শাহি নজর চিকেন নেকের নিরাপত্তায়

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদেশি শক্তির যে কোনও আগ্রাসী পদক্ষেপ রুখতে এবং এই চিকেনস নেকের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে ভারত সরকারের এই সামগ্রিক পরিকল্পনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

AMIT SHAH
দুর্ভেদ্য হচ্ছে শিলিগুড়ি করিডোর, শাহি নজর চিকেন নেকের নিরাপত্তায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 18, 2026 at 10:52 PM IST

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শিলিগুড়ি, 18 জুলাই: ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতার সবচেয়ে সংবেদনশীল অংশ তথা ‘চিকেনস নেক’ বা শিলিগুড়ি করিডোরের নিরাপত্তাকে নিশ্ছিদ্র করতে আরও একধাপ এগোল কেন্দ্র। উত্তরবঙ্গের সীমান্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে আজ শিলিগুড়ির জুমাগাছ বর্ডার আউটপোস্টে এক উচ্চপর্যায়ের পরিদর্শনে আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি। সীমান্তে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান সম্পূর্ণ রুখতে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অত্যাধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা করেন তিনি। একই সঙ্গে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় 77 কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এই হাই-প্রোফাইল কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিএসএফ-এর ডিরেক্টর জেনারেলসহ একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। শিলিগুড়ির এই করিডোরটি মাত্র 21 থেকে 22 কিলোমিটার চওড়া একটি ভূখণ্ড, যা ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে যুক্ত করেছে।

Siliguri Corridor Smart Borders
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারি (ইটিভি ভারত)

এই কৌশলগত অঞ্চলের সামরিক ও লজিস্টিক নিরাপত্তাকে আরও মজবুত করতে সীমান্ত সংলগ্ন মূল জাতীয় সড়কগুলির ব্যাপক উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে এই করিডোরের ধমনী হিসেবে পরিচিত 31 নম্বর জাতীয় সড়ক (NH 31), 10 নম্বর জাতীয় সড়ক ও 717 নম্বর জাতীয় সড়ককে চার থেকে ছয় লেনে উন্নীত করার পাশাপাশি অতিরিক্ত বিকল্প রুট তৈরি করা হচ্ছে, যাতে জরুরি যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে এই পথ ধরে দ্রুত ও নির্বিঘ্নে ভারী সামরিক যান ও অস্ত্রশস্ত্রের মুভমেন্ট চালানো যায়।

এদিন জুমাগাছ বিওপি-তে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মূলত 'স্মার্ট বর্ডার' ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি একাধিক দেশীয় প্রযুক্তির কার্যকারিতা খতিয়ে দেখেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো রেডিও-ভিত্তিক বেড়া ভাঙা সনাক্তকরণ ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারে সামান্যতম কারচুপি বা কাটার চেষ্টা হলেই স্বয়ঙ্ক্রিয়ভাবে কন্ট্রোল রুমে অ্যালার্ট চলে যাবে। একই সঙ্গে একটি প্রাক-রেকর্ড করা বার্তা রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ ওই এলাকায় কর্মরত জওয়ানদের কাছে পৌঁছে যাবে, ফলে সেকেন্ডের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হবে।

Siliguri Corridor Smart Borders
শিলিগুড়ির জুমাগাছ বর্ডার আউটপোস্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ (ইটিভি ভারত)

উত্তরবঙ্গের সীমান্ত এলাকা নদী, নালা ও পাহাড়ি খাঁজে ভরা হওয়ায় যেখানে প্রথাগত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া অসম্ভব, সেই সমস্ত দুর্গম অঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বসানো হয়েছে ইনফ্রা-রেড অ্যালার্ম সিস্টেম। এই অদৃশ্য রশ্মির মাঝখান দিয়ে কেউ পার হওয়ার চেষ্টা করলেই বিএসএফ জওয়ানরা আগাম সতর্কবার্তা পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি সীমান্তে বসবাসকারী ভারতীয় কৃষক ও সাধারণ নাগরিকদের যাতায়াত সহজ ও নিরাপদ করতে একটি আধুনিক গেট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের পর্যালোচনা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি ওয়াচ টাওয়ার পরিদর্শন করেন, সীমান্ত এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশ নেন এবং বিএসএফ জওয়ানদের সাথে ‘প্রহরী সম্মেলন’-এ সরাসরি মতবিনিব্যয় করেন।

প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের মতে, বিদেশি শক্তির যে কোনও আগ্রাসী পদক্ষেপ রুখতে এবং এই চিকেনস নেকের নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে ভারত সরকারের এই সামগ্রিক পরিকল্পনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। করিডোরের কৌশলগত গভীরতা ও তাৎক্ষণিক সামরিক উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য এই অঞ্চলের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত পয়েন্ট যথাক্রমে আসামের ধুবড়ি (বামুনি) এবং বাংলা ও বিহার সীমান্তের কিশানগঞ্জ ও চোপড়ায় তিনটি নতুন সেনা ছাউনি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যা যে কোনও সংকটে দ্রুত সেনা মোতায়েন নিশ্চিত করবে। একই সঙ্গে এই অঞ্চলের আকাশসীমার সার্বিক সুরক্ষা ও আকস্মিক বিমান হানার মোকাবিলায় বাগডোগরা এবং হাসিমারা বায়ুসেনা ঘাঁটি দুটির আধুনিকীকরণের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শেষ করা হচ্ছে, যেখানে আধুনিক যুদ্ধবিমান মোতায়েন ও নাইট ল্যান্ডিং-এর মতো অত্যাধুনিক সামরিক সুবিধা যুক্ত করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অমিত শাহ বলেন যে, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত সরকার দেশের সীমান্তকে সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বর্ডার সুরক্ষাকে নিশ্ছিদ্র করতে কেন্দ্র একটি 'চতুষ্কোণ সুরক্ষা গ্রিড' তৈরি করছে এবং সীমান্তে অনুপ্রবেশ শূন্যে নামিয়ে আনাই তাদের মূল লক্ষ্য।"

সীমান্তের নজরদারির পাশাপাশি জওয়ানদের আবাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য এদিন ভার্চুয়াল মাধ্যমে মোট 77 কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন অমিত শাহ। এর মধ্যে 47 কোটি টাকা ব্যয় হবে বিএসএফ-এর তিনটি নিজস্ব পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে। বাকি 30 কোটি টাকা ব্যয় করা হবে পশ্চিমবঙ্গের দুটি নতুন বর্ডার আউটপোস্টের জন্য অধিগৃহীত জমিতে প্রায় 4 কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত বেড়া বা কাঁটাতার নির্মাণে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, "দেশের সীমান্ত যারা পাহারা দিচ্ছেন, সেই জওয়ান এবং তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধন মোদি সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। সড়ক পরিকাঠামো, নতুন সামরিক ছাউনি এবং বিমান ঘাঁটির আধুনিকীকরণের মতো বহুমুখী প্রতিরক্ষা ঢালের মেলবন্ধনে শিলিগুড়ি করিডোর তথা সমগ্র পূর্ব সীমান্তকে অভেদ্য দুর্গে পরিণত করতে কেন্দ্র যে কোনও আপস করবে না।"

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AMIT SHAH
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