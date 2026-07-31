শিলিগুড়ি কলেজ সংঘর্ষ: আদালতে টিএমসিপি নেতাকে ডিম থেরাপি, অন্যজনকে বেধড়ক মার
জামিনে আদালত থেকে বেরোনোর সময় এবিভিপির কর্মী-সমর্থকদের একাংশ সৌরভকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ে । অন্যদিকে, তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতির ওপর হামলা চালানো হয় ।
Published : July 31, 2026 at 8:57 AM IST
শিলিগুড়ি, 31 জুলাই: ভর্তি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে শিলিগুড়ি কলেজে অশান্তির ঘটনায় মূল অভিযুক্তের আত্মসমর্পণ ৷ সৌরভ ভাস্কর নামে ওই ব্যক্তি এতদিন অধরা ছিলেন ৷ তবে পুলিশি তৎপরতার মুখে শেষমেশ থানায় আত্মসমর্পণ করলেন সৌরভ ৷
বৃহস্পতিবার তাঁকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয় । মামলার শুনানি শেষে বিচারক তাঁকে জামিনে মুক্তির নির্দেশ দেন । তবে সৌরভের জামিনের খবর সামনে আসতেই আদালত চত্বরে চরম বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয় । অভিযোগ, জামিন পেয়ে আদালত থেকে বেরোনোর সময় এবিভিপির কর্মী-সমর্থকদের একাংশ সৌরভ ভাস্করকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ে । পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । ভিড়ের হাতে মার খান আরও এক তৃণমূল নেতা ৷
এদিন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি প্রমিত দেবের উপর আচমকা হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ । তৃণমূলের জেলা সভাপতি কুন্তল রায়ের দাবি, প্রমিত গাড়ি নিয়ে আদালত থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ৷ সে সময় কোনও কারণ ছাড়াই তাঁর উপর দুষ্কৃতীরা চড়াও হয় । প্রমিত জানান, গাড়ি নিয়ে আদালত চত্বর ছাড়ার সময় প্রায় 30 থেকে 35 জন এবিভিপি সমর্থক তাঁকে ঘিরে ধরেন । হেলমেট ও পাথর দিয়ে তাঁর মাথায় বেধড়ক আঘাত করা হয় । এই হামলায় তাঁর মাথা ফেটে যায় এবং হাসপাতালে চিকিৎসা চলাকালীন মাথায় সেলাই পড়েছে ।
আদালতের মতো উচ্চ নিরাপত্তাবেষ্টিত এলাকায় দিনের আলোয় এই ধরনের হামলার ঘটনায় পুরো এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয় । যদিও তৃণমূলের তোলা অভিযোগ নিয়ে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি এবিভিপি। ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে পুলিশি তদন্ত জারি রয়েছে ।
প্রসঙ্গত, গত 25 মে শিলিগুড়ি কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পৃথক হেল্প ডেস্ক বসানো নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল ক্যাম্পাস । দু'পক্ষের বচসা মুহূর্তে সংঘর্ষে রূপ নেয় এবং মারধরের ঘটনায় বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হন । সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে এবিভিপির পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । মামলার তদন্তে নেমে পুলিশ আগেই বিশ্বজিৎ সরকার নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল । তবে এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সৌরভ ভাস্কর অধরা ছিলেন । এবার গ্রেফতার হওয়ার পর জামিন পেলেন ৷